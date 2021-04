Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f872e841-6952-42c0-ba2d-c97197200268","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megrongált egy vonat egy váltót, amíg tart a vizsgálat, nem közlekedhet egy járat sem Rákosrendezőnél.","shortLead":"Megrongált egy vonat egy váltót, amíg tart a vizsgálat, nem közlekedhet egy járat sem Rákosrendezőnél.","id":"20210407_vasut_Rakosrendezo_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f872e841-6952-42c0-ba2d-c97197200268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7884378-8339-4022-bc0d-87648ac1a315","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_vasut_Rakosrendezo_mav","timestamp":"2021. április. 07. 18:50","title":"Leállt a vasúti forgalom Rákosrendezőnél, nagy késésekre kell készülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae48f19-a6b9-4bea-bb52-f93b9b488e0c","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Az ügyészség vádat emelt a volt XVII. kerületi alpolgármester, Fohsz Tivadar ellen, mert az egykori politikus pornográf felvételt tartott nevelt lányáról, amit még évekkel korábban, az általa titokban felszerelt kamerák rögzítettek a közös otthonukban. Ennek ellenére Fohszot \"csak\" gyermekpornográf felvételek tartásával vádolták meg, készítéssel nem, pedig utóbbi esetben jóval súlyosabb büntetés várna rá a felfüggesztettnél, amit az ügyészség indítványozott.","shortLead":"Az ügyészség vádat emelt a volt XVII. kerületi alpolgármester, Fohsz Tivadar ellen, mert az egykori politikus pornográf...","id":"20210408_Felfuggesztett_bortont_ker_az_ugyeszseg_a_nevelt_lanyarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aae48f19-a6b9-4bea-bb52-f93b9b488e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0121183-84d0-4e68-abde-2d991ec95924","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_Felfuggesztett_bortont_ker_az_ugyeszseg_a_nevelt_lanyarol","timestamp":"2021. április. 08. 12:21","title":"Vádat emelt az ügyészség gyermekpornográfia miatt Fohsz Tivadar ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a csoport 2019 óta fosztogatja a ceglédi és albertirsai vasútállomáson, valamint a ferencvárosi pályaudvaron várakozó tehervagonokat.","shortLead":"A gyanú szerint a csoport 2019 óta fosztogatja a ceglédi és albertirsai vasútállomáson, valamint a ferencvárosi...","id":"20210408_tehervagon_tehervonat_vasutallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3d4413-236e-4993-a5ab-5f3f5ea1adec","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_tehervagon_tehervonat_vasutallomas","timestamp":"2021. április. 08. 08:07","title":"Újabb két embert gyűjtöttek be a tehervonatokat dézsmáló banda tagjai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a WHO és Kína által bemutatott tanulmány szerint a koronavírus valamilyen köztes állaton keresztül jutott az emberhez. 24 tudós most azt mondja, a tanulmányt \"megterhelte\" a politika.","shortLead":"Egy, a WHO és Kína által bemutatott tanulmány szerint a koronavírus valamilyen köztes állaton keresztül jutott...","id":"20210408_who_kina_vizsgalat_koronavirus_deneverek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575b742a-5d5c-4c25-8a43-ca33acd912a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_who_kina_vizsgalat_koronavirus_deneverek","timestamp":"2021. április. 08. 10:35","title":"Hogyan terjedt szét a világban a koronavírus? 24 tudós kevesebb politikát és több szakmaiságot kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A védőoltások előnyét nem lehet elégszer hangsúlyozni. Abban ugyanakkor eltérés mutatkozik, hogy az egyes gyártók termékei milyen mellékhatást váltanak ki az emberből.","shortLead":"A védőoltások előnyét nem lehet elégszer hangsúlyozni. Abban ugyanakkor eltérés mutatkozik, hogy az egyes gyártók...","id":"20210408_moderna_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mellekhatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2408f33-4bcf-4f73-a65a-c0ccb29fc73b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_moderna_pfizer_biontech_oltas_vakcina_mellekhatas","timestamp":"2021. április. 08. 11:33","title":"Több mellékhatást tapasztalnak azok, akiket Modernával oltottak, mint akik a Pfizer vakcináját kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91383e-22f7-4f6e-bcb4-c0b56bf2c4cb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan gyűjtött népdalokat Kodály Zoltán a századfordulón? És miért került emiatt majdnem börtönbe? Rövid kitérő után Nagyszombaton folytatódik a legendás zeneszerző életét végigkövető ifjú művészek utazása, ahol már azt vizsgálják, hogyan hatott Kodályra az egyházi zene. A mi Kodályunk, második rész. ","shortLead":"Hogyan gyűjtött népdalokat Kodály Zoltán a századfordulón? És miért került emiatt majdnem börtönbe? Rövid kitérő után...","id":"20210406_Doku360_A_mi_Kodalyunk_masodik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a91383e-22f7-4f6e-bcb4-c0b56bf2c4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd5a79b-913a-49f1-92dd-d211edae6c44","keywords":null,"link":"/360/20210406_Doku360_A_mi_Kodalyunk_masodik_resz","timestamp":"2021. április. 06. 19:00","title":"Doku360: A legszegényebbek kapták a legszebb dalokat és ideadták kéretlenül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nap végén megmaradt koronavírus elleni oltóanyagokra első körben több mint 400 ezren regisztráltak.","shortLead":"A nap végén megmaradt koronavírus elleni oltóanyagokra első körben több mint 400 ezren regisztráltak.","id":"20210406_belgium_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27100892-58f6-4531-bd36-a5969cc16a05","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_belgium_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 06. 20:33","title":"Belgiumban már a fel nem használt oltóanyagokra is lehet jelentkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy vélik, a mostani Színház-és Filmművészeti Egyetem már nem az, amelyiknek tagsági kérelmét annak idején elfogadták. ","shortLead":"Úgy vélik, a mostani Színház-és Filmművészeti Egyetem már nem az, amelyiknek tagsági kérelmét annak idején elfogadták. ","id":"20210407_SZFE_Europai_Szinhazi_Iskolak_es_Akademiak_Unioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1633a87-fac3-4656-9510-13cf0419568b","keywords":null,"link":"/elet/20210407_SZFE_Europai_Szinhazi_Iskolak_es_Akademiak_Unioja","timestamp":"2021. április. 07. 13:52","title":"Kirakják az SZFE-t az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]