[{"available":true,"c_guid":"f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése után eddig kevesen kapták meg az első oltásukat.","shortLead":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése...","id":"20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b5cff3-9765-464c-adbd-5e92e6e64abb","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. május. 03. 09:09","title":"106 újabb áldozata van a koronavírusnak, alig 9 ezren kapták meg tegnap az első oltásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31e7c88-6c2c-4c06-bbc7-8d2991be53a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két párt szerint a volt oktatási miniszter képes legyőzni a Fideszt a 16-os választókerületben.","shortLead":"A két párt szerint a volt oktatási miniszter képes legyőzni a Fideszt a 16-os választókerületben.","id":"20210503_hiller_istvan_mszp_parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e31e7c88-6c2c-4c06-bbc7-8d2991be53a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf3ba40-3412-4aae-9020-49615e32b375","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_hiller_istvan_mszp_parbeszed","timestamp":"2021. május. 03. 15:30","title":"Hiller Istvánt indítja az MSZP és a Párbeszéd Pesterzsébet-Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ferencvárosi építkezésen a daru kezelője annyira rosszul lett, hogy nem tudott lejönni, alpintechnikai módszerrel mentették ki.","shortLead":"Egy ferencvárosi építkezésen a daru kezelője annyira rosszul lett, hogy nem tudott lejönni, alpintechnikai módszerrel...","id":"20210503_daru_mentes_katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9493db-142b-4705-968e-44cc892cb8c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_daru_mentes_katasztrofavedelem","timestamp":"2021. május. 03. 09:05","title":"Rosszul lett egy daru kezelője Budapesten, a tűzoltók vitték le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab3dfac-09ac-4fcb-af48-f8dcfd244d30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Éppen 60 évet töltött a vásznon, élete végéig játszott Olympia Dukakis, görög származású színésznő. Kiállt a görögöket érő negatív diszkrimináció ellen és mellékszereplőként besöpörte az Oscart is. ","shortLead":"Éppen 60 évet töltött a vásznon, élete végéig játszott Olympia Dukakis, görög származású színésznő. Kiállt a görögöket...","id":"20210502_Meghalt_az_Oscardijas_Olympia_Dukakis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ab3dfac-09ac-4fcb-af48-f8dcfd244d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b94e51-8a97-425c-9937-82706341cfe5","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Meghalt_az_Oscardijas_Olympia_Dukakis","timestamp":"2021. május. 02. 09:25","title":"Meghalt az Oscar-díjas Olympia Dukakis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.","shortLead":"Maximum 20 fok körüli csúcsértékek várhatók, de jelentős lehűlésre nem kell számítani - derül ki az Országos...","id":"20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2fcfce-73b5-4f53-841e-d09d80c7a756","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Idojaras_elorejelzes_OMSZ","timestamp":"2021. május. 02. 16:11","title":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, de ismét érkezik egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Indiában rekordot döntött vasárnapra a koronavírus okozta napi új halesetek száma, a betegségben 3689-en haltak meg, a napi új 392 488 fertőzöttel pedig 19,5 millióra nőtt a pozitívra teszteltek száma a járvány kezdete óta.","shortLead":"Indiában rekordot döntött vasárnapra a koronavírus okozta napi új halesetek száma, a betegségben 3689-en haltak meg...","id":"20210502_Soha_nem_hunytak_el_annyian_egy_nap_alatt_koronavirusban_mint_tegnap_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6445d9-c930-4048-820d-4e13f2e8b80f","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Soha_nem_hunytak_el_annyian_egy_nap_alatt_koronavirusban_mint_tegnap_Indiaban","timestamp":"2021. május. 02. 11:24","title":"Rekordon a halálozások száma Indiában, de még mindig nincs országos karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magánrendezvényen legfeljebb tíz ember vehet részt, a sporteseményeket csak nézők nélkül lehet megtartani, éjszaka pedig tilos az alkohol árusítása. ","shortLead":"Magánrendezvényen legfeljebb tíz ember vehet részt, a sporteseményeket csak nézők nélkül lehet megtartani, éjszaka...","id":"20210501_Horvatorszag_jarvanyugyi_intezkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6e93c7-a667-4ab8-8b9d-a278653085a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6169e8b7-b460-44c5-a26b-3db351d0cdc4","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Horvatorszag_jarvanyugyi_intezkedes","timestamp":"2021. május. 01. 22:01","title":"Horvátország még két héttel meghosszabbította a járványügyi intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a77199-240f-469c-a4b4-b070095ae516","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai gyártó termékét eddig még egyetlen országban sem engedélyezték.","shortLead":"Az amerikai gyártó termékét eddig még egyetlen országban sem engedélyezték.","id":"20210503_Koronavirus_vakcina_Novavax","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a77199-240f-469c-a4b4-b070095ae516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9e353e-8e55-495a-979b-69f020d45ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210503_Koronavirus_vakcina_Novavax","timestamp":"2021. május. 03. 16:38","title":"200 millió koronavírus elleni vakcinát szállít Európába a Novavax idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]