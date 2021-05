Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába szólított fel békére, a bírálói szerint a Wonder Womannel világhírre szert tevő Gal Gadot csak Izrael propagandaeszköze.","shortLead":"Hiába szólított fel békére, a bírálói szerint a Wonder Womannel világhírre szert tevő Gal Gadot csak Izrael...","id":"20210513_Gal_Gadot_kifejtette_a_velemenyet_az_izraelipalesztin_konfliktusrol_nem_lett_jo_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6994f21b-f6e4-4bcb-829f-065c0a3bffff","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Gal_Gadot_kifejtette_a_velemenyet_az_izraelipalesztin_konfliktusrol_nem_lett_jo_vege","timestamp":"2021. május. 13. 16:12","title":"Gal Gadot kifejtette a véleményét az izraeli-palesztin konfliktusról, nem lett jó vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa319e6-32b6-4232-aee8-8e341dfb5b5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézmény volt diákja automata fegyverből nyitott tüzet a gyerekekre.","shortLead":"Az intézmény volt diákja automata fegyverből nyitott tüzet a gyerekekre.","id":"20210512_iskolai_lovoldozes_kazany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfa319e6-32b6-4232-aee8-8e341dfb5b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fccab4-836a-47ad-a423-faf2d24ade18","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_iskolai_lovoldozes_kazany","timestamp":"2021. május. 12. 21:25","title":"Elrendelték a kazanyi iskolai tömeggyilkos vizsgálati őrizetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820ed060-868c-4f52-99cd-d5aba51d2f03","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210513_Marabu_Feknyuz_Okosba_alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=820ed060-868c-4f52-99cd-d5aba51d2f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c33b8-c297-44f6-828f-fcb44c271c07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Marabu_Feknyuz_Okosba_alapitvany","timestamp":"2021. május. 13. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Okosba alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6cec35-a54e-45d7-9eab-1042491882b8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Így lett pár halász tiltakozásából összeurópai konfliktus.","shortLead":"Így lett pár halász tiltakozásából összeurópai konfliktus.","id":"20210513_Parizs_visszavag_Londonnak_a_halaszati_vitaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce6cec35-a54e-45d7-9eab-1042491882b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a68edb-2e98-4f10-806a-0ae9a645f8f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Parizs_visszavag_Londonnak_a_halaszati_vitaban","timestamp":"2021. május. 13. 14:28","title":"Párizs visszavág Londonnak a halászati vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor 2019-ben jelentette be a programot. Az Emmi most azt közölte, 2022-re halasztották elindítását.","shortLead":"Orbán Viktor 2019-ben jelentette be a programot. Az Emmi most azt közölte, 2022-re halasztották elindítását.","id":"20210514_ingyenes_nyelvtanfolyam_gimnazistak_halasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c855152-bc3b-468a-a8af-9d20e8704b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_ingyenes_nyelvtanfolyam_gimnazistak_halasztas","timestamp":"2021. május. 14. 10:07","title":"Tovább csúszik a gimnazisták ingyenes külföldi nyelvtanfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcd0616-efbe-44f7-9253-877b5c7e5ce5","c_author":"Fekő Ádám","category":"gazdasag","description":"2018-ban még turistacsalogató gasztrocsarnokot ígértek a Kolosy téri piac helyére, amit az Elios volt társtulajdonosa üzemeltetett volna. A pályázat elnyerése óta viszont gyakorlatilag semmi nem történt ott azonkívül, hogy az azóta ellenzékivé vált önkormányzat annyira rossznak találta a szerződést, hogy eladta az egész ingatlant Mészáros Lőrinc köreinek.","shortLead":"2018-ban még turistacsalogató gasztrocsarnokot ígértek a Kolosy téri piac helyére, amit az Elios volt társtulajdonosa...","id":"20210514_kolosy_teri_piac_eladas_obuda_iii_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afcd0616-efbe-44f7-9253-877b5c7e5ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0822b7c0-f938-4bf7-bdb2-ff3189a61669","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_kolosy_teri_piac_eladas_obuda_iii_kerulet","timestamp":"2021. május. 14. 11:03","title":"Addig vitázott Óbuda Tiborcz volt üzlettársával egy piac miatt, hogy inkább eladta egy másik NER-vállalkozónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7103cbf1-2cc1-403d-b15b-d17aad4521af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oltakozzunk drágám, ne hagyjuk egymást árván.","shortLead":"Oltakozzunk drágám, ne hagyjuk egymást árván.","id":"20210514_Szent_Efrem_Ferfikar_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7103cbf1-2cc1-403d-b15b-d17aad4521af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef00833f-4fe2-477b-961e-6b1ebdc8df13","keywords":null,"link":"/kultura/20210514_Szent_Efrem_Ferfikar_vakcina_oltas","timestamp":"2021. május. 14. 10:11","title":"\"mRNS-kirakó, köszi dr. Karikó!\" – brutális vakcinadallal jelentkezett a Szent Efrém Férfikar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425c53f-a791-4391-b882-8a0cb46de8ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"György Zsombor a Facebookon osztott meg egy történetet, amely egy olasz háttérű cégtől érkező korrupciós ajánlatról szólt.","shortLead":"György Zsombor a Facebookon osztott meg egy történetet, amely egy olasz háttérű cégtől érkező korrupciós ajánlatról...","id":"20210513_magyar_hang_foszerkeszto_unios_hirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5425c53f-a791-4391-b882-8a0cb46de8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcddcb39-7915-4bba-8fd4-99b809a85304","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_magyar_hang_foszerkeszto_unios_hirdetes","timestamp":"2021. május. 13. 12:01","title":"Magyar Hang-főszerkesztő: Hirdetésért cserébe a pénz visszaosztását kérte egy uniós intézmény közvetítője ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]