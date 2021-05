A legnagyobb emelkedéssel akkor kell számolni, ha valaki úgy dönt majd, hogy jövő június végéig bent marad a moratóriumban. Erre a pénteki hírek alapján akkor lesz lehetősége, ha ezt külön kéri, automatikusan tehát nem fog már tovább nyúlni a törlesztési szüneteltetés időszaka. Ebben az esetben már 2 évnél is többel fog meghosszabbodni a teljes törlesztési időszak, amely így 240 helyett 267 hónap lesz, az eredetileg visszafizetendő 15,5 millió forint helyett pedig 17,2 millió forintot kell majd visszafizetni a hitelt folyósító banknak.

“A moratórium időszaka alatt a hiteleket nem kell törleszteni, a fennálló tartozásra ugyanakkor a kamat továbbra is ketyeg, az így összegyűlt összeget pedig a moratórium végét követően, a hitel fennmaradó időszaka alatt, egyenlő részletekben kell majd havonta visszafizetni” – közölte Forrás Dávid, a Bank360 tartalomfejlesztési vezetője.

Pénteki sajtóhírek szerint újfent meghosszabbodhat Magyarországon az elvileg 2021. június 30-án kifutó hitelmoratórium , melyet a kormány még 2020 márciusában vezetett be, hogy enyhítse a koronavírus-járvány társadalomra gyakorolt hatását.

