[{"available":true,"c_guid":"36cbe796-5c87-437e-a87a-844a877b29e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azzal is gyanúsítják a brazil elnököt, hogy sikkasztott a koronavírus elleni védekezésre szánt forrásokból. A bizottságban nem lesznek többségben Jair Bolsonaro támogatói.","shortLead":"Azzal is gyanúsítják a brazil elnököt, hogy sikkasztott a koronavírus elleni védekezésre szánt forrásokból...","id":"20210427_bolsonaro_koronavirus_mulasztasok_vizsgalobizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36cbe796-5c87-437e-a87a-844a877b29e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca144e2a-7237-4820-884c-39d2ecbabd97","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_bolsonaro_koronavirus_mulasztasok_vizsgalobizottsag","timestamp":"2021. április. 27. 21:28","title":"Szenátusi bizottság vizsgálja Bolsonaro járványkezelésének hiányosságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Anyák nélkül maradt koraszülött babák, apák nélkül maradt testvérek, magukra maradt gyermekek - sok család szenvedett kíméletlen csapást a koronavírus miatt. Az ötgyerekes anyukára a napi teendők után esténként borul rá az egyedüllét, a babával egyedül maradt apáknak anyaszerepbe kell beletanulniuk. A gyerekek közül van, akit rémálmok gyötörnek, más nem érti, miért marad el örökre az apával tervezett közös balatoni bringatúra.","shortLead":"Anyák nélkül maradt koraszülött babák, apák nélkül maradt testvérek, magukra maradt gyermekek - sok család szenvedett...","id":"20210426_koronavirus_csonkava_valt_csaladok_arvak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fbd16c-dc81-4954-b4a2-b85647ad0ea1","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_koronavirus_csonkava_valt_csaladok_arvak","timestamp":"2021. április. 26. 20:10","title":"\"Most mindennap egy olyan házba érnek haza az óvodából, ahol nincs otthon anya\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5ead95-3663-4f5d-b586-d5221646efbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden Arlene Foster pártja, a Demokratikus Unionista Párt frakciójának 80 százaléka bizalmatlansági eljárást kezdeményezett a politikus ellen.","shortLead":"Kedden Arlene Foster pártja, a Demokratikus Unionista Párt frakciójának 80 százaléka bizalmatlansági eljárást...","id":"20210428_Lemond_EszakIrorszag_miniszterelnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca5ead95-3663-4f5d-b586-d5221646efbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b72c686-89e3-4bbe-97da-7d3d7497278d","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Lemond_EszakIrorszag_miniszterelnoke","timestamp":"2021. április. 28. 18:30","title":"Lemond Észak-Írország miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soros vendégelőadást tartott a Fudanon 2009-ben, Barack Obama pedig egyszer részt vett egy diákfórumon, ahova a sanghaji egyetemről is érkeztek hallgatók – mutatta be a Magyar Nemzet.","shortLead":"Soros vendégelőadást tartott a Fudanon 2009-ben, Barack Obama pedig egyszer részt vett egy diákfórumon, ahova...","id":"20210427_Magyar_Nemzet_Soros_Obama_Fudan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2de32fc-b4bc-438a-b62e-7d8ddb926102","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_Magyar_Nemzet_Soros_Obama_Fudan","timestamp":"2021. április. 27. 08:55","title":"A Magyar Nemzet leleplezte, Soros György 12 éve elment a Fudan Egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint a Fidesznek és az ellenzéknek a tábora kb. ugyanakkora, és nagyon kis dolgok dönthetnek. Az ideális ellenzéki miniszterelnökjelölt egy egybegyúrt Karácsony-Jakab lenne, az előválasztásról még nem tudni, hogy építeni fog, vagy rombolni.","shortLead":"A politológus szerint a Fidesznek és az ellenzéknek a tábora kb. ugyanakkora, és nagyon kis dolgok dönthetnek...","id":"20210428_torok_gabor_valasztas_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c06a99-e478-47d5-9517-4b7b9509afc9","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_torok_gabor_valasztas_2022","timestamp":"2021. április. 28. 17:08","title":"Török Gábor: Orbánnak van stratégiája egy választási vereség utáni politizálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308b2295-305c-4c59-a958-a22b3162631b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai haditengerészet áprilisban már másodszor vádolta meg az alakulatot, hogy veszélyes akciót hajtott végre a Perzsa-öbölben.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet áprilisban már másodszor vádolta meg az alakulatot, hogy veszélyes akciót hajtott végre...","id":"20210428_Figyelmezteto_loves_amerikaiak_irani_Forradalmi_Garda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=308b2295-305c-4c59-a958-a22b3162631b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1619ba51-8db9-4da7-bf98-55d8c45b7ff6","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Figyelmezteto_loves_amerikaiak_irani_Forradalmi_Garda","timestamp":"2021. április. 28. 16:44","title":"Figyelmeztető lövéseket adtak le az amerikaiak az iráni Forradalmi Gárda hajóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai Henan Airport csoport elnöke a megállapodást csak az első lépésnek nevezte, ami hozzájárul a kínai–magyar gazdasági együttműködés elmélyítéséhez.","shortLead":"A kínai Henan Airport csoport elnöke a megállapodást csak az első lépésnek nevezte, ami hozzájárul a kínai–magyar...","id":"20210427_kinai_magyar_legi_selyemut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97527586-bc43-48ac-bab7-2c01079f180f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_kinai_magyar_legi_selyemut","timestamp":"2021. április. 27. 17:44","title":"Kínai–magyar légi selyemútról szerződött a Budapest Airport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az amerikai gyártó döntött így, az ország miniszteri tanácsa által hozott törvényjavaslat rendelkezik erről. Ha megszavazzák, a Samsungnak is változtatnia kell.","shortLead":"Nem az amerikai gyártó döntött így, az ország miniszteri tanácsa által hozott törvényjavaslat rendelkezik erről. Ha...","id":"20210428_garancia_spanyolorszag_iphone_apple_samsung","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe85720-024d-43a4-8cc0-bf7e7b9a9e19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_garancia_spanyolorszag_iphone_apple_samsung","timestamp":"2021. április. 28. 09:53","title":"Kettő helyett három év: változhat az iPhone-okra vonatkozó jótállás Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]