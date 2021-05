Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oltásra való regisztrációra szólítják fel közleményükben a vállalkozásokat.","shortLead":"Az oltásra való regisztrációra szólítják fel közleményükben a vállalkozásokat.","id":"20210513_Fizetett_szabadnapot_adna_az_oltast_felvevoknek_a_Bankszovetseg_es_a_Kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b495db6-2017-4bfa-8c8e-e7362fe9e8dc","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_Fizetett_szabadnapot_adna_az_oltast_felvevoknek_a_Bankszovetseg_es_a_Kamara","timestamp":"2021. május. 13. 12:48","title":"Fizetett szabadnapot adna az oltásért a Bankszövetség és a Kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fizikus 1946-ban írta meg Silbersteinnek a tömeg-energia ekvivalencia (E=mc2) egyenletet.","shortLead":"A fizikus 1946-ban írta meg Silbersteinnek a tömeg-energia ekvivalencia (E=mc2) egyenletet.","id":"20210512_Elkelt_Albert_Einstein_level_keplet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910febf6-289d-4d10-b9f8-5abe142ec31e","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Elkelt_Albert_Einstein_level_keplet","timestamp":"2021. május. 12. 20:32","title":"Több mint 117 millió forintnak megfelelő összegért kelt el Einstein legismertebb képletét tartalmazó levél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szombattól karantén-, vagy tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak a beoltott magyarok és csehek a két ország között. 