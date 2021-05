Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"71d07a32-2229-4762-bc25-d6c4b8aac91b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapattárs Péni István egy biztonsági kamerás felvételt küldött a sportlövők szövetségének az esetről.","shortLead":"A csapattárs Péni István egy biztonsági kamerás felvételt küldött a sportlövők szövetségének az esetről.","id":"20210512_sidi_peter_versenyengedely_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71d07a32-2229-4762-bc25-d6c4b8aac91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13ca6a0-7aa8-44ba-874a-b6b3062c0874","keywords":null,"link":"/sport/20210512_sidi_peter_versenyengedely_india","timestamp":"2021. május. 12. 16:29","title":"Felfüggesztették Sidi Péter versenyengedélyét, mert behatolhatott a csapattársa szobájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmadikként újabb, nem Google-alkalmazás léphette át az ötmilliárdos letöltési számot az androidos alkalmazás-áruházában: a Facebook Messenger.","shortLead":"Harmadikként újabb, nem Google-alkalmazás léphette át az ötmilliárdos letöltési számot az androidos...","id":"20210512_facebook_messenger_otmilliard_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ceb7634-230e-4c9b-a9c6-c5be76a264aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_facebook_messenger_otmilliard_letoltes","timestamp":"2021. május. 12. 11:03","title":"Megvan a harmadik androidos app, amely átlépte az 5 milliárd letöltést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d631876c-9973-41db-8029-d4ec66beb8d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több koronavírusos titkolja a fertőzését Romániában, hogy elkerülje a karantént. Ezen is javítana az egészségügyi tárca a gyógyszertárak bevonásával a tesztelésbe.","shortLead":"Egyre több koronavírusos titkolja a fertőzését Romániában, hogy elkerülje a karantént. Ezen is javítana az egészségügyi...","id":"20210511_romania_gyogyszertarak_antigen_teszt_elvegezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d631876c-9973-41db-8029-d4ec66beb8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3f0ba4-182b-4fc7-80bc-2a9fc1c648e4","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_romania_gyogyszertarak_antigen_teszt_elvegezese","timestamp":"2021. május. 11. 16:15","title":"Már gyógyszertárak is végezhetnek koronavírustesztet Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f1a309-2402-4f34-a324-9efe0a390eac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változott a várandósok és a kismamák oltásának a szakmai ajánlása, Moderna- és AstraZeneca-oltóanyag érkezik ma, illetve holnap az országba és ma estig foglalhatnak oltásra időpontot a 16-18 évesek.","shortLead":"Változott a várandósok és a kismamák oltásának a szakmai ajánlása, Moderna- és AstraZeneca-oltóanyag érkezik ma...","id":"20210512_muller_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7f1a309-2402-4f34-a324-9efe0a390eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53835e78-c52e-4482-911e-a1b204706831","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_muller_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. május. 12. 12:38","title":"Müller: Csökken Budapesten és a környékén is a koronavírus szintje a szennyvízben, nem okozott gondot a terasznyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elárverezik a volt román diktátor repülőgépét, a licit 25 ezer euróról indul.","shortLead":"Elárverezik a volt román diktátor repülőgépét, a licit 25 ezer euróról indul.","id":"20210513_Most_megveheti_Ceausescu_kulongepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd112ee9-ee22-4cc7-8d7a-b22876e0dd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271ee92e-3d59-4fd6-84e7-0aae81007f32","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Most_megveheti_Ceausescu_kulongepet","timestamp":"2021. május. 13. 09:33","title":"Most megveheti Ceausescu különgépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc6dab4-5add-468a-9eb3-10c2b3e6cc9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ignorálás, megfélemlítés, hiteltelenítés és egy sor más módszer, amivel a közhatalmat gyakorlók igyekeznek megakadályozni a független sajtó működését. A legrosszabbra az operatív törzs tájékoztatását értékelték a megkérdezett sajtómunkások. A TASZ most adta ki tavalyi felmérésének összegzését.\r

\r

","shortLead":"Ignorálás, megfélemlítés, hiteltelenítés és egy sor más módszer, amivel a közhatalmat gyakorlók igyekeznek...","id":"20210512_kozhatalom_kormany_sajto_akadalyozasa_tasz_mediahelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bc6dab4-5add-468a-9eb3-10c2b3e6cc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524d9e49-eac4-46c0-8d48-7dd823140b3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_kozhatalom_kormany_sajto_akadalyozasa_tasz_mediahelyzet","timestamp":"2021. május. 12. 15:39","title":"Van egy általános kuss - így gáncsolja a független sajtó működését az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e9328ad-c738-4e3e-9d2e-b1ea02d2f684","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Billie Eilish új számmal jelentkezett, új albumot ad ki nyáron és a brit Vogue címlapján úgy mutatta meg magát, ahogy még soha nem láttuk. A platinaszőke pin-up imázs elég provokáló volt ahhoz, hogy lájkrekordot döntsön, mi pedig egy újabb emberi és művészi átalakulásnak lehetünk a tanúi, és megint vitatkozhatunk arról, hogy milyen bonyolult is a viszonyunk a testhez. Ha a címlap mögé néznénk, akkor viszont itt egy remek dokumentumfilm, amely betekintést enged egy zseniálisan tehetséges, a világot és magát is megismerni próbáló fiatal felnőtt világába. A 19 éves énekes szupersztársággal és tinédzserkorral folytatott küzdelmének majdnem két és félórás lenyomata még akkor is rendkívül szórakoztató, ha nem rajongóként ülünk le elé. ","shortLead":"Billie Eilish új számmal jelentkezett, új albumot ad ki nyáron és a brit Vogue címlapján úgy mutatta meg magát, ahogy...","id":"20210511_Billie_Eilish_Kicsit_homalyos_a_vilag_film","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e9328ad-c738-4e3e-9d2e-b1ea02d2f684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d13555-651b-4f71-8957-c210dc8deb20","keywords":null,"link":"/elet/20210511_Billie_Eilish_Kicsit_homalyos_a_vilag_film","timestamp":"2021. május. 11. 20:00","title":"Billie Eilish ledobta a bő pulóvert, de ennél intimebb képet is kapunk róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa319e6-32b6-4232-aee8-8e341dfb5b5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézmény volt diákja automata fegyverből nyitott tüzet a gyerekekre.","shortLead":"Az intézmény volt diákja automata fegyverből nyitott tüzet a gyerekekre.","id":"20210512_iskolai_lovoldozes_kazany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfa319e6-32b6-4232-aee8-8e341dfb5b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fccab4-836a-47ad-a423-faf2d24ade18","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_iskolai_lovoldozes_kazany","timestamp":"2021. május. 12. 21:25","title":"Elrendelték a kazanyi iskolai tömeggyilkos vizsgálati őrizetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]