[{"available":true,"c_guid":"51fb4e9d-81d9-4f6f-bf68-df797eefbb5b","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A kedden kirúgott Petry Zsoltnak tudnia kellett, klubja milyen értékeket képvisel, már csak azért is, mert korábban ő is kiállt mellettük. A Hertha döntésének mégis rossz üzenete van. Vélemény.","shortLead":"A kedden kirúgott Petry Zsoltnak tudnia kellett, klubja milyen értékeket képvisel, már csak azért is, mert korábban ő...","id":"20210407_Gergely_Marton_Petry_Zsolt_tudja_mikor_hova_kell_terdelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51fb4e9d-81d9-4f6f-bf68-df797eefbb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1039e699-1d76-4910-8de5-f45c80737033","keywords":null,"link":"/360/20210407_Gergely_Marton_Petry_Zsolt_tudja_mikor_hova_kell_terdelni","timestamp":"2021. április. 07. 09:00","title":"Gergely Márton: Petry Zsolt tudja, mikor hova kell térdelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub arra hivatkozva küldte el Dárdai Pál vezetőedző munkatársát, hogy a lapnak tett nyilatkozata nem felelt meg az általuk vallott értékeknek.","shortLead":"A klub arra hivatkozva küldte el Dárdai Pál vezetőedző munkatársát, hogy a lapnak tett nyilatkozata nem felelt meg...","id":"20210406_petry_zsolt_elbocsatas_hertha_bsc_magyar_nemzet_gulacsi_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031a0ec1-28bc-4ba9-93ce-5fb8241d05e6","keywords":null,"link":"/sport/20210406_petry_zsolt_elbocsatas_hertha_bsc_magyar_nemzet_gulacsi_peter","timestamp":"2021. április. 06. 13:59","title":"Megvált Petry Zsolttól a Hertha BSC a Magyar Nemzetben megjelent interjúja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835dec62-9007-4247-b362-37067e591c92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rákay Philip három bejegyzését is megtolták egymillió forinttal.","shortLead":"Rákay Philip három bejegyzését is megtolták egymillió forinttal.","id":"20210407_Hirdetes_A_kopasz_Facebook_Megafon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=835dec62-9007-4247-b362-37067e591c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7de00c7-c3ca-4927-8e19-96748b009bb2","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Hirdetes_A_kopasz_Facebook_Megafon","timestamp":"2021. április. 07. 14:22","title":"1,6 millió forintból hirdeti az A kopasz oszt nevű kormánypárti Facebook-oldal posztját a Megafon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A profi videojátékosok versenyein óriási pénzek forognak kockán, a rendszert pedig nem nehéz megkerülni.","shortLead":"A profi videojátékosok versenyein óriási pénzek forognak kockán, a rendszert pedig nem nehéz megkerülni.","id":"20210406_counter_strike_global_offensive_csalas_fbi_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5286ace0-ff38-4cdc-80b2-ee8879373148","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_counter_strike_global_offensive_csalas_fbi_nyomozas","timestamp":"2021. április. 06. 19:31","title":"Már az FBI is nyomoz a megbundázott Counter-Strike-meccsek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint az USA-ban ma már elég beoltott van ahhoz, hogy a kontinensen belüli utazgatás bizonyos feltételek mellett, de újraindulhasson.","shortLead":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint az USA-ban ma már elég beoltott van ahhoz, hogy a kontinensen...","id":"20210407_cdc_vakcina_oltas_utazas_karanten_covid_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4d3948-5747-49d2-8e36-29742a727244","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_cdc_vakcina_oltas_utazas_karanten_covid_teszt","timestamp":"2021. április. 07. 12:03","title":"Már majdnem a régi normális világ tér vissza az oltásukat felvett amerikaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0def3103-c184-480f-a948-3b38b1215ae5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Régóta nem tapasztalt feszültség alakult ki Ukrajna és Oroszország határán: ismét gyakorivá váltak a tűzpárbajok az ukrán kormányerőket és a Moszkva-párti szakadárokat elválasztó frontvonalon, a határ orosz oldalán pedig az orosz hadsereg egyre több katonát von össze. A helyzetet súlyosbítja, hogy Ukrajna a NATO-val közös hadgyakorlatra készül, ami igencsak nyugtalanítja Moszkvát.","shortLead":"Régóta nem tapasztalt feszültség alakult ki Ukrajna és Oroszország határán: ismét gyakorivá váltak a tűzpárbajok...","id":"20210407_Ujra_a_haboru_kuszobere_jutott_Ukrajna_es_Oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0def3103-c184-480f-a948-3b38b1215ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687f12a0-d6df-4b62-8204-c07dfebafdca","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_Ujra_a_haboru_kuszobere_jutott_Ukrajna_es_Oroszorszag","timestamp":"2021. április. 07. 17:00","title":"Újra a háború küszöbére jutott Ukrajna és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73111b73-5f9b-4e3b-86f7-e68118a49a73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XX. és a XXIII. kerület határában volt a tűz.","shortLead":"A XX. és a XXIII. kerület határában volt a tűz.","id":"20210406_budapest_tuz_nadas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73111b73-5f9b-4e3b-86f7-e68118a49a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be48c9d-3991-4d97-845a-f0b70c3ca790","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_budapest_tuz_nadas_video","timestamp":"2021. április. 06. 15:31","title":"Lángolt a nádas Budapest határán – videón a tűzoltók küzdelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kavecsánszki Ádámot, az alapítvány 28 éves eddigi főigazgatóját választotta a januárban lemondott Balog Zoltán utódául a Fidesz pártalapítványa – tudta meg a hvg.hu. ","shortLead":"Kavecsánszki Ádámot, az alapítvány 28 éves eddigi főigazgatóját választotta a januárban lemondott Balog Zoltán utódául...","id":"20210407_Megvan_a_Fidesz_partalapitvanyanak_uj_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08224c7-f177-42ec-b531-9d4d312efe07","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Megvan_a_Fidesz_partalapitvanyanak_uj_elnoke","timestamp":"2021. április. 07. 16:41","title":"Megtalálták Balog Zoltán utódát: 28 éves a Fidesz pártalapítványának új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]