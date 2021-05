Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"51c188ee-5293-4126-aa89-68e20e647722","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gémesi György vezette szervezet szerint a napokban benyújtott javaslat nem egyszerűen \"marhaság\", hanem felelőtlen és bűnös lépés is. Helyette inkább nemzeti bérlakásépítési program kellene.","shortLead":"A Gémesi György vezette szervezet szerint a napokban benyújtott javaslat nem egyszerűen \"marhaság\", hanem felelőtlen és...","id":"20210516_A_lakastorveny_modositasanak_visszavonasat_keri_a_Magyar_Onkormanyzatok_Szovetsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51c188ee-5293-4126-aa89-68e20e647722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251ee564-6d3c-4eca-84fe-8b0a8ccc5f37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_A_lakastorveny_modositasanak_visszavonasat_keri_a_Magyar_Onkormanyzatok_Szovetsege","timestamp":"2021. május. 16. 15:22","title":"A lakástörvény módosításának visszavonását kéri a Magyar Önkormányzatok Szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d30f6d-735e-4c60-aff7-71533abaea04","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Önismereti tréningeken keresztül ismerjük meg nehéz sorsú fiatalok történeteit. A foglalkozásokon fokozatosan haladnak, sokan ugyanis nehezen nyílnak meg. Csak családról ne, második rész. ","shortLead":"Önismereti tréningeken keresztül ismerjük meg nehéz sorsú fiatalok történeteit. A foglalkozásokon fokozatosan haladnak...","id":"20210515_Doku360_Csak_csaladrol_ne_masodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7d30f6d-735e-4c60-aff7-71533abaea04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0049dcb1-5782-4616-bafb-bcf73696848b","keywords":null,"link":"/360/20210515_Doku360_Csak_csaladrol_ne_masodik_resz","timestamp":"2021. május. 15. 19:00","title":"Doku360: Begyógyszereztem magam, elvitt a mentő, aztán zsupsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64686b2-9ba1-496d-ac69-708a52e32ce0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendőrök kimentettek a Dunából az Erzsébet hídról leesett egyetemistát is.","shortLead":"A vízirendőrök kimentettek a Dunából az Erzsébet hídról leesett egyetemistát is.","id":"20210516_Osszeveszett_az_anyukajaval_a_rendorok_talaltak_meg_a_Dunanal_a_specialis_nevelesi_igenyu_kamaszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b64686b2-9ba1-496d-ac69-708a52e32ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8ac5d4-6b1c-487f-8595-982c37a74602","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Osszeveszett_az_anyukajaval_a_rendorok_talaltak_meg_a_Dunanal_a_specialis_nevelesi_igenyu_kamaszt","timestamp":"2021. május. 16. 10:10","title":"Összeveszett az anyukájával, a rendőrök találták meg a Dunánál a speciális nevelési igényű kamaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megérti, hogy a gazdagabb országok miért akarják minél előbb beoltani a fialókat is, de arra kérte őket, hogy gondolják át a helyzetet.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója megérti, hogy a gazdagabb országok miért akarják minél előbb beoltani...","id":"20210514_who_oltas_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78e60d8-7b0c-47f4-8e55-5b0ecb3974c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_who_oltas_gyerekek","timestamp":"2021. május. 14. 19:03","title":"A WHO szerint nem a gyerekeknek kellene oltást adni, hanem a szegényebb országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbc2b21-184c-4628-a8d7-fdeb91a7a5e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világ egyik legjobban beoltott országáról van szó.","shortLead":"A világ egyik legjobban beoltott országáról van szó.","id":"20210515_A_Seychelleszigeteken_jo_az_atoltottsag_de_tovabbra_is_jarvany_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acbc2b21-184c-4628-a8d7-fdeb91a7a5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e154df87-33b0-43fa-9308-8f35f1565c0c","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_A_Seychelleszigeteken_jo_az_atoltottsag_de_tovabbra_is_jarvany_van","timestamp":"2021. május. 15. 15:00","title":"A Seychelle-szigeteken jó az átoltottság, de továbbra is járvány van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2a656-d0a8-4179-9c8a-b8ed456d2bf0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombatra virradó éjjel is folytatódtak a harci cselekmények Izrael és a palesztin dzsihadista szervezet, a Hamász között: utóbbi rakétákkal támadta Izraelt, Izrael pedig légi csapásokat mért a Hamász állásaira - írta az MTI.","shortLead":"Szombatra virradó éjjel is folytatódtak a harci cselekmények Izrael és a palesztin dzsihadista szervezet, a Hamász...","id":"20210515_Nem_csitulnak_a_harcok_Izrael_es_a_Hamasz_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2a656-d0a8-4179-9c8a-b8ed456d2bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbad6aca-8972-44aa-864c-194cd257769c","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Nem_csitulnak_a_harcok_Izrael_es_a_Hamasz_kozott","timestamp":"2021. május. 15. 08:34","title":"Nem csitulnak a harcok Izrael és a Hamász között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jórészt a koronavírus-járvány szülte korlátozó intézkedések miatt szünhetett meg az üzletek nagy része.\r

","shortLead":"Jórészt a koronavírus-járvány szülte korlátozó intézkedések miatt szünhetett meg az üzletek nagy része.\r

","id":"20210515_Negyezer_bolt_zart_be_vegleg_tavaly_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc31913-739d-4b33-aca8-34374a70248b","keywords":null,"link":"/kkv/20210515_Negyezer_bolt_zart_be_vegleg_tavaly_Magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 15. 12:38","title":"Majdnem négyezer bolt zárt be végleg tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e0fec0-ac11-4b74-8ba8-36982cca9868","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években ugrásszerű mértékben fejlődött kameratechnológiának köszönhetően elképesztő részletességgel és közelségből vagyunk képesek rögzíteni olyan ritka természeti jelenségeket, amelyeket eddig csak távolról vagy egyáltalán nem szemlélhettünk meg. A Viasat Nature szombat este 21 órától háromrészes Veszélyes Föld dokumentumsorozatával mutatja be az ilyesfajta felvételeket, és szakértők segítségével magyarázza meg kialakulásukat.","shortLead":"Az elmúlt években ugrásszerű mértékben fejlődött kameratechnológiának köszönhetően elképesztő részletességgel és...","id":"20210515_viasat_history_veszelyes_fold_kepalkoto_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8e0fec0-ac11-4b74-8ba8-36982cca9868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39cca25-886e-475f-a093-2a59cd18fbcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_viasat_history_veszelyes_fold_kepalkoto_technologia","timestamp":"2021. május. 15. 09:03","title":"Hogyan lesz a törékeny hópihéből halálos lavina?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]