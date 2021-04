Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eff99348-4621-430c-84a4-cf5e6daa8a2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A január közepén elfogadott karanténintézkedések beteljesítették a hozzájuk fűzött reményeket.","shortLead":" A január közepén elfogadott karanténintézkedések beteljesítették a hozzájuk fűzött reményeket.","id":"20210426_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_portugalia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eff99348-4621-430c-84a4-cf5e6daa8a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1cfb23-d5e9-4d38-91ec-13d6c8baa8f5","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_portugalia","timestamp":"2021. április. 26. 21:45","title":"Augusztus óta először nem volt halálos áldozata a járványnak Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6872043a-a55f-41a2-b10c-4298be887631","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lecserélnék a III. kerületben a H- és a K-hidat is. Az építéshez a Déli összekötő vasúti híd most elbontott elemeit használnák fel.","shortLead":"Lecserélnék a III. kerületben a H- és a K-hidat is. Az építéshez a Déli összekötő vasúti híd most elbontott elemeit...","id":"20210427_gyalogos_hid_oduda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6872043a-a55f-41a2-b10c-4298be887631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b0915d-70e0-41b3-abb9-e26addc3406d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210427_gyalogos_hid_oduda","timestamp":"2021. április. 27. 07:45","title":"Kétszintes gyalogoshidat terveznek a Demeter-féle popkulturális központhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8728b8a7-ee30-4303-ab82-87663dea8b71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Parlament keddi szavazásai után alig maradt állami fenntartású egyetem, az öt közalapítványhoz is milliárdos nagyságrendű állami vagyon került. A voksolás nem volt egyszerű, több képviselő jelezte, hogy nem működik a szavazógépe, emiatt kellett megismételni egyes szavazásokat, a kormány javaslatai mindenesetre gond nélkül átmentek.","shortLead":"A Parlament keddi szavazásai után alig maradt állami fenntartású egyetem, az öt közalapítványhoz is milliárdos...","id":"20210427_alapitvanyok_szavazas_orszaggyules_egyetemek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8728b8a7-ee30-4303-ab82-87663dea8b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1da372e-4de8-45a5-9619-ad07aa2f46ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_alapitvanyok_szavazas_orszaggyules_egyetemek","timestamp":"2021. április. 27. 12:21","title":"Most betonozta be a kormány a szellemi és kulturális hátországát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a485820-6c1c-48e5-8329-f178c517598f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Sopron, Kőszeg és Vaskeresztes környéki termelőket rendkívüli mértékben sújtotta a járvány, hosszabb távon segítene nekik a hegyközség.","shortLead":"A Sopron, Kőszeg és Vaskeresztes környéki termelőket rendkívüli mértékben sújtotta a járvány, hosszabb távon segítene...","id":"202116_soproni_borvidek_fejleszteseert_jarvany_sujtotta_terseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a485820-6c1c-48e5-8329-f178c517598f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fefd28-0bd6-491a-93d8-ee5c715b1531","keywords":null,"link":"/360/202116_soproni_borvidek_fejleszteseert_jarvany_sujtotta_terseg","timestamp":"2021. április. 26. 14:00","title":"Rátennék Sopront a borturizmus térképére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413a1f90-45ac-4979-992f-93b9fec5ff10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újdelhi kórházai már jelezték, hogy nincs elegendő készletük orvosi oxigénből.","shortLead":"Újdelhi kórházai már jelezték, hogy nincs elegendő készletük orvosi oxigénből.","id":"20210426_india_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413a1f90-45ac-4979-992f-93b9fec5ff10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c029ceb5-135a-45fc-b7e0-d26e5caef00b","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_india_koronavirus","timestamp":"2021. április. 26. 08:44","title":"Indiában egyetlen nap alatt 350 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725b54d5-1f53-493a-88d4-0f541ec28d7b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kerítésnek ütközött egy személyautó vasárnap este Piliscsabán, a sofőr megpróbálta elhagyni a helyszínt, utasa meghalt.","shortLead":"Kerítésnek ütközött egy személyautó vasárnap este Piliscsabán, a sofőr megpróbálta elhagyni a helyszínt, utasa meghalt.","id":"20210425_Szemelyauto_utkozott_keritesnek_Piliscsaban_utasa_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=725b54d5-1f53-493a-88d4-0f541ec28d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c4079a-8650-4931-b92e-cde0e3aebb7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_Szemelyauto_utkozott_keritesnek_Piliscsaban_utasa_meghalt","timestamp":"2021. április. 25. 21:59","title":"Személyautó ütközött kerítésnek Piliscsabán, utasa meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emelkedett a kórházban ápoltak száma.","shortLead":"Emelkedett a kórházban ápoltak száma.","id":"20210426_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3d7f0f-884f-4881-ab62-97c2f56d26e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. április. 26. 09:24","title":"Koronavírus: 176 beteg meghalt, 1936 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c004fcf6-f615-48b7-9404-fb008ef67f3e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre több az olyan mobiltelefonos alkalmazás, amely azt ígéri, hogy segít a párkapcsolatok valamilyen területén felmerülő problémák megoldásában, feldolgozásában. A felhasználók szerint jó részük kifejezetten hatásos.","shortLead":"Egyre több az olyan mobiltelefonos alkalmazás, amely azt ígéri, hogy segít a párkapcsolatok valamilyen területén...","id":"202116_erintse_meg_afolytatashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c004fcf6-f615-48b7-9404-fb008ef67f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a047e285-8761-486b-bbd6-44503dc9f1f2","keywords":null,"link":"/360/202116_erintse_meg_afolytatashoz","timestamp":"2021. április. 26. 15:00","title":"Már a párterapeuták is a zsebünkbe költöznek, és ez állítólag jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]