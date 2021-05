Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország vétózta meg a közös uniós nyilatkozatot az izraeli–palesztin konfliktus ügyében. Megszűnik az ingyenes parkolás. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Magyarország vétózta meg a közös uniós nyilatkozatot az izraeli–palesztin konfliktus ügyében. Megszűnik az ingyenes...","id":"20210519_Radar360_Megint_akadalyoztuk_az_EUt_pedig_13_millio_euro_johet_Brusszelbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a783719-f443-4fdf-af9b-47601a6435b8","keywords":null,"link":"/360/20210519_Radar360_Megint_akadalyoztuk_az_EUt_pedig_13_millio_euro_johet_Brusszelbol","timestamp":"2021. május. 19. 08:02","title":"Radar360: Megint akadályoztuk az EU-t, pedig 13 millió euró jöhet Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b53abe-291c-4f6d-8ee5-97218fa91f09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy felmérés szerint még lenne is esélye a győzelemre. ","shortLead":"Egy felmérés szerint még lenne is esélye a győzelemre. ","id":"20210517_Matthew_McConaughey_komolyan_fontolgatja_hogy_indul_Texas_kormanyzoi_cimeert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82b53abe-291c-4f6d-8ee5-97218fa91f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de8a0fa-6d83-4690-be60-ecb5025f3767","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Matthew_McConaughey_komolyan_fontolgatja_hogy_indul_Texas_kormanyzoi_cimeert","timestamp":"2021. május. 17. 11:45","title":"Matthew McConaughey komolyan fontolgatja, hogy indul Texas kormányzói címéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ac3e06-b530-4ee0-8c33-0673f575de40","c_author":"BI","category":"elet","description":"Budapest helyett Hollandiában vagy Németországban lehet az utódja.","shortLead":"Budapest helyett Hollandiában vagy Németországban lehet az utódja.","id":"20210517_Ez_eltunt_Volt_25_ev_A_vilag_egyetlen_zaszlomuzeuma_megszunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34ac3e06-b530-4ee0-8c33-0673f575de40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac29d6-1121-471e-a6f8-4585ef63e09d","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Ez_eltunt_Volt_25_ev_A_vilag_egyetlen_zaszlomuzeuma_megszunt","timestamp":"2021. május. 17. 17:15","title":"„Ez eltűnt. Volt 25 éve. A világ egyetlen zászlómúzeuma megszűnt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381a99a7-a3e2-4c12-9290-7c37db3683c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hajlandó több pénzt adni egy élelmiszerért, ha az környezetbarát? Luxus a zöld életmód, vagy csak egy kis odafigyelést igényel? Most néhány kattintással tizenegy kérdésben mondhatja el véleményét.","shortLead":"Hajlandó több pénzt adni egy élelmiszerért, ha az környezetbarát? Luxus a zöld életmód, vagy csak egy kis odafigyelést...","id":"20210517_kornyezettudatossag_a_mindennapokban_zold_szokasok_kerdoiv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=381a99a7-a3e2-4c12-9290-7c37db3683c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2210adcb-a775-4268-a49c-f8def8297eb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_kornyezettudatossag_a_mindennapokban_zold_szokasok_kerdoiv","timestamp":"2021. május. 17. 12:48","title":"A műanyag szatyorról mond le vagy a repülésről? Töltse ki a zöld kérdőívet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565c543d-3dac-444c-9db6-48079b3b0c18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez egy jel arra, hogy visszaköltözik Portugáliába?","shortLead":"Ez egy jel arra, hogy visszaköltözik Portugáliába?","id":"20210518_Ronaldo_elszallittatta_autogyujtemenyt_Torinobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=565c543d-3dac-444c-9db6-48079b3b0c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65828bd4-e568-4f6f-967b-024b53a8080d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Ronaldo_elszallittatta_autogyujtemenyt_Torinobol","timestamp":"2021. május. 18. 14:44","title":"Ronaldo elszállíttatta autógyűjteményét Torinóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d437d49a-6832-467c-aad7-fd496b36d2d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jön a Diane védelmében ötödik évada.","shortLead":"Jön a Diane védelmében ötödik évada.","id":"20210518_Folytatodik_az_egyik_legorultebb_ugyvedes_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d437d49a-6832-467c-aad7-fd496b36d2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9c4466-9ede-4d51-a8f4-f92a92107b66","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Folytatodik_az_egyik_legorultebb_ugyvedes_sorozat","timestamp":"2021. május. 18. 09:23","title":"Folytatódik az egyik legőrültebb ügyvédes sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jövő héttől szabad ballagni, nem megy itthon a home office, annyi a világ egyetlen zászlómúzeumának. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Jövő héttől szabad ballagni, nem megy itthon a home office, annyi a világ egyetlen zászlómúzeumának. Ez a hvg360...","id":"20210518_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07855208-8121-4f72-a8c3-9adf456b7597","keywords":null,"link":"/360/20210518_Radar360","timestamp":"2021. május. 18. 08:00","title":"Radar360: Karácsony bízik magában, úttörő magyar kutatás űrhajósokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb909da2-f143-44da-92a1-97844e2b021d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a 16-18 év közöttiek oltása, de nem csak ők kaphatnak Pfizert a következő napokban. Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján emellett az is kiderült, hogy országos átlagban csökkenő tendenciát mutat a koronavírus-koncentráció a szennyvízben.","shortLead":"Folytatódik a 16-18 év közöttiek oltása, de nem csak ők kaphatnak Pfizert a következő napokban. Az operatív törzs keddi...","id":"20210518_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_pfizer_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb909da2-f143-44da-92a1-97844e2b021d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b782b2-1978-4961-8f4b-b9a9c01d2237","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_pfizer_vakcina","timestamp":"2021. május. 18. 12:30","title":"Operatív törzs: 334 ezer adag Pfizer-vakcina érkezik ma az oltópontokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]