Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ded9d28b-0038-4457-8d23-03d7bc911d6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Számos óvintézkedést vezettek be a kilencvenharmadik, rendhagyó Oscar-díjátadóra, amelyet részben egy új, de gyönyörű helyszínen fognak megrendezni.","shortLead":"Számos óvintézkedést vezettek be a kilencvenharmadik, rendhagyó Oscar-díjátadóra, amelyet részben egy új, de gyönyörű...","id":"20210420_Kulonleges_helyszinen_rendezik_meg_es_teszik_Covidbiztossa_a_vasarnapi_Oscargalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ded9d28b-0038-4457-8d23-03d7bc911d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170e9ad9-ff42-4c5b-a00f-8c9f79a50e99","keywords":null,"link":"/kultura/20210420_Kulonleges_helyszinen_rendezik_meg_es_teszik_Covidbiztossa_a_vasarnapi_Oscargalat","timestamp":"2021. április. 20. 12:27","title":"Különleges helyszínen rendezik meg és teszik Covid-biztossá a vasárnapi Oscar-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d802fd57-33ca-4eab-83bf-2c8947b6982b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Rómer Flóris Terv keretében újítják fel az erdélyi templomot.","shortLead":"A Rómer Flóris Terv keretében újítják fel az erdélyi templomot.","id":"20210420_Magyarorszag_tamogatas_Tacs_reformatus_templom_mennyezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d802fd57-33ca-4eab-83bf-2c8947b6982b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878413d2-a8fd-4add-8b8f-6c34e1bf0380","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_Magyarorszag_tamogatas_Tacs_reformatus_templom_mennyezet","timestamp":"2021. április. 20. 16:57","title":"Magyarországi támogatásból mentik meg a tacsi református templom mennyezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c21dc5-5409-4c03-a157-e3c715b0a7af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy akkumulátor és alacsony légellenállás teszi lehetővé a már-már dízelszintű hatótávot.","shortLead":"Nagy akkumulátor és alacsony légellenállás teszi lehetővé a már-már dízelszintű hatótávot.","id":"20210420_700_kilometeres_hatotavval_tamad_az_uj_audi_a6_etron_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77c21dc5-5409-4c03-a157-e3c715b0a7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5edd65a-dcae-4bac-adba-0bcadafa66de","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_700_kilometeres_hatotavval_tamad_az_uj_audi_a6_etron_villanyauto","timestamp":"2021. április. 20. 07:59","title":"700 kilométeres hatótávval támad az új Audi A6 E-Tron villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormánynak valamit mondania kell a Profil \"kérdésekkel provokáló\" munkatársának ügyéről.","shortLead":"A magyar kormánynak valamit mondania kell a Profil \"kérdésekkel provokáló\" munkatársának ügyéről.","id":"20210420_Europa_Tanacs_magyar_kozmedia_osztrak_ujsagiro_ugye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14723ea6-c279-4b84-9bfc-61cea23ea2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Europa_Tanacs_magyar_kozmedia_osztrak_ujsagiro_ugye","timestamp":"2021. április. 20. 17:43","title":"Az Európa Tanácsig jutott a magyar közmédiában támadott osztrák újságíró ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62838f31-4e94-41e8-a809-cb03b3f032df","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Európa egyik legfontosabb lapja úgy ítéli meg, hogy az eddiginél határozottabb támogatásra szorul a negyedik hatalmi ág, és hogy a független sajtóért vívott harc szorosan összefügg a jogállam védelmével.","shortLead":"Európa egyik legfontosabb lapja úgy ítéli meg, hogy az eddiginél határozottabb támogatásra szorul a negyedik hatalmi...","id":"20210420_Europai_Unio_sajtoszabadsag_Financial_Times_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62838f31-4e94-41e8-a809-cb03b3f032df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97158cbc-4151-4b47-a963-eddb8dc4e1b4","keywords":null,"link":"/360/20210420_Europai_Unio_sajtoszabadsag_Financial_Times_lapszemle","timestamp":"2021. április. 20. 07:30","title":"Financial Times: A sajtószabadság ellenségei ellen a legjobb védekezés a támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9255c96a-d8ee-4efd-98a9-70f9054b2399","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, az elektromos autók ígéretével most mindent el lehet még adni a befektetőknek. ","shortLead":"Úgy tűnik, az elektromos autók ígéretével most mindent el lehet még adni a befektetőknek. ","id":"20210420_autogyar_kina_evergrande","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9255c96a-d8ee-4efd-98a9-70f9054b2399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084b25f8-526f-45e8-bb2d-ef95a8cdc79e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_autogyar_kina_evergrande","timestamp":"2021. április. 20. 13:45","title":"Egyetlen kocsit sem adott el, mégis 87 milliárd dollárt ér egy kínai autógyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070a22d5-e367-43ae-96ef-3f0e216d9107","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudnak repülni a méhek és még az akácosok is elfagytak. Gond lehet a repcemézzel is.","shortLead":"Nem tudnak repülni a méhek és még az akácosok is elfagytak. Gond lehet a repcemézzel is.","id":"20210420_tul_hideg_tavasz_a_meheknek_bross_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=070a22d5-e367-43ae-96ef-3f0e216d9107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a193ee-af52-440a-a29e-913fd2be63f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_tul_hideg_tavasz_a_meheknek_bross_peter","timestamp":"2021. április. 20. 13:53","title":"Alig lesz tavaszi méz idén a hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilenc embert hallgattak ki gyanúsítottként.","shortLead":"Kilenc embert hallgattak ki gyanúsítottként.","id":"20210421_koltsegvetesi_csalas_nyomozas_nemzeti_orokseg_intezete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d16e42-5705-4bd8-9e27-a2449d8f4b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_koltsegvetesi_csalas_nyomozas_nemzeti_orokseg_intezete","timestamp":"2021. április. 21. 18:15","title":"Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoznak a Nemzeti Örökség Intézeténél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]