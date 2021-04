Bernie Madoffban mindenki megbízott: hollywoodi nagyságok - köztük Steven Spielberg - isnála forgattak nem kis pénzeket. Kezdetben óriási profitot zsebeltek be, de aztán minden rosszra fordult: legkevesebb 15,7 milliárd dolláros vagyontól szabadította meg ügyfeleit. Köztük Elie Wieselt és alapítványát is. A magyar származású, Máramarosszigeten született holokauszttúlélő, aki Nobel-békedíjat kapott, tanúskodott is a tárgyalásán: “én nem vagyok gazdag ember, és Bernie Madoff mindenből kiforgatott. Pedig azt hittük, hogy ő az isten: minden amihez hozzáér, az arannyá változik.”

Elie Wiesel alapítványát 15,2 millió dollárral károsította meg.

2009-ben, amikor Bernie Madoff bűnösnek vallotta magát, mindenkitől bocsánatot kért. Teljes vagyonelkobzást rendelt el a bíróság- több mint 171 milliárd dollárról volt szó. Ilyen módon sikerült 13 milliárd dollárt visszaszerezni, és ebből részben kárpótolni a pórul járt befektetőket. Akiket sokkal többel kecsegtetett a pilóta játék : amikor letartóztatták Bernard Madoffot, akkor több mint 60 milliárd dollár állt az ügyfelek számláin.

Meghalt Bernie Madoff Bernard L. Madoff, a történelem legnagyobb piramisjátékkal elkövetett csalása miatt elítélt üzletember, 2008. végi letartóztatás óta most adott először interjút. A 73 éves egykori befektető a The New York Times-nak elmondta, hogy a nevéhez fűződő, évtizedekig tartó csalássorozatról meggyőződése szerint az érintett bankoknak és fedezeti alapoknak is tudniuk kellett.

2008 a végzetes fordulat

Madoff 1960-ban, 22 évesen alapította meg tőzsdei cégét, a Bernard L. Madoff Invetsment Securitiest, és annyira sokra vitte, hogy még a Nasdaq elektronikus tőzsde elnöke is lett. Az 1980-as évektől azonban a cég egy nagy Ponzi-csalássá szélesedett. Ez a piramisjátékra hasonlít, annyi különbséggel, hogy nem a becsapottak szervezik be a következő áldozatokat, hanem egy központi alak köré szerveződik az egész bűncselekmény. Abban viszont megegyezik a kettő, hogy valódi pénzügyi tevékenység nincs, a befektetőknek hatalmas hasznot ígérnek, és a pénzből, amelyet az újonnan érkezők behoznak, az előző kör befektetőit, valamint a piramis tetején állót fizetik ki.

A pilótajáték jól ment egészen a 2008-as nagy pénzügyi válságig, amikor az ügyfelek elkezdték visszakérni a pénzüket. Madoff először családjának vallotta be, hogy “nagy hazugság volt az egész”. Később azután a nyilvánosság előtt is elismerte “a legnagyobb svindlit a Wall Street történetében”. A tőzsdei ellenőrzést meg is szigorították ezt követően, mert sokan nem értették: hogyhogy nem tűnt fel senkinek, hogy

Bernie Madoff soha egyetlen részvényt sem vásárol, miközben dollármilliárdokat forgat.

Ebben az játszhatott szerepet, hogy Madoff a Nasdaq alapító elnöke volt, emögé rejthette a pilótajátékot.

Madoff a tárgyaláson azzal védekezett: "Mindenki kapzsi volt. Én csak éltem ezzel". Azt állította: a kliensei nem is akarták visszakapni a pénzüket, csak újabb és újabb profitot akartak zsebre vágni.

A család is tönkrement

Bernie Madoffot végül 150 évre ítélte a bíróság. Tavaly arra hivatkozva kérte a szabadlábra helyezését, hogy vesebetegsége miatt a koronavírus az életét fenyegetheti a börtönben. Nem engedték szabadon.

Egyik fia felakasztotta magát nem sokkal azután, hogy Bernie Madoffot elítélték. Egy másik fiát tízéves börtönre ítélték, mert részt vett apja pilótajátékában. Harmadik fia agydaganat közvetkeztében halt meg.

Özvegye túlélte őt. Ruth nevén 80 millió dollár volt a per idején. Ennek nagy részét is elkobozták. Az özvegynek 2,5 millió dolláros vagyon maradt.

A végén mindenki elfordult Bernie Madofftól, akinél soha senki nem tette tönkre több ügyfelét a Wall Streeten mint ő. “Minden átverés volt” - mondta Madoff jobbkeze a bíróság előtt. Elie Wiesel szerint “nála gonoszabb bűnözőt nem hordott hátán a föld”.