[{"available":true,"c_guid":"32cd763f-6075-47f7-8506-cbfaef22b8c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes azt nyilatkozta: noha megkapott mindent, amire vágyott, mégis hihetetlenül levert és depressziós volt, így ki akart ugrani egy barcelonai hotelszoba ablakán.","shortLead":"Az énekes azt nyilatkozta: noha megkapott mindent, amire vágyott, mégis hihetetlenül levert és depressziós volt, így ki...","id":"20210516_Meg_akarta_olni_magat_Moby_amikor_a_legnagyobb_sikereit_erte_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32cd763f-6075-47f7-8506-cbfaef22b8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9248fcd0-c3c5-4195-a922-a51771435e57","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Meg_akarta_olni_magat_Moby_amikor_a_legnagyobb_sikereit_erte_el","timestamp":"2021. május. 16. 09:37","title":"Meg akarta ölni magát Moby, amikor a legnagyobb sikereit érte el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0134c00-3ecc-4e12-b405-906b19ea8947","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több volt államtitkár, egykori EU-s biztosok, munkanélküli volt olvasztárok, színészek, fodrászok, polgármesterek és tanulók is szerepelnek a Karácsony Gergely által életre hívott 99 Mozgalom alapító tagjai között.","shortLead":"Több volt államtitkár, egykori EU-s biztosok, munkanélküli volt olvasztárok, színészek, fodrászok, polgármesterek és...","id":"20210515_Alfoldi_Osvart_Andrea_Jordan_Tamas_es_Ferge_Zsuzsa_is_ott_vannak_Karacsony_mozgalmaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0134c00-3ecc-4e12-b405-906b19ea8947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5f8706-ee22-4d03-8e1a-408ab168e04e","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Alfoldi_Osvart_Andrea_Jordan_Tamas_es_Ferge_Zsuzsa_is_ott_vannak_Karacsony_mozgalmaban","timestamp":"2021. május. 15. 18:39","title":"Alföldi, Osvárt Andrea, Jordán Tamás és Ferge Zsuzsa is ott vannak Karácsony mozgalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap éjfélig szavazhatunk, melyik legyen Európa filmje.



","shortLead":"Vasárnap éjfélig szavazhatunk, melyik legyen Európa filmje.



","id":"20210516_Ma_ejfelig_ingyen_nezhetunk_meg_nehany_zsenialis_filmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3054d676-8628-41e6-ad84-58f9340ce75f","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Ma_ejfelig_ingyen_nezhetunk_meg_nehany_zsenialis_filmet","timestamp":"2021. május. 16. 11:52","title":"Ingyen nézhetünk meg néhány zseniális filmet, csak sietni kell vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaee1f77-5af0-414d-a5f8-d817f25c1a55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az illegális halászat célja a Kaliforniai-öbölben elsősorban a totoaba nevű hal, ám a hálók a kaliforniai disznódelfinekkel is végeznek.","shortLead":"Az illegális halászat célja a Kaliforniai-öbölben elsősorban a totoaba nevű hal, ám a hálók a kaliforniai...","id":"20210514_kaliforniai_obol_disznodelfin_totoaba_illegalis_halaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaee1f77-5af0-414d-a5f8-d817f25c1a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2033daf3-f371-4d41-b69d-67bbab13976f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_kaliforniai_obol_disznodelfin_totoaba_illegalis_halaszat","timestamp":"2021. május. 14. 13:37","title":"A \"tengerek kokainja\" miatt pusztulhat ki a kaliforniai disznódelfin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bd7a1d-0493-4e7d-831f-5fd439f9bb60","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Egyre szigorúbban szankcionálják az ellenzéki politikusok akcióit a Parlamenten belül és kívül is, legutóbb Szél Bernadett, Hadházy Ákos és Fekete-Győr András ellen indult rendőrségi eljárás rongálás miatt, miután lemosható festékkel \"Free Navalnij\" feliratot fújtak a Külügyminisztérium elé. Vajon túlreagálja a hatalom ezeket az akciókat, vagy a súlya szerint jár el? Hadházy Ákos és Szél Bernadett jó jelnek tartja, hogy megmozdulásaik heves reakciókat váltanak ki, a Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston Sámuel viszont azt mondja, az ellenzék tévúton jár a botránypolitikával.","shortLead":"Egyre szigorúbban szankcionálják az ellenzéki politikusok akcióit a Parlamenten belül és kívül is, legutóbb Szél...","id":"20210514_ellenzek_politikai_akciok_szankciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5bd7a1d-0493-4e7d-831f-5fd439f9bb60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d388a6-8348-4bc8-8b11-c65e9c89f7de","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_ellenzek_politikai_akciok_szankciok","timestamp":"2021. május. 14. 17:06","title":"Működik az elrettentés: szaporodnak az eljárások az ellenzék politikai akciói miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0eac72-9f28-4348-bb53-f89de36c336a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210516_DrMariast_megihlette_Meszaros_Lorinc_es_Varkonyi_Andrea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db0eac72-9f28-4348-bb53-f89de36c336a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58ddf09-6b98-4bf1-b516-5afd94df5f0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_DrMariast_megihlette_Meszaros_Lorinc_es_Varkonyi_Andrea","timestamp":"2021. május. 16. 10:06","title":"Megihlette drMáriást Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legjobb lenne visszavonni - írja Csach Gábor balassagyarmati városvezető a törvénytervezetről, ami révén értékük 30 százalékán vehetnék meg a bérlők az önkormányzati lakásokat.","shortLead":"A legjobb lenne visszavonni - írja Csach Gábor balassagyarmati városvezető a törvénytervezetről, ami révén értékük 30...","id":"20210514_onkormanyzati_berlakas_csach_gabor_balassagyarmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce458b74-d43a-4c5e-9317-3e15bb9950e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3df767-3211-4bb4-b83a-bde71a5445a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_onkormanyzati_berlakas_csach_gabor_balassagyarmat","timestamp":"2021. május. 14. 21:01","title":"Balassagyarmat fideszes polgármesterének sem tetszik a bérlakásokról szóló javaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8af3b5a-04b6-49f1-afe7-a5c268c256ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ legtöbb országában évente (tíz)milliókra rúg a repülés közben magas épületeknek csapódó és elhulló madarak száma. A kutatók különféle módokon próbálják védeni az állatokat az ütközésektől. ","shortLead":"A világ legtöbb országában évente (tíz)milliókra rúg a repülés közben magas épületeknek csapódó és elhulló madarak...","id":"202119_utkozo_madarak_hangos_riasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8af3b5a-04b6-49f1-afe7-a5c268c256ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b019716-1725-4c5b-a1a1-cdceed157a85","keywords":null,"link":"/360/202119_utkozo_madarak_hangos_riasztas","timestamp":"2021. május. 15. 16:10","title":"Kitalálták, hogy ijesszék el a tornyok mellől a kevésbé elszánt madarakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]