[{"available":true,"c_guid":"2820482c-5f38-48a4-ae79-e793983c6574","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bennfentes források szerint a Colonial Pipeline, amely az Egyesült Államok keleti partvidékének felét látja el üzemanyaggal, nem tervez fizetni a hackereknek.","shortLead":"Bennfentes források szerint a Colonial Pipeline, amely az Egyesült Államok keleti partvidékének felét látja el...","id":"20210513_colonial_pipeline_uzemanyag_vezetek_egyesult_allamok_hachertamadas_zsarolovirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2820482c-5f38-48a4-ae79-e793983c6574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c02bed8-3b5a-4812-a153-1ea9519f9b68","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_colonial_pipeline_uzemanyag_vezetek_egyesult_allamok_hachertamadas_zsarolovirus","timestamp":"2021. május. 13. 06:18","title":"Újraindítják a zsarolóvírus-támadás miatt leállított amerikai üzemanyagvezetéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5d7796-3bdd-41f0-88a2-a1c85a1ebb09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Készen áll az utazásra a csillagászati áron épülő James Webb űrteleszkóp, miután egy próba során sikeresen kihajtogatta, majd a helyére igazította a főtükrét.","shortLead":"Készen áll az utazásra a csillagászati áron épülő James Webb űrteleszkóp, miután egy próba során sikeresen...","id":"20210512_james_webb_urtavcso_urkutatas_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a5d7796-3bdd-41f0-88a2-a1c85a1ebb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7682459b-dea2-4c5c-bb14-33454f00fb95","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_james_webb_urtavcso_urkutatas_nasa","timestamp":"2021. május. 12. 17:09","title":"Teljesítette legfontosabb tesztjét a NASA gigászi űrtávcsöve, amivel új, idegen világokat találhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 172 456. ","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 172 456. ","id":"20210512_koronavirus_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1925af2-e364-47b1-bf87-4e4770dfb795","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_koronavirus_szamok","timestamp":"2021. május. 12. 09:37","title":"Elhunyt 96 koronavírusos beteg, 905 az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig mindig megelőzi a hiúság, mondja a fitneszguru, aki azt is állítja, hogy nem állami vagy uniós támogatásért zarándokolt a Fidesz eredményvárójába, hanem azért, mert hitt a pártban. HVG-portré.","shortLead":"Azért szól be keményen a magyar embereknek, mert tudja, hogy a szép szót senki sem hallja meg, az egészségtudatot pedig...","id":"20210512_Schobert_Norbert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59d1a24-dfdf-4664-8a81-1552be772929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9429294-d7bd-4a42-b901-22af3f23363b","keywords":null,"link":"/360/20210512_Schobert_Norbert","timestamp":"2021. május. 12. 19:00","title":"Schobert Norbert: Elhelyezek egy problémát a médiában, sok ellenségem lesz, de sok követőm is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a596e79-912b-4e97-a9b3-942af2153473","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megvan az oka annak, hogy ebbe az új elektromos autóba miért került régivágású váltószerkezet.","shortLead":"Megvan az oka annak, hogy ebbe az új elektromos autóba miért került régivágású váltószerkezet.","id":"20210512_kezi_valto_egy_villanyautoban_mutatjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a596e79-912b-4e97-a9b3-942af2153473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c041a80-f48f-42a7-b8b6-3b6e0f20a962","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_kezi_valto_egy_villanyautoban_mutatjuk","timestamp":"2021. május. 12. 11:21","title":"Kézi váltó egy villanyautóban? Mutatjuk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Adócsökkentést jelentett be Varga Mihály, későbbre tolná az iskolakezdést Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Adócsökkentést jelentett be Varga Mihály, későbbre tolná az iskolakezdést Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli...","id":"20210512_Radar360_A_haboru_kuszoben_a_Hamasz_es_Izrael","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3681661f-f53d-4328-85f4-3b97876490ac","keywords":null,"link":"/360/20210512_Radar360_A_haboru_kuszoben_a_Hamasz_es_Izrael","timestamp":"2021. május. 12. 08:06","title":"Radar360: A háború küszöbén a Hamász és Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2ac774-3bc9-4563-aa1d-4d3ed8a12345","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szereti a tűz látványát – magyarázta a nyomozóknak.","shortLead":"Szereti a tűz látványát – magyarázta a nyomozóknak.","id":"20210512_budapest_sorozatos_gyujtogato_elfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a2ac774-3bc9-4563-aa1d-4d3ed8a12345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431d2b28-ec04-4667-8d16-c219d3178300","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_budapest_sorozatos_gyujtogato_elfogas","timestamp":"2021. május. 12. 08:15","title":"Húsznál több budapesti tűzért felel egy gyújtogató, akit elfogtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendelkezésre álló információk szerint az indiai változat fertőzőbb, mint a korábban ismert variánsok.","shortLead":"A rendelkezésre álló információk szerint az indiai változat fertőzőbb, mint a korábban ismert variánsok.","id":"20210512_who_indiai_mutans_44_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8f1518-4659-4334-a155-692763c3c49e","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_who_indiai_mutans_44_orszagban","timestamp":"2021. május. 12. 06:01","title":"WHO: már 44 országban terjed a koronavírus indiai mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]