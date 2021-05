Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szervezet szerint a nyolc kerületi, valamint a fővárosi önkormányzat jogellenes, lakosságot érintő díjemeléseket hajtott végre.","shortLead":"A szervezet szerint a nyolc kerületi, valamint a fővárosi önkormányzat jogellenes, lakosságot érintő díjemeléseket...","id":"20210505_fovarosi_kormanyhivatal_eljaras_ellenzeki_vezetesu_onkormanyzatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5230aacd-6b7c-4568-b74c-3acbae157f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_fovarosi_kormanyhivatal_eljaras_ellenzeki_vezetesu_onkormanyzatok","timestamp":"2021. május. 05. 15:29","title":"Kilenc önkormányzat ellen indított eljárást a fővárosi kormányhivatal, mind ellenzéki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fee30e-c416-48bd-ab67-998980a791a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ötvenes férfi tesztje pozitív lett, a szakembereknek pedig fogalmuk sincs, hol, kitől kapta el a fertőzést. Ő az első regisztrált fertőzött Új-Dél-Walesben március 31. óta.","shortLead":"Egy ötvenes férfi tesztje pozitív lett, a szakembereknek pedig fogalmuk sincs, hol, kitől kapta el a fertőzést. Ő...","id":"20210506_kornavirus_fertozes_ausztralia_sydney","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81fee30e-c416-48bd-ab67-998980a791a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f16f19-3741-4233-8689-e7f305ce3e34","keywords":null,"link":"/vilag/20210506_kornavirus_fertozes_ausztralia_sydney","timestamp":"2021. május. 06. 06:14","title":"Rejtélyes kornavírus-fertőzés forrása után kutatnak az ausztrál hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről a szerda esti Magyar Közlönyben jelent meg kormányrendelet.

","shortLead":"Az ingatlanok árverezésére és kiürítésére a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről a szerda...","id":"20210506_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_kilakoltatasi_moratorium_meghosszabbitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427f91c9-4fbd-40f1-b822-ca889c99bc0f","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_koronavirus_jarvany_veszelyhelyzet_kilakoltatasi_moratorium_meghosszabbitasa","timestamp":"2021. május. 06. 07:25","title":"Meghosszabbították a kilakoltatási moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affae692-c601-446d-9f17-717a29e2170c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A SpaceX Mars- és Hold-utazásra tervezett kísérleti űrhajójának prototípusai az előző négy kísérlet során felrobbantak.\r

","shortLead":"A SpaceX Mars- és Hold-utazásra tervezett kísérleti űrhajójának prototípusai az előző négy kísérlet során...","id":"20210506_starship_urhajo_sikeres_landolas_spacex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=affae692-c601-446d-9f17-717a29e2170c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0263ac-d812-48b2-b66e-5c692f43e5bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_starship_urhajo_sikeres_landolas_spacex","timestamp":"2021. május. 06. 05:49","title":"Ötödik próbálkozásra sikerrel landolt a Starship űrhajó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hunyadvár utcai épület egyik első emeleti lakásában csaptak fel a lángok.","shortLead":"A Hunyadvár utcai épület egyik első emeleti lakásában csaptak fel a lángok.","id":"20210505_tuz_tarsashaz_xvi_kerulet_serultek_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dbf5be-bd7d-4c11-9ccf-bd212e8de26c","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_tuz_tarsashaz_xvi_kerulet_serultek_korhaz","timestamp":"2021. május. 05. 18:52","title":"Tűz volt egy budapesti társasházban, nyolcan kerültek kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45079f7d-b952-4b34-b129-4a792daf39ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Augusztus végétől szeptember elejéig, élőben rendezik meg a Városmajori Színházi Szemlét, amelyen hat „szórakoztató, mégis magas művészi igénnyel színre vitt előadás” lesz látható.","shortLead":"Augusztus végétől szeptember elejéig, élőben rendezik meg a Városmajori Színházi Szemlét, amelyen hat „szórakoztató...","id":"20210504_Alfoldi_Robert_rendezese_es_Pinter_Bela_darabja_is_ott_lesz_a_Varosmajori_Szinpadon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45079f7d-b952-4b34-b129-4a792daf39ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69db5191-4409-42a6-9d2c-4a6635410aa3","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Alfoldi_Robert_rendezese_es_Pinter_Bela_darabja_is_ott_lesz_a_Varosmajori_Szinpadon","timestamp":"2021. május. 04. 18:00","title":"Alföldi Róbert rendezése és Pintér Béla darabja is ott lesz a Városmajori Színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b37536-7302-45ea-998a-7a1205952cf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombaton lesz 95 éves Sir David Attenborough. A világhírű természettudós és dokumentumfilmes munkája előtti tisztelgésül a Spektrum műsorstruktúrája hetekre átalakul.","shortLead":"Szombaton lesz 95 éves Sir David Attenborough. A világhírű természettudós és dokumentumfilmes munkája előtti...","id":"20210506_sir_david_attenborough_95_szuletesnapja_spektrum_dokumentumfilmek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76b37536-7302-45ea-998a-7a1205952cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab478b8-9533-4eed-b23e-025771d031f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_sir_david_attenborough_95_szuletesnapja_spektrum_dokumentumfilmek","timestamp":"2021. május. 06. 08:03","title":"Érdemes lesz bekapcsolni a Spektrumot: 110 órányi lenyűgöző természetfilm jön David Attenborough 95. születésnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ccb8ec-e5e2-4f1c-8b4e-1c8b8949e5f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hordozható eszközink, így az okosórák is egyre gyakrabban állnak az egészség szolgálatában. A jövő évi Apple Watch egy sokak számára igen hasznos funkciót hozhat magával.","shortLead":"Hordozható eszközink, így az okosórák is egyre gyakrabban állnak az egészség szolgálatában. A jövő évi Apple Watch...","id":"20210503_apple_watch_vercukorszint_mero_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38ccb8ec-e5e2-4f1c-8b4e-1c8b8949e5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a036ac8-a151-4c7e-99b7-2f5baa4d5942","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_apple_watch_vercukorszint_mero_2022","timestamp":"2021. május. 05. 12:03","title":"Ha ezt tényleg meglépi az Apple, viszik majd az okosóráját, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]