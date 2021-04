Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaacd4a3-d744-4be8-80b3-286b37265d3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védőoltásokkal jobban álló régiók előbb oldhatják a korlátozásokat az olasz kormányfő szerint.","shortLead":"A védőoltásokkal jobban álló régiók előbb oldhatják a korlátozásokat az olasz kormányfő szerint.","id":"20210408_olasz_ujranyitas_idosek_oltasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaacd4a3-d744-4be8-80b3-286b37265d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59aee20c-2c42-4667-a60b-f3e93d7d429f","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_olasz_ujranyitas_idosek_oltasa","timestamp":"2021. április. 08. 22:01","title":"Draghi: Majd akkor nyit újra Olaszország, ha beoltották az időseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tartalomgyártók a jövőben beállíthatják, hogy a rendszer feliratot készítsen a videójukhoz.","shortLead":"A tartalomgyártók a jövőben beállíthatják, hogy a rendszer feliratot készítsen a videójukhoz.","id":"20210407_tiktok_automatikus_feliratok_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2054c7a-8daa-4c8b-a4e8-7ed37d19be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fa7140-baf9-4ea2-b344-c4a95a35a90d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_tiktok_automatikus_feliratok_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. április. 07. 16:03","title":"Hasznos új funkciót kap a TikTok, a hallássérült felhasználókat segítik vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d94501-07a4-4897-8ff3-61fcc057034f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van egy nyomatékos feltétel: az EMA engedélye.","shortLead":"Van egy nyomatékos feltétel: az EMA engedélye.","id":"20210408_A_nemetek_is_beszereznenek_az_orosz_vakcinabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99d94501-07a4-4897-8ff3-61fcc057034f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e2fa0d-4858-441e-9cf3-e7e7aeb484af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_A_nemetek_is_beszereznenek_az_orosz_vakcinabol","timestamp":"2021. április. 08. 12:30","title":"A németek is beszereznének az orosz vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440bee99-141f-4225-903d-6c0eede712a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megújul a spanyol márka népszerű kisautója és annak divatterepjárós testvérmodellje.","shortLead":"Megújul a spanyol márka népszerű kisautója és annak divatterepjárós testvérmodellje.","id":"20210407_a_seat_felfrissiti_az_ibizat_es_az_aronat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=440bee99-141f-4225-903d-6c0eede712a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37be862e-d9a3-448c-a572-ca156ec5f2a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_a_seat_felfrissiti_az_ibizat_es_az_aronat","timestamp":"2021. április. 07. 11:21","title":"A Seat felfrissíti az Ibizát és az Aronát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f213e832-fe17-4498-bc99-8a69b0bc3df5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Donoros légcsőátültetést végeztek az Egyesült Államokban. Az orvosok szerint a szervátültetés reményt adhat azoknak a koronavírusos betegeknek, akiknek a lélegeztetőgép súlyosan károsította a légcsövét.","shortLead":"Donoros légcsőátültetést végeztek az Egyesült Államokban. Az orvosok szerint a szervátültetés reményt adhat azoknak...","id":"20210408_donoros_legcsoatultetes_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f213e832-fe17-4498-bc99-8a69b0bc3df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea948ce0-6ab1-43c0-8690-aedbcaa1d50c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_donoros_legcsoatultetes_usa","timestamp":"2021. április. 08. 08:03","title":"18 órás műtét volt, de megérte: átültettek egy légcsövet az egyik emberből a másikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75f43d4-cc9b-4b75-a150-7c1a965f9cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kérdés, két ember, nulla válasz.","shortLead":"Egy kérdés, két ember, nulla válasz.","id":"20210408_operativ_torzs_kormanyinfo_gulyas_gergely_muller_cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e75f43d4-cc9b-4b75-a150-7c1a965f9cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26315f9e-bc92-40ed-b7bd-7cce84e592d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_operativ_torzs_kormanyinfo_gulyas_gergely_muller_cecilia","timestamp":"2021. április. 08. 18:59","title":"Gulyás azt ígérte, majd Müller válaszol, ő viszont Gulyásra hivatkozva nem felelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35998416-a578-4449-8501-b441b9359dd3","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha továbbra is a megszokott módon folytatódik a mezőgazdasági termelés, a termőföld elsivatagosodásához vezethet a régiónkban is. Ezt jelzi előre, hogy a Föld talajainak már csak töredéke termőképes. Ezért pedig nem csak a klímaváltozás felel, a tápanyagot és az élőhelyet biztosító talaj leromlását az emberiség okozza. Annak jártunk utána, mit lehet tenni ennek elkerüléséért.","shortLead":"Ha továbbra is a megszokott módon folytatódik a mezőgazdasági termelés, a termőföld elsivatagosodásához vezethet...","id":"20210408_Mezogazdasagi_kultursivatag_lehet_a_Karpatmedencebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35998416-a578-4449-8501-b441b9359dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88192566-e2b6-49b5-9e7a-d0e81884adbb","keywords":null,"link":"/zhvg/20210408_Mezogazdasagi_kultursivatag_lehet_a_Karpatmedencebol","timestamp":"2021. április. 08. 20:00","title":"Mezőgazdasági kultúrsivatag lehet a Kárpát-medencéből - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4360be64-5421-497f-bc6c-80286fbc9c68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset egy autós üldözést követően történt Új-Zélandon.\r

","shortLead":"Az eset egy autós üldözést követően történt Új-Zélandon.\r

","id":"20210408_Kilenc_meter_magasan_zoldseges_ladak_kozt_landolt_egy_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4360be64-5421-497f-bc6c-80286fbc9c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c35ea4-3bc0-480f-8566-e1fb346ce0cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_Kilenc_meter_magasan_zoldseges_ladak_kozt_landolt_egy_auto","timestamp":"2021. április. 08. 08:05","title":"Kilenc méter magasan, zöldségesládák közt landolt egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]