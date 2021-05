Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"41a7ea9c-c670-4e06-90d3-190a9437f0d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Unileverről a ketchupos flakon és a mosószer, az Apple-ről a telefonok és számítógépek, a Legóról pedig a műanyag építőkockák jutnak eszünkbe. Hagyományosan egyik terület sem a legzöldebb, de mindhármon lehet tenni valamit annak érdekében, hogy egy kicsit fenntarthatóbb legyen a cég működése. Mint látható, ez úgy is megoldható, hogy közben a vállalat profitja se csökkenjen – sőt. Akár az autógyártásban is.","shortLead":"Az Unileverről a ketchupos flakon és a mosószer, az Apple-ről a telefonok és számítógépek, a Legóról pedig a műanyag...","id":"20210518_unilever_apple_lego_fenntarthatosag_nagyvallalati_peldak_legzoldebb_autok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41a7ea9c-c670-4e06-90d3-190a9437f0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c0dbe8-099e-4c95-beef-265bf51e423e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_unilever_apple_lego_fenntarthatosag_nagyvallalati_peldak_legzoldebb_autok","timestamp":"2021. május. 18. 12:00","title":"Nagy pénz, nagy foci? Három gigavállalat, három zöld eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarok és nagy széllökések miatt adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Zivatarok és nagy széllökések miatt adtak ki figyelmeztetést.","id":"20210518_szel_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26aa6bef-02b4-43c7-bbf4-681554c9d6b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_szel_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2021. május. 18. 05:23","title":"Délelőtt a szél tombol, este térhetnek vissza a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94f9579-34e6-4823-a50b-5f558f8dc6d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azt visszautasította, hogy a budai Várnegyed kormányközeli lakásbérlői kedvéért hoznák ezt a törvényt.","shortLead":"Azt visszautasította, hogy a budai Várnegyed kormányközeli lakásbérlői kedvéért hoznák ezt a törvényt.","id":"20210517_lakastorveny_privatizacio_borocz_papp_laszlo_debrecen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c94f9579-34e6-4823-a50b-5f558f8dc6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5645ea-cffa-43d0-b904-5e45a414c70a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210517_lakastorveny_privatizacio_borocz_papp_laszlo_debrecen","timestamp":"2021. május. 17. 17:39","title":"Böröcz nem tartja elképzelhetetlennek, hogy változtassanak az általa benyújtott új lakástörvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea0a5f4-0bad-482e-bfa2-ac9a99cc1545","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága feljelentést tesz a weboldalt ért támadás miatt.","shortLead":"A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága feljelentést tesz a weboldalt ért támadás miatt.","id":"20210517_bvop_buntetes_vegrehajtas_adathalasz_oldal_kibertamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea0a5f4-0bad-482e-bfa2-ac9a99cc1545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f959eb-8f89-4c78-9472-5499e233337a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_bvop_buntetes_vegrehajtas_adathalasz_oldal_kibertamadas","timestamp":"2021. május. 17. 14:25","title":"Támadás érte a büntetés-végrehajtás toborzó oldalát, adathalász oldalt csináltak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde40507-642c-4a96-aa07-4560f978c8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatok egy elhagyott telek nyitott kútjába estek, tűzoltók hozták fel őket vödörben.","shortLead":"Az állatok egy elhagyott telek nyitott kútjába estek, tűzoltók hozták fel őket vödörben.","id":"20210517_roka_kut_satoraljaujhely_rendorseg_tuzoltosag_allatmentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bde40507-642c-4a96-aa07-4560f978c8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0639d5e4-7ef8-4034-a0da-2872d939ae1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_roka_kut_satoraljaujhely_rendorseg_tuzoltosag_allatmentes","timestamp":"2021. május. 17. 21:35","title":"Egy vödörnyi rókát húztak ki a kútból Sátoraljaújhelyen - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf42d84-5d45-4c25-aebc-3f27f78d8374","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen az olasz sportkocsin garantáltan nem csillan meg a napfény. ","shortLead":"Ezen az olasz sportkocsin garantáltan nem csillan meg a napfény. ","id":"20210517_nagyon_fekete_videon_a_vilag_legsotetebb_ferrarija","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebf42d84-5d45-4c25-aebc-3f27f78d8374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6008d12-9bf2-4795-8ce2-781946cec45b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_nagyon_fekete_videon_a_vilag_legsotetebb_ferrarija","timestamp":"2021. május. 17. 11:21","title":"A feketénél is feketébb: videón a világ legsötétebb Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány lassú lecsengését mutatják a most kiadott számok: csökkent az új fertőzöttek, a kórházban és a lélegeztetőgépen lévők száma is, de még mindig sok a halálos áldozat. Az oltási program újra felpörgött.","shortLead":"A járvány lassú lecsengését mutatják a most kiadott számok: csökkent az új fertőzöttek, a kórházban és...","id":"20210518_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d814c759-c378-40d9-b3ba-4ba892dbf86f","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. május. 18. 09:08","title":"64 újabb áldozata van a koronavírusnak, 75 ezren kapták meg hétfőn az első oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autójával egy teherautónak hajtott. A teherautó sofőrje is megsérült.","shortLead":"Autójával egy teherautónak hajtott. A teherautó sofőrje is megsérült.","id":"20210516_Rendszeresen_posztolt_onvezeto_modban_levo_Teslajarol_egy_ferfi_aki_egy_kaliforniai_autopalyan_szornyet_halt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9016139-fe16-4e63-951a-0beed4543dac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_Rendszeresen_posztolt_onvezeto_modban_levo_Teslajarol_egy_ferfi_aki_egy_kaliforniai_autopalyan_szornyet_halt","timestamp":"2021. május. 16. 16:54","title":"Rendszeresen posztolt önvezető módban lévő Teslájáról egy férfi, aki egy kaliforniai autópályán szörnyet halt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]