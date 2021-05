Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3ca6cce6-0772-48d4-9a93-ad251fcaae41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában is enyhítenek a korlátozásokon, de a Magyarországról érkezőkre továbbra is kéthetes karantén vár.","shortLead":"Romániában is enyhítenek a korlátozásokon, de a Magyarországról érkezőkre továbbra is kéthetes karantén vár.","id":"20210515_Barki_mehet_Montenegroba_turistaskodni_megnyitjak_az_osszes_hatart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ca6cce6-0772-48d4-9a93-ad251fcaae41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d237db-10f9-4b96-bed1-085e6bbe3be6","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Barki_mehet_Montenegroba_turistaskodni_megnyitjak_az_osszes_hatart","timestamp":"2021. május. 15. 08:31","title":"Bárki mehet Montenegróba turistáskodni, megnyitják az összes határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","shortLead":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","id":"20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7243d-2351-4ab0-bf4f-21f0a1d53cd7","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","timestamp":"2021. május. 16. 10:18","title":"Cara Delevingne a vaginájáról készített különleges videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1f31e5-1034-4243-8ace-3d92ebbc1c0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenheten verekedtek össze a reptéri váróteremben.","shortLead":"Tizenheten verekedtek össze a reptéri váróteremben.","id":"20210516_Tomegverekedes_tort_ki_a_Luton_repteren_harom_sulyos_serult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d1f31e5-1034-4243-8ace-3d92ebbc1c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc26911-2064-4dc5-bb6f-560599fd9388","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_Tomegverekedes_tort_ki_a_Luton_repteren_harom_sulyos_serult","timestamp":"2021. május. 16. 13:21","title":"Tömegverekedés tört ki a Luton reptéren, hárman súlyosan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c45611-faef-4fd0-963f-8eaf0c65b5a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A houstoni férfit ugyan azóta letartóztatták, de a vele lévő tigrist napokig nem találták meg. Jó állapotban van, és hamarosan egy vadállatmenhelyre kerül.","shortLead":"A houstoni férfit ugyan azóta letartóztatták, de a vele lévő tigrist napokig nem találták meg. ","shortLead":"Nem szükséges méregdrága levegőkeringtető rendszereket vagy légkondicionáló berendezéseket telepíteni...","id":"202119_vizhuteses_metroallomas_megizzasztott_falak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce583535-8a59-477d-b67c-84298ef13473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31ac1ed-821c-4f75-b2c3-7eb4a3a1aa64","keywords":null,"link":"/360/202119_vizhuteses_metroallomas_megizzasztott_falak","timestamp":"2021. május. 16. 16:10","title":"Nem kell hozzá áram, nem káros – mégis hűvösen tartja a metrót nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]