[{"available":true,"c_guid":"4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A bankkártyacsalásokról beszélt Tállai András államtitkár.","shortLead":"A bankkártyacsalásokról beszélt Tállai András államtitkár.","id":"20210418_bankkartyacsalas_tallai_nav_sms","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9184dafb-f014-4c23-bac3-39c3e20c1859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210418_bankkartyacsalas_tallai_nav_sms","timestamp":"2021. április. 18. 09:50","title":"A NAV nevében már nem lopnak pénzt, de nem árt vigyázni a csalókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69e53cd-bfe3-43a5-8a6f-ce0034d5e4b2","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A választék nagy, az érdeklődés egyre kisebb – a felsőoktatási szakirányú képzésekre jelentkezők száma tíz év alatt megfeleződött, noha az élethosszig tartó tanulásnak ez bevált, gyorsan és rugalmasan változó, az igényekhez alkalmazkodó formája. ","shortLead":"A választék nagy, az érdeklődés egyre kisebb – a felsőoktatási szakirányú képzésekre jelentkezők száma tíz év alatt...","id":"202115__felsooktatas__szakiranyok__tanartovabbkepzes__specialistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e69e53cd-bfe3-43a5-8a6f-ce0034d5e4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22de88a-c550-4892-9c14-344c66feab53","keywords":null,"link":"/360/202115__felsooktatas__szakiranyok__tanartovabbkepzes__specialistak","timestamp":"2021. április. 17. 11:00","title":"Az egyik legrugalmasabb tanulási forma, mégsem népszerű a szakirányú továbbképzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b6dbfa-f008-4e74-9608-4ce8920d8133","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak egy igazolványt kell felmutatni, és lehet is vinni a 21 darabos csomagot.","shortLead":"Csak egy igazolványt kell felmutatni, és lehet is vinni a 21 darabos csomagot.","id":"20210416_kepregeny_csomag_egeszsegugyi_dolgozok_ajandek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31b6dbfa-f008-4e74-9608-4ce8920d8133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a49f370a-d582-48a8-a014-b55a035f2cfc","keywords":null,"link":"/elet/20210416_kepregeny_csomag_egeszsegugyi_dolgozok_ajandek","timestamp":"2021. április. 16. 17:12","title":"Képregénycsomagot ajánlott fel az egészségügyi dolgozóknak egy fővárosi bolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3cb6ae-a543-4e33-8231-1677a825390d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik verekedő azzal védekezik, hogy ő csak visszaütött.","shortLead":"Az egyik verekedő azzal védekezik, hogy ő csak visszaütött.","id":"20210416_verekedes_tapioszele_csaladsegito_kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de3cb6ae-a543-4e33-8231-1677a825390d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55ba7f7-dc30-4363-90ec-f297bf181e28","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_verekedes_tapioszele_csaladsegito_kozpont","timestamp":"2021. április. 16. 19:46","title":"Videó: percekig ütötte egymást két férfi a tápiószelei családsegítő központban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"Szabó Beatrix","category":"gazdasag.zhvg","description":"Gyorsan változó és kiszámíthatatlan világunkban időről időre újra kell definiálnunk az olyan divatos, már-már túlhasznált fogalmakat, mint a társadalmi felelősségvállalás vagy a fenntarthatóság. A Covid-járvány világszerte ráirányította a figyelmünket a nem fenntartható vagy működésképtelen gyakorlatokra, amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül – sem egyéni, sem társadalmi szinten. Eljött az idő, hogy ezt széles körben is felismerjük, és saját lehetőségeinkhez mérten tegyünk a változásért. ","shortLead":"Gyorsan változó és kiszámíthatatlan világunkban időről időre újra kell definiálnunk az olyan divatos, már-már...","id":"20210416_Szabo_Beatrix_A_vallalati_felelossegvallalas_nem_egyenlo_az_ovodai_keritesfestessel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b98c6f5-e02f-4342-bc74-3fa2b9520d30","keywords":null,"link":"/zhvg/20210416_Szabo_Beatrix_A_vallalati_felelossegvallalas_nem_egyenlo_az_ovodai_keritesfestessel","timestamp":"2021. április. 16. 11:18","title":"Szabó Beatrix: A vállalati felelősségvállalás nem egyenlő az óvodai kerítésfestéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93aa6b51-802b-4bd1-b74a-f0d2ecf46ece","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rendszeres tévézés kifejezetten jótékonyan befolyásolhatja a mentális egészséget, feltéve, hogy tudatosan válogatjuk a műsorokat. A járvány miatti bezártságban bizonyára sokak figyelmét felkeltő kijelentést a Kelet-londoni Egyetem kutatói tették, akik a pozitív pszichológia felől közelítették meg a jelenséget. ","shortLead":"A rendszeres tévézés kifejezetten jótékonyan befolyásolhatja a mentális egészséget, feltéve, hogy tudatosan válogatjuk...","id":"202115_a_tevezes_pozitiv_hatasa_kezben_tartott_taviranyito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93aa6b51-802b-4bd1-b74a-f0d2ecf46ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87966fc-afe8-4699-b606-682116fc28a7","keywords":null,"link":"/360/202115_a_tevezes_pozitiv_hatasa_kezben_tartott_taviranyito","timestamp":"2021. április. 16. 16:00","title":"A tudomány mondja: van pozitív hatása annak, ha otthon ülve tévézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország a csökkenés mértékéről szóló uniós összesített lista 12. helyén áll.","shortLead":"Magyarország a csökkenés mértékéről szóló uniós összesített lista 12. helyén áll.","id":"20210416_varhato_elettartam_magyarorszag_ksh_eurostat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8ae343-abda-43be-be8a-1f7ebff9877b","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_varhato_elettartam_magyarorszag_ksh_eurostat","timestamp":"2021. április. 16. 10:18","title":"Majdnem egy évvel csökkent itthon a várható élettartam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A börtönben éhségsztrájkoló politikusnak azonnali beavatkozásra volna szüksége.","shortLead":"A börtönben éhségsztrájkoló politikusnak azonnali beavatkozásra volna szüksége.","id":"20210417_alekszej_navalnij_oroszorszag_vlagyimir_putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec019396-9061-4a0d-84fc-74263fd4e63b","keywords":null,"link":"/vilag/20210417_alekszej_navalnij_oroszorszag_vlagyimir_putyin","timestamp":"2021. április. 17. 21:59","title":"Orvosa szerint Alekszej Navalnij „bármelyik percben” meghalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]