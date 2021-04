Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a konzoljait rengetegen veszik, és a játékok is igen népszerűek, a telefonok területén továbbra is komoly lemaradásban van a Sony. Ez változhat.","shortLead":"Bár a konzoljait rengetegen veszik, és a játékok is igen népszerűek, a telefonok területén továbbra is komoly...","id":"20210414_sony_playstation_jatekok_mobil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c1c02a-4be5-442e-bdba-1f64a8caebe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_sony_playstation_jatekok_mobil","timestamp":"2021. április. 14. 08:03","title":"Mobilra is jöhetnek a legnépszerűbb PlayStation-játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben – legalábbis Angliában – megduplázódtak az eladásai. ","shortLead":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben –...","id":"202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c60001f-68ba-4295-9fd8-150f520bd96f","keywords":null,"link":"/360/202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","timestamp":"2021. április. 12. 14:00","title":"Kézzel fogható zene: újra divatban a kazetta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4067ec-e758-46c3-b959-ad73c1555928","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évekig tartó tanakodás és eredetvizsgálat után visszaadott az Egyesült Államoknak a németországi Karl May Múzeum egy sokat vitatott skalpot, amelyet egy amerikai indián törzs követelt vissza még 2014-ben.","shortLead":"Évekig tartó tanakodás és eredetvizsgálat után visszaadott az Egyesült Államoknak a németországi Karl May Múzeum...","id":"20210413_Visszaadott_egy_indian_skalpot_a_nemetorszagi_Karl_May_Muzeum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd4067ec-e758-46c3-b959-ad73c1555928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f78adba-74e5-4549-8e4a-69cacff73e2c","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Visszaadott_egy_indian_skalpot_a_nemetorszagi_Karl_May_Muzeum","timestamp":"2021. április. 13. 08:55","title":"Visszaadott egy indián skalpot a németországi Karl May Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az EMA tovább vizsgálja a Janssen oltóanyagát .","shortLead":"Az EMA tovább vizsgálja a Janssen oltóanyagát .","id":"20210413_Europai_Gyogyszerugynokseg_bizonyitek_Johnson__Johnson_vakcina_verrogkepzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868a4f64-e3d1-45d4-8f0b-211beccf9904","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_Europai_Gyogyszerugynokseg_bizonyitek_Johnson__Johnson_vakcina_verrogkepzodes","timestamp":"2021. április. 13. 21:51","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Nem világos az összefüggés a Johnson & Johnson vakcinája és a vérrögképződéses esetek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk az újabban kiszivárgott információknak, a Samsung az öszecsukható csúcsmobilja, a Galaxy Z Fold3 premierjét előrébb hozta a tavalyi évhez képest.","shortLead":"Ha hihetünk az újabban kiszivárgott információknak, a Samsung az öszecsukható csúcsmobilja, a Galaxy Z Fold3 premierjét...","id":"20210412_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip2_osszecsukhato_telefon_bemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8ed527-1bd3-418f-b729-f335bedae28f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip2_osszecsukhato_telefon_bemutato","timestamp":"2021. április. 12. 19:03","title":"Kiderült, mikor mutathatják be a Samsung új összecsukható mobilját, a Galaxy Z Fold3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604b0f53-ac4b-4800-be0f-b7b478bf56f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Reszkessetek, betörők! egykori gyerekszínészének megszületett az első gyereke.","shortLead":"A Reszkessetek, betörők! egykori gyerekszínészének megszületett az első gyereke.","id":"20210413_Macaulay_Culkin_apa_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=604b0f53-ac4b-4800-be0f-b7b478bf56f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6367b3e3-f8da-4711-a231-de58e2e5268c","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Macaulay_Culkin_apa_lett","timestamp":"2021. április. 13. 08:55","title":"Macaulay Culkin apa lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdda0947-f23e-4aee-ad58-c03ee4be1c51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Audiencián fogadta a királyi ház kamarását a Windsor-kastélyban. ","shortLead":"Audiencián fogadta a királyi ház kamarását a Windsor-kastélyban. ","id":"20210414_A_kiralyno_hihetetlenul_sztoikus__Erzsebet_mar_dolgozik_negy_nappal_Fulop_herceg_halala_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdda0947-f23e-4aee-ad58-c03ee4be1c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3fbdcb-53d8-4a69-aa6a-82a564128ad5","keywords":null,"link":"/elet/20210414_A_kiralyno_hihetetlenul_sztoikus__Erzsebet_mar_dolgozik_negy_nappal_Fulop_herceg_halala_utan","timestamp":"2021. április. 14. 09:50","title":"„A királynő hihetetlenül sztoikus” – Erzsébet négy nappal Fülöp herceg halála után már dolgozik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76dca196-bf37-4205-958e-d21404aff4b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az MTVA közleményben cáfolta a hírt.\r

\r

","shortLead":"Az MTVA közleményben cáfolta a hírt.\r

\r

","id":"20210413_A_kozmedia_nem_forgat_filmet_az_oszodi_beszedrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76dca196-bf37-4205-958e-d21404aff4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a5b6bd-4853-427c-8ce3-0739753344dc","keywords":null,"link":"/kultura/20210413_A_kozmedia_nem_forgat_filmet_az_oszodi_beszedrol","timestamp":"2021. április. 13. 08:37","title":"A közmédia nem forgat filmet az őszödi beszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]