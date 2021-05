Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7bc1d3fa-f7ca-46ae-9a49-8b6cd8260554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ez volt az első hasonló akciója a párt XII. kerületi szervezetének. ","shortLead":"Nem ez volt az első hasonló akciója a párt XII. kerületi szervezetének. ","id":"20210501_Lego_buszmegallo_Kutvolgyi_ut_ketfarkuak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bc1d3fa-f7ca-46ae-9a49-8b6cd8260554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1164d9a-29ea-4280-ab80-5a6e4bedfb9a","keywords":null,"link":"/elet/20210501_Lego_buszmegallo_Kutvolgyi_ut_ketfarkuak","timestamp":"2021. május. 01. 16:23","title":"Lego-buszmegállót varázsoltak a Kútvölgyi útra a kétfarkúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b01694-3ad8-4b3f-b525-81b698daff42","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vörhenyes fecskéket eddig mindössze 20 alkalommal észleltek Magyarország területén. ","shortLead":"Vörhenyes fecskéket eddig mindössze 20 alkalommal észleltek Magyarország területén. ","id":"20210501_Ritkan_latott_fecskek_bukkantak_fel_a_DelAlfoldon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3b01694-3ad8-4b3f-b525-81b698daff42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54392c51-3ab4-4f3c-a62c-d327326f86d3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210501_Ritkan_latott_fecskek_bukkantak_fel_a_DelAlfoldon","timestamp":"2021. május. 01. 21:43","title":"Ritkán látott fecskék bukkantak fel a Dél-Alföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f2c9a3-d4c8-4f0c-be1e-be835e505668","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megeshet, hogy nők vagy sötétebb bőrűek nem kerülnek kórházba, pedig veszélyesen kevés az oxigén a vérükben. Ez a pulzoximéter hibája lehet. ","shortLead":"Megeshet, hogy nők vagy sötétebb bőrűek nem kerülnek kórházba, pedig veszélyesen kevés az oxigén a vérükben...","id":"202117_tevedhet_apulzoximeter_sugarszeszely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91f2c9a3-d4c8-4f0c-be1e-be835e505668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8e377b-61f5-4b70-9526-fe8e9e7f456d","keywords":null,"link":"/360/202117_tevedhet_apulzoximeter_sugarszeszely","timestamp":"2021. május. 01. 08:30","title":"Csúnyán tévedhet a pulzixométer, valójában 15 félére lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A XII. kerületi Széchenyi-kilátó melletti egyik panorámás utcában lesz Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea közös otthona – írta a Telex, amely a tulajdonlap és egy ügyvédi felszólítás segítségével beazonosította az épületet. Zajlik a felújítás, nagy a sürgés-forgás.","shortLead":"A XII. kerületi Széchenyi-kilátó melletti egyik panorámás utcában lesz Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea közös otthona...","id":"20210501_Buda_legszebb_reszere_koltozik_Meszaros_Lorinc_es_Varkonyi_Andrea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e195f65-72f6-4129-88ad-81550c04f8dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210501_Buda_legszebb_reszere_koltozik_Meszaros_Lorinc_es_Varkonyi_Andrea","timestamp":"2021. május. 01. 09:09","title":"Buda legszebb részére költözik Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e917de81-c8ea-4c0f-b885-10fc4e91ab7f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"\"Nagyon jó élni. Ha majd már nem tudok dolgozni, akkor kérdezzen meg újra!\" - feleli Szüts Miklós festőművész arra a kérdésre, hogy miből táplálkozik optimizmusa, amit A Földön élni ünnepély című könyve is sugall. Szégyelli bevallani, de még a járvány miatti elszigeteltséget is jól viseli. HVG portré.","shortLead":"\"Nagyon jó élni. Ha majd már nem tudok dolgozni, akkor kérdezzen meg újra!\" - feleli Szüts Miklós festőművész arra...","id":"202117_szuts_miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e917de81-c8ea-4c0f-b885-10fc4e91ab7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8218c15b-3c22-4a1b-95f9-836ecfd147e5","keywords":null,"link":"/360/202117_szuts_miklos","timestamp":"2021. május. 02. 11:00","title":"Szüts Miklós festőművész: Mindenféle nyomorúságom ellenére szeretek élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3a3bf0-6d00-487d-b0a8-9a88555efbd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére senki sem sérült meg, az ügy már a rendőrség előtt.","shortLead":"Szerencsére senki sem sérült meg, az ügy már a rendőrség előtt.","id":"20210502_Vajon_mit_gondolhatott_ez_az_autos_amikor_igy_kezdett_elozni_Nagykanizsa_kornyeken__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f3a3bf0-6d00-487d-b0a8-9a88555efbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f427853-ea57-4880-8879-0c4e448673e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_Vajon_mit_gondolhatott_ez_az_autos_amikor_igy_kezdett_elozni_Nagykanizsa_kornyeken__video","timestamp":"2021. május. 02. 08:59","title":"Vajon mit gondolhatott ez az autós, amikor így kezdett előzni Nagykanizsa környékén? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459180b8-0ed4-40cc-ae3f-802b1950292a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Igazi sokarcú kaméleon, aki remekül hasonul a környezetéhez. Az együgyű celebet és a francia entellektüelt is meggyőzően alakítja. És hogy melyik az igazi Kajdi Csaba? Ezt döntsék el önök. ","shortLead":"Igazi sokarcú kaméleon, aki remekül hasonul a környezetéhez. Az együgyű celebet és a francia entellektüelt is...","id":"20210502_Kajdi_Csaba_El_kellett_fogadnom_es_meg_kellett_szeretnem_magam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=459180b8-0ed4-40cc-ae3f-802b1950292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e861c1b8-1d03-41da-8ea5-6720f34e8959","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210502_Kajdi_Csaba_El_kellett_fogadnom_es_meg_kellett_szeretnem_magam","timestamp":"2021. május. 02. 20:15","title":"Kajdi Csaba: „El kellett fogadnom és meg kellett szeretnem magam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ közös ellenőrzést tartott a 99-es autóbuszon és annak útvonalán. ","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ közös ellenőrzést tartott a 99-es autóbuszon és...","id":"20210502_BKKbuszok_kerultek_a_rendorseg_celkeresztjebe__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fec26c-b6f3-4331-aaf4-c40c084749ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210502_BKKbuszok_kerultek_a_rendorseg_celkeresztjebe__video","timestamp":"2021. május. 02. 08:26","title":"BKK-buszok kerültek a rendőrség célkeresztjébe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]