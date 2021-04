Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ad3bab07-4413-47e8-be94-19622dea593e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Apple – már ha valóban belép a járműpiacra – nem lesz lemaradva a valódi önvezető gépkocsik kifejlesztésében.","shortLead":"Az Apple – már ha valóban belép a járműpiacra – nem lesz lemaradva a valódi önvezető gépkocsik kifejlesztésében.","id":"202115_onvezetogondok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad3bab07-4413-47e8-be94-19622dea593e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f35abac-d90e-45bb-81c9-662cfaf6e326","keywords":null,"link":"/360/202115_onvezetogondok","timestamp":"2021. április. 18. 08:20","title":"Önvezető BMW, Tesla, Apple Car – mit tudhatnak ma, mit holnap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű nagy sebességgel haladt egy kanyarban, majd egy fának ütközött. A baleset éjszaka történt.","shortLead":"A jármű nagy sebességgel haladt egy kanyarban, majd egy fának ütközött. A baleset éjszaka történt.","id":"20210419_tesla_robotpilota_onvezeto_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f9908c6-3ab2-44a7-a9de-01ac7e83cb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119712a9-b3be-484c-a492-4779c634db92","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_tesla_robotpilota_onvezeto_auto","timestamp":"2021. április. 19. 05:05","title":"Meghalt két ember egy valószínűleg önvezető Teslában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4815d10-d2b2-4df9-a17e-37f431333623","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Adott némi támpontot a Volkswagen, mire számíthatunk a városi autó friss verziójától.","shortLead":"Adott némi támpontot a Volkswagen, mire számíthatunk a városi autó friss verziójától.","id":"20210419_Itt_egy_kis_elozetes_a_megujult_Volkswagen_Polorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4815d10-d2b2-4df9-a17e-37f431333623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efa9029-f997-4720-9c29-1ef55a076f52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_Itt_egy_kis_elozetes_a_megujult_Volkswagen_Polorol","timestamp":"2021. április. 19. 14:59","title":"Itt egy kis előzetes a megújult Volkswagen Polóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fegyelmezetten akarja végigcsinálni a kötelező karantént Dárdai Pál.","shortLead":"Fegyelmezetten akarja végigcsinálni a kötelező karantént Dárdai Pál.","id":"20210419_hertha_bsc_dardai_pal_karanten_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59407476-bea2-41ab-8a13-01844e171eba","keywords":null,"link":"/elet/20210419_hertha_bsc_dardai_pal_karanten_koronavirus_fertozes","timestamp":"2021. április. 19. 18:42","title":"Dárdai a koronavírus-fertőzéséről: Hasonlít az izomlázhoz egy öregfiúk-meccs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A színész megölésével vádolt férfi korábban már volt büntetve bántalmazás miatt.","shortLead":"A színész megölésével vádolt férfi korábban már volt büntetve bántalmazás miatt.","id":"20210419_vademeles_szilagyi_istvan_fia_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e5b0d9-0078-401a-b90b-780fa5afb073","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_vademeles_szilagyi_istvan_fia_gyilkossag","timestamp":"2021. április. 19. 14:39","title":"Életfogytiglani fegyházat kér az ügyészség Szilágyi István fiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca41c13-36aa-453c-87a4-ba901dbe5595","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Örülhetnek a budaörsi gazdák: a földrajzi árujelzővel ellátott agrártermékek értékesítési ára átlagosan kétszer magasabb, mint az ezzel nem rendelkező termékeké.","shortLead":"Örülhetnek a budaörsi gazdák: a földrajzi árujelzővel ellátott agrártermékek értékesítési ára átlagosan kétszer...","id":"20210419_budaorsi_oszibarack_unios_oltalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ca41c13-36aa-453c-87a4-ba901dbe5595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe744bb4-642e-4bdb-b3bf-9f4db42cb273","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_budaorsi_oszibarack_unios_oltalom","timestamp":"2021. április. 19. 11:47","title":"Uniós oltalom alá vették a budaörsi őszibarackot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1262d33-8b7b-432b-b6bf-f78db89a7e63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szedán és a kupé most debütált xDrive változatai minden korábbinál jobban gyorsulnak és hátsókerék-hajtású móddal is rendelkeznek.","shortLead":"A szedán és a kupé most debütált xDrive változatai minden korábbinál jobban gyorsulnak és hátsókerék-hajtású móddal is...","id":"20210419_ujabb_szentsegtores_itt_az_osszkerekes_bmw_m3_es_m4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1262d33-8b7b-432b-b6bf-f78db89a7e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcd131c-ab2a-4315-a181-300ddb321cc0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_ujabb_szentsegtores_itt_az_osszkerekes_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2021. április. 19. 07:16","title":"Újabb szentségtörés: itt az összkerekes BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Világszerte nő az aggodalom a bebörtönzött orosz ellenzéki vezető egészségi állapota miatt, különösen azért, mert nem engedik be hozzá az orvosait. Most a New York Times is állást foglalt az ügyben.","shortLead":"Világszerte nő az aggodalom a bebörtönzött orosz ellenzéki vezető egészségi állapota miatt, különösen azért, mert nem...","id":"20210418_New_York_Times_Alekszej_Navalnijnak_szuksege_van_az_orvosaira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b935279-97c5-4db1-bada-260e704dfea4","keywords":null,"link":"/360/20210418_New_York_Times_Alekszej_Navalnijnak_szuksege_van_az_orvosaira","timestamp":"2021. április. 18. 09:15","title":"New York Times: Putyin mentse meg Navalnij életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]