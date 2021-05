Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"12c04cc6-b46d-4005-9df6-bbe2043e308b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Magyar Közlönyben már benne van az erről szóló kormányrendelet, de a stadiont nem nevezik meg. A helyrajzi szám alapján ugyanakkor be lehet azonosítani.","shortLead":"A Magyar Közlönyben már benne van az erről szóló kormányrendelet, de a stadiont nem nevezik meg. A helyrajzi szám...","id":"20210505_groupama_arena_felujitas_kiemelt_beruhazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c04cc6-b46d-4005-9df6-bbe2043e308b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7584211-ab42-47a4-aefb-aae48694eb62","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210505_groupama_arena_felujitas_kiemelt_beruhazas","timestamp":"2021. május. 05. 11:30","title":"Kiemelt jelentőségű lett a Groupama Aréna felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affae692-c601-446d-9f17-717a29e2170c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A SpaceX Mars- és Hold-utazásra tervezett kísérleti űrhajójának prototípusai az előző négy kísérlet során felrobbantak.\r

","shortLead":"A SpaceX Mars- és Hold-utazásra tervezett kísérleti űrhajójának prototípusai az előző négy kísérlet során...","id":"20210506_starship_urhajo_sikeres_landolas_spacex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=affae692-c601-446d-9f17-717a29e2170c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0263ac-d812-48b2-b66e-5c692f43e5bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_starship_urhajo_sikeres_landolas_spacex","timestamp":"2021. május. 06. 05:49","title":"Ötödik próbálkozásra sikerrel landolt a Starship űrhajó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Amióta éves bontásban vezetik a statisztikát, soha nem volt akkora a halálozások és a születések közötti különbség, mint 2020-ban, és szinte biztosra vehetjük, hogy 2021-ben ennél is rosszabb lesz a helyzet. Tavaly 3800-zal több magyar tért haza külföldről, mint ahányan kivándoroltak. A házasságkötések száma 1986 óta nem volt ennyire magas, a válásoké 1958 óta nem volt ilyen alacsony – derül ki a KSH Népmozgalom, 2020 című kiadványából.","shortLead":"Amióta éves bontásban vezetik a statisztikát, soha nem volt akkora a halálozások és a születések közötti különbség...","id":"20210505_demografia_nepesedes_szuletes_halal_bevandorlas_hazassag_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8939fc1-666a-4247-9911-b3360aa1a2e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_demografia_nepesedes_szuletes_halal_bevandorlas_hazassag_ksh","timestamp":"2021. május. 05. 11:41","title":"Részletezte a KSH az elmúlt hetven év legrosszabb népesedési adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy ittas férfival szemben intézkedtek a vádlottak.","shortLead":"Egy ittas férfival szemben intézkedtek a vádlottak.","id":"20210504_rendorok_bantalmzas_felfuggesztett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b327589-ee36-405a-b365-975d00044041","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_rendorok_bantalmzas_felfuggesztett","timestamp":"2021. május. 04. 15:15","title":"Bántalmazás miatt felfüggesztett börtönre ítélt három volt rendőrt a Debreceni Törvényszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb402ef-d240-4533-ba82-e0507054b999","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"\"Rögvest előkerültek a frigók mélyén őrzött Pfizerek, amelyekért hajlandók voltak hosszú órákat sorban állni a magyarok, annak ellenére, hogy a kormány a statisztika manipulálásával a leghalálosabb vakcinának állította be\". Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"\"Rögvest előkerültek a frigók mélyén őrzött Pfizerek, amelyekért hajlandók voltak hosszú órákat sorban állni...","id":"202118_banan_koztarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abb402ef-d240-4533-ba82-e0507054b999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d98cc2-e57b-43e1-8043-41e7507320ac","keywords":null,"link":"/itthon/202118_banan_koztarsasag","timestamp":"2021. május. 06. 09:50","title":"Dobszay János: Banán, köztársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b4646c-c76c-43fc-95f9-c999dad88224","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"1921-ben Coco Chanel forradalmasította mindazt, amit a nők illatáról gondoltak. A Chanel No. 5 száz évvel később is a világ első számú parfümje, de a hatalmas sikeréhez az illaton túl szükség volt arra a titokzatosságra is, amelyet a névadója képviselt. ","shortLead":"1921-ben Coco Chanel forradalmasította mindazt, amit a nők illatáról gondoltak. A Chanel No. 5 száz évvel később is...","id":"20210504_Chanel_No_5_100","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03b4646c-c76c-43fc-95f9-c999dad88224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b02e1a-84ec-4709-ba83-c5a82ec5923e","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Chanel_No_5_100","timestamp":"2021. május. 05. 20:00","title":"Száz éve szagoljuk, és még mindig nem untunk rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72812ed7-c37e-4c44-905b-7e38a7d41561","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple legújabb termékébe, az AirTagbe cserélhető elem került, ezt azonban nem mindenki tartja szerencsésnek.","shortLead":"Az Apple legújabb termékébe, az AirTagbe cserélhető elem került, ezt azonban nem mindenki tartja szerencsésnek.","id":"20210504_apple_airtag_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72812ed7-c37e-4c44-905b-7e38a7d41561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce626fdc-37bd-4bdd-8529-f4604a7670ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_apple_airtag_ausztralia","timestamp":"2021. május. 04. 15:03","title":"Nem árulja az új Apple-terméket egy ausztrál üzlet, mert attól tartanak, hogy kárt okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4470e362-d85e-4ba1-8281-220f199a2e86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A petíciót a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének szeretnék átnyújtani","shortLead":"A petíciót a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének szeretnék átnyújtani","id":"20210506_tokio_olimpia_peticio_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4470e362-d85e-4ba1-8281-220f199a2e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d32ff7-2f17-460a-9851-06ee9face74f","keywords":null,"link":"/sport/20210506_tokio_olimpia_peticio_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 06. 11:47","title":"Petíció indult az olimpia törléséért, egy nap alatt 50 ezren írták alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]