Bejelentette lemondását helyi idő szerint csütörtökön Kolumbia külügyminisztere, Claudia Blum. Az országban folyó tüntetéssorozat közben hozott döntését nem indokolta. Sajtóforrások megemlítik, hogy a volt tárcavezető válságkezelési stratégiáját korábban több bírálat érte.

Kolumbiában április vége óta folyamatosak a kormány elleni demonstrációk. A tüntetéssorozatot egy adóemelésről, illetve az egészségügy privatizálásáról szóló törvényjavaslat indította el – előbbit azóta visszavonták. A kolumbiai hatóságok rendkívül erőszakosan lépnek fel a demonstrálókkal szemben, a rendőri erőszak már legalább 42 emberéletet követelt. A történtek miatt az ENSZ és az Európai Unió is aggodalmát fejezte már ki.

A magyar kormányt mindez nem riasztotta el a „déli nyitás politikájától”. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden jelentette be, hogy több megállapodást is aláírt a most lemondott külügyminiszterrel. Ezek egyike egy ösztöndíjprogram kolumbiai egyetemisták részére. Magyarország egészségügyi eszközöket is küldött Szijjártó szerint, illetve a keresztények üldözése ellen is közös fellépésről egyeztek meg Kolumbiával.