Nem kívánságműsor, hogy mikor érkezzen a változókor. Először még csak „finoman" közelít, kisebb jeleket adva magáról, aztán az idő múlásával egészen kiteljesedik. Ott van teljes valójával a mindennapokban és nincs mit tenni, el kell fogadni, együtt kell élni vele. Ezért a legjobb, amit tehetünk, hogy úgy tekintünk rá, mint egy átutazó vendégre.

","shortLead":"Nem kívánságműsor, hogy mikor érkezzen a változókor. Először még csak „finoman" közelít, kisebb jeleket adva magáról...

Közelít a menopauza? - Így álljunk hozzá pozitívan! Miért hangzik úgy az AstraZeneca oltásának fantázianeve, mintha az oroszok adták volna? A Duma Aktuál bizalomgerjesztőbb elnevezéseket fejlesztett. A Szputnyikkal közben oroszországi nyaralást lehet nyerni, csak félő, hogy hosszúra nyúlik majd. A Duma Aktuál...

Új neveket talált a vakcináknak a Duma Aktuál, a mostani unalmasak helyett 2021. április 30-án ünnepeljük a 120. évfordulóját annak, hogy elkészült az első megrendezett magyar film. A Nemzeti Filmintézet kezdeményezésére a televíziók és a streamingszolgáltók is csatlakoztak a közös ünnepléshez, ennek köszönhetően száznál is több kiváló magyar filmet nézhetünk tévében és online. A Nemzeti...

Szerelem, A tanú, Rossz versek, Saul fia – egész hétvégén magyar filmeket ünnepelnek a tévécsatornák 