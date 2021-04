Tavaly novemberben még 8 milliárd forint mínuszról beszélt az önkormányzati portálnak a szegedi gazdasági alpolgármester, két héttel ezelőtt már 10 milliárd forint fölé lőtte be a hiányt Nagy Sándor, városfejlesztési alpolgármester a Facebook-oldalán. A hiányt elsődlegesen a kormányzati elvonások okozzák, miközben a helyi Fidesz, a kulturális intézményeknek és a Vadasparknak kilobbizott 30-50 millió forinttal kampányol.

A hiány naponta közel 15 millió forinttal nő, és egyelőre nem látni, hogy hol áll meg, hiszen a veszélyhelyzet meghosszabbításával pontosan azt sem lehet tudni, hogy az ingyenes parkolásról hogyan dönt a továbbiakban a kormány. (Nem hivatalos forrásból úgy tudjuk, hogy a fideszes polgármesterek is a fizetős rendszer visszaállítását szeretnék.) Ez az egyetlen tétel is százmilliós kiesést jelent Szegeden, de emellett az ismert elvonások, az önkormányzat kulturális intézményeinek kényszerű szünete is nagy lyukat üt a költségvetésen.

Érzékenyen érintette a tömegközlekedést az állami támogatás megvonása is, illetve az is, hogy heteken keresztül csökkentett üzemmódban dolgoztak az iskolai szünetek miatt, valamint a tömegközlekedési cégen belül működő parkolási divízió bevételei is megszűntek a parkolás ingyenessé tétele miatt. Szegeden a 2017 óta ütemezetten zajló járműfelújítások is leállhatnak, csütörtökön még egy utolsó felújított trolit útnak eresztettek, de pénz híján ezután se festék, se elektronika nem lesz, amivel újabb járműveket tataroznának. Nagy Sándor szerint a napi karbantartást is nehezen tudják megoldani a Szegedi Közlekedési Társaságnál.

Tavaly februárban Bartók Csaba, a Modern Városok Program szegedi koordinátora, a helyi Fidesz elnöke jelentette be, hogy a 2017-ben aláírt 7 milliárd forintos tömegközlekedési fejlesztést megtolja a kormány 3 milliárd forinttal, a fejlesztést ugyan elveszi az önkormányzattól, de az állami Volán cég koordinálásával zöldítik a helyi közlekedést, és a járműparkot teljes egészében elektromos buszokra cserélik. A zöldítés körül most csend van, eddig egyetlen új busz sem gördült be Szegedre, de a városnak a tavaly már a közbeszereztetésig jutott programját le kellett állítani, amelynek során az egyik villamos pályát kellett volna megújítani. Most se új, elektromos buszok nincsenek, de a meglévő villamosokkal és trolikkal sem tud lassan megbirkózni a város.