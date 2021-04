Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami lakástámogatások közelebb visznek a lakáscélok megvalósításához, a feltételeket azonban a folyósítás után is érdemes észben tartani, hiszen a szabályok utólagos megszegése akár a támogatási összeg visszafizetésével is járhat. A Bank360.hu elemzői összefoglalták, hogy mire érdemes odafigyelni a lakásfelújítási támogatás igénylése után, hogy ne kerüljünk kellemetlen helyzetbe.","shortLead":"Az állami lakástámogatások közelebb visznek a lakáscélok megvalósításához, a feltételeket azonban a folyósítás után is...","id":"20210422_Mikor_kell_visszafizetni_a_lakasfelujitasi_tamogatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c710b4-a594-4551-a66e-b292132bbe50","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_Mikor_kell_visszafizetni_a_lakasfelujitasi_tamogatast","timestamp":"2021. április. 22. 16:59","title":"Mikor kell visszafizetni a lakásfelújítási támogatást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9903e4a-78d8-4b61-a6b1-5b0ddce9debd","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Világszinten egyedülálló összefogást valósított meg hazánkban a Samsung, a Telekom és a Microsoft. ","shortLead":"Világszinten egyedülálló összefogást valósított meg hazánkban a Samsung, a Telekom és a Microsoft. ","id":"samsungbch_20210416_Az_irodai_munkavegzeshez_szinte_mar_csak_egy_telefon_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9903e4a-78d8-4b61-a6b1-5b0ddce9debd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfbae5b-5eaa-4b92-b45c-bf9bbec78fbe","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210416_Az_irodai_munkavegzeshez_szinte_mar_csak_egy_telefon_kell","timestamp":"2021. április. 22. 07:30","title":"Az irodai munkavégzéshez szinte már csak egy telefon kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"149c4ab4-5b48-4807-b6af-aea768745937","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" Vélhetően a sarkvidéki jég olvadása miatt nem indultak éves vádorútjukra a grönlandi bálnák pár éve. Kanadai kutatók szerint az egyik populáció a 2018–2019-es szezonban nem tette meg szokásos 6000 kilométeres körútját. ","shortLead":" Vélhetően a sarkvidéki jég olvadása miatt nem indultak éves vádorútjukra a grönlandi bálnák pár éve. Kanadai kutatók...","id":"20210423_sarkvideki_jeg_olvadasa_gronlandi_balna_eves_vadorutja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=149c4ab4-5b48-4807-b6af-aea768745937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0376965-a95f-451d-bbe2-0629e1cff758","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_sarkvideki_jeg_olvadasa_gronlandi_balna_eves_vadorutja","timestamp":"2021. április. 23. 10:03","title":"Miért nem indultak el szokásos vándorútjukra a grönlandi bálnák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0379476e-545d-4230-ac5f-52d5a80b59b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eddig mobil eszközök gyártásában jeleskedő kínai cég bemutatta autóját, ami nem teljesen önálló produkció, de ígéretesnek tűnik. ","shortLead":"Az eddig mobil eszközök gyártásában jeleskedő kínai cég bemutatta autóját, ami nem teljesen önálló produkció, de...","id":"20210421_megerkezett_a_Huawei_eslo_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0379476e-545d-4230-ac5f-52d5a80b59b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a176f5d-f281-41e4-ac58-8482bf2054c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_megerkezett_a_Huawei_eslo_autoja","timestamp":"2021. április. 21. 13:37","title":"Megérkezett a Huawei első autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3112bfc9-72d1-4124-ae11-18eda4e9db66","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A teknős valószínűleg megpróbált átkelni az autópályán és egy másik autó kerekéről felcsapódott a levegőbe.","shortLead":"A teknős valószínűleg megpróbált átkelni az autópályán és egy másik autó kerekéről felcsapódott a levegőbe.","id":"20210422_teknosbeka_baleset_florida","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3112bfc9-72d1-4124-ae11-18eda4e9db66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66456b66-635e-479b-a401-dd2280c702f0","keywords":null,"link":"/elet/20210422_teknosbeka_baleset_florida","timestamp":"2021. április. 22. 20:42","title":"Teknősbéka talált fejen egy idős nőt Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388c1e79-23b3-4030-b1ce-60d8bdd34606","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több felvétel is a hatóság rendelkezésére áll, hogy a rendbontókat azonosítsa.","shortLead":"Több felvétel is a hatóság rendelkezésére áll, hogy a rendbontókat azonosítsa.","id":"20210422_Roman_fougyeszseg_uzvolgyi_temeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=388c1e79-23b3-4030-b1ce-60d8bdd34606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10d76ff-1167-4edb-9a01-f60a392d46d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_Roman_fougyeszseg_uzvolgyi_temeto","timestamp":"2021. április. 22. 14:40","title":"Már a román főügyészség vizsgálja az úzvölgyi temető elfoglalásának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39a99d7-6530-4c2c-a5ef-dafbefa105cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Civilizáció Koalíció szerint az új törvény, amit a visszavont jogszabály helyére terveznek léptetni, \"egy újabb lehetséges eszköz a civilek lejáratására és megbélyegzésére\".","shortLead":"A Civilizáció Koalíció szerint az új törvény, amit a visszavont jogszabály helyére terveznek léptetni, \"egy újabb...","id":"20210421_civilek_civil_szervezet_torvenytervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a39a99d7-6530-4c2c-a5ef-dafbefa105cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811003e5-08c0-4b41-ac15-a8b1b7acffe8","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_civilek_civil_szervezet_torvenytervezet","timestamp":"2021. április. 21. 19:34","title":"A megbukott civiltörvényt felváltó törvénytervezet is problémás a civilek szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6b3b65-c869-4c5b-9f82-6a4301408786","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamis tanúzás miatt emeltek vádat az egyébként józan utassal szemben.","shortLead":"Hamis tanúzás miatt emeltek vádat az egyébként józan utassal szemben.","id":"20210423_Az_automoso_kameraja_segitett_a_rendoroknek__felvette_hogy_helyet_cserelt_az_ittas_sofor_a_jozan_utasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf6b3b65-c869-4c5b-9f82-6a4301408786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc160bf-d920-473c-8da6-6eda41c13f06","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Az_automoso_kameraja_segitett_a_rendoroknek__felvette_hogy_helyet_cserelt_az_ittas_sofor_a_jozan_utasaval","timestamp":"2021. április. 23. 09:28","title":"Az autómosó kamerája segített a rendőröknek – felvette, hogy helyet cserélt az ittas sofőr a józan utasával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]