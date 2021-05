Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A balatonakarattyai kisbolt elköltöztetéséről februárban döntöttek, mert olyan sokan látogatták, és akkora autóforgalmat generált, hogy az összetűzésekhez vezetett a szomszédsággal.","shortLead":"A balatonakarattyai kisbolt elköltöztetéséről februárban döntöttek, mert olyan sokan látogatták, és akkora...","id":"20210509_Meg_nem_a_vegso_formajaban_de_mar_mukodik_Ordog_Noraek_uj_uzlete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688639ce-8076-4290-9035-792ba6570489","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Meg_nem_a_vegso_formajaban_de_mar_mukodik_Ordog_Noraek_uj_uzlete","timestamp":"2021. május. 09. 18:12","title":"Büfékocsiba költözött Ördög Nóráék új üzlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579c9566-392a-4e3d-835a-863ff0fac2c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A nyár előtt így adnának lökést az éledező turizmusnak.","shortLead":"A nyár előtt így adnának lökést az éledező turizmusnak.","id":"20210509_Ujabb_olasz_falvak_fizetnenek_a_bekoltozoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=579c9566-392a-4e3d-835a-863ff0fac2c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31185af8-8b84-40de-bde0-3f0dae699020","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210509_Ujabb_olasz_falvak_fizetnenek_a_bekoltozoknek","timestamp":"2021. május. 09. 17:48","title":"Újabb olasz falvak fizetnének a beköltözőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy cég maximum 1,8 millió eurós támogatásban részesülhet.","shortLead":"Egy cég maximum 1,8 millió eurós támogatásban részesülhet.","id":"20210509_versenykepesseg_tamogatasi_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4f639a-f277-4a06-a572-0205a154d5b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210509_versenykepesseg_tamogatasi_program","timestamp":"2021. május. 09. 08:55","title":"30 milliárdos pályázatot hirdetnek meg cégeknek versenyképesség növelésére ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6dca77-d0ab-4ce1-b276-7152e5df1e68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új fejlesztés előnyeit (vagy épp hátrányait) mindig az előző modellhez viszonyítva a legkönnyebb feltárni. Ez történt most két Huawei márkájú telefonnal is, melyek egyikén már nem Android futott.","shortLead":"Egy új fejlesztés előnyeit (vagy épp hátrányait) mindig az előző modellhez viszonyítva a legkönnyebb feltárni...","id":"20210509_huawei_harmony_os_emui_11_android_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6dca77-d0ab-4ce1-b276-7152e5df1e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12cda36-bb41-465c-aeae-1147625b7429","keywords":null,"link":"/tudomany/20210509_huawei_harmony_os_emui_11_android_video","timestamp":"2021. május. 09. 08:03","title":"Videón a különbség: így teljesít a Huawei új rendszere, ha egy androidos telefon mellé teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25aae8e0-21b7-47ca-a669-82f1de9896cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ketten utaztak a lezuhant kisrepülőgépben, mindketten életben vannak, de beszorultak a roncsba.","shortLead":"Ketten utaztak a lezuhant kisrepülőgépben, mindketten életben vannak, de beszorultak a roncsba.","id":"20210508_Lezuhant_egy_kisrepulogep_Torokszentmiklosnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25aae8e0-21b7-47ca-a669-82f1de9896cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc375f0-26da-4939-8dd4-c7a42d913dce","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_Lezuhant_egy_kisrepulogep_Torokszentmiklosnal","timestamp":"2021. május. 08. 17:09","title":"Lezuhant egy kisrepülőgép Törökszentmiklósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3565dee2-d494-4999-8827-80d376d20467","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A beltéri előadásokat csak védettségi igazolvánnyal és maszkban lehet látogatni.","shortLead":"A beltéri előadásokat csak védettségi igazolvánnyal és maszkban lehet látogatni.","id":"20210509_jatekszin_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3565dee2-d494-4999-8827-80d376d20467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3281530-a449-4434-b960-51cade0eb204","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_jatekszin_nyitas","timestamp":"2021. május. 09. 10:51","title":"Május 22-én újranyit a Játékszín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cb2e7a-5552-41ad-9a14-59d41d727774","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszer akkora lehetett a Khmer Birodalom fővárosa, mint a mai London.","shortLead":"Kétszer akkora lehetett a Khmer Birodalom fővárosa, mint a mai London.","id":"20210507_angkor_kutatas_kambodzsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4cb2e7a-5552-41ad-9a14-59d41d727774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dccd37-6029-4b50-bad8-736321bb9182","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_angkor_kutatas_kambodzsa","timestamp":"2021. május. 07. 21:20","title":"Akár 900 ezren is élhettek Angkorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hétfőtől kinyithatnak a vendéglátóhelyek belső helyiségei, valamint a szállodák Szlovéniában.","shortLead":"Hétfőtől kinyithatnak a vendéglátóhelyek belső helyiségei, valamint a szállodák Szlovéniában.","id":"20210508_szlovenia_jarvany_nyitas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=558bda2d-7dd8-4990-b040-4c56f4d81eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67505eaf-028d-4406-8774-6afae231a51e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_szlovenia_jarvany_nyitas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 08. 17:51","title":"Egy nap alatt 1 halálos áldozata volt csak Szlovéniában a koronavírusnak, most nyithatnak ki az éttermek belső részei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]