[{"available":true,"c_guid":"6e325097-fa1e-423c-9f64-87ec5296c856","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben felfrissített Seat Ibiza és VW Polo után hamarosan érkezik a cseh testvérmodell új generációja is.","shortLead":"A nemrégiben felfrissített Seat Ibiza és VW Polo után hamarosan érkezik a cseh testvérmodell új generációja is.","id":"20210423_kedvcsinalo_gyari_kepeken_a_teljesen_uj_skoda_fabia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e325097-fa1e-423c-9f64-87ec5296c856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572b2dbd-e362-4717-8135-ece8b96ee45a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_kedvcsinalo_gyari_kepeken_a_teljesen_uj_skoda_fabia","timestamp":"2021. április. 23. 10:12","title":"Kedvcsináló gyári képeken a teljesen új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6728f843-0ebf-4188-a166-a1866636eec4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy balatonboglári kereszteződés bünteti szorgalmasan a figyelmetlen autósokat","shortLead":"Egy balatonboglári kereszteződés bünteti szorgalmasan a figyelmetlen autósokat","id":"20210423_Het_baleset_es_mind_ugyanott__tanulsagos_videot_adott_ki_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6728f843-0ebf-4188-a166-a1866636eec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c41f397-6f9a-434a-b958-2469942eed10","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Het_baleset_es_mind_ugyanott__tanulsagos_videot_adott_ki_a_rendorseg","timestamp":"2021. április. 23. 08:06","title":"Nyolc baleset és mind ugyanott – tanulságos videót adott ki a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhol akár 40 milliméter eső is eshet rövid idő alatt.","shortLead":"Néhol akár 40 milliméter eső is eshet rövid idő alatt.","id":"20210422_zivatar_felhoszakadas_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2171892e-b2b0-46bf-95c2-e69326edcaab","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_zivatar_felhoszakadas_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes","timestamp":"2021. április. 22. 05:39","title":"Zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05139b7f-8d53-4920-a6ed-c4f77cc29305","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Sok múlik azon, milyen kóddal veszi táppénzre a háziorvos azt, akinek pozitív lett a koronavírustesztje, vagy kontaktszemély. Például az, hogy kitől, milyen részletszabályok alapján lehet teljes táppénzhez jutni koronavírus-fertőzés esetén. 