[{"available":true,"c_guid":"4470e362-d85e-4ba1-8281-220f199a2e86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A petíciót a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének szeretnék átnyújtani.","shortLead":"A petíciót a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének szeretnék átnyújtani.","id":"20210506_tokio_olimpia_peticio_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4470e362-d85e-4ba1-8281-220f199a2e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d32ff7-2f17-460a-9851-06ee9face74f","keywords":null,"link":"/sport/20210506_tokio_olimpia_peticio_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 06. 11:47","title":"Petíció indult az olimpia törléséért, egy nap alatt 50 ezren írták alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334a0348-13f6-4920-9a2c-e58d514143ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony már öt éve nem adott ki új tükörreflexes fényképezőgépet, és mostantól a régieket se lehet megvásárolni.","shortLead":"A Sony már öt éve nem adott ki új tükörreflexes fényképezőgépet, és mostantól a régieket se lehet megvásárolni.","id":"20210505_sony_tukorreflexes_fenykepezogep_dslr_kinalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=334a0348-13f6-4920-9a2c-e58d514143ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8628806c-ef95-4159-8e47-063b002a7dc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_sony_tukorreflexes_fenykepezogep_dslr_kinalat","timestamp":"2021. május. 05. 18:03","title":"Véget ért egy korszak, nem árul többé tükörreflexes fényképezőgépet a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pénteken és szombaton csapadékra is számítani kell, vasárnap viszont már száraz idő lesz. \r

