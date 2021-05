Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 27 tagállam közül csak Magyarország nem értett egyet azzal az üzenettel: most az a legfontosabb, hogy elhallgassanak a fegyverek. „Ki tudja, miért” – mondta Heiko Maas.","shortLead":"A 27 tagállam közül csak Magyarország nem értett egyet azzal az üzenettel: most az a legfontosabb, hogy elhallgassanak...","id":"20210519_izraeli_palesztin_konfliktus_kulugyminiszteri_nyilatkozat_szijjarto_peter_heiko_maas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7913b0db-bc58-47ad-ac04-22802b5d6dee","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_izraeli_palesztin_konfliktus_kulugyminiszteri_nyilatkozat_szijjarto_peter_heiko_maas","timestamp":"2021. május. 19. 15:39","title":"A magyar vétó ellenére a német külügyminiszter szerint egységesen látja az EU az izraeli–palesztin konfliktust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d19f74-899b-4956-81b8-38644ea22fde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött az új Jóbarátok-epizódnak a normális, kétperces előzetese, amelyből egészen sok minden kiderül.","shortLead":"Kijött az új Jóbarátok-epizódnak a normális, kétperces előzetese, amelyből egészen sok minden kiderül.","id":"20210519_Meg_fog_rikatni_a_Jobaratokreunion__kijott_a_hosszu_elozetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d19f74-899b-4956-81b8-38644ea22fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c396d0f2-fa27-4cac-a6d4-d861b484fc2c","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Meg_fog_rikatni_a_Jobaratokreunion__kijott_a_hosszu_elozetes","timestamp":"2021. május. 19. 20:27","title":"Meg fog ríkatni a Jóbarátok-reunion - kijött a hosszú előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343a7e34-4104-4a9d-8a56-beb958186ace","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki egy kicsit is megért a vakcinák működéséből, az pontosan tudja, hogy nem mindegyik ugyanolyan jó, óriási különbség van közöttük.– mondta Duda Ernő virológus a Kommcast Extra című műsorban. Szerinte kizárólag az emberi hülyeségen múlik, mikor lesz vége a járványnak.","shortLead":"Aki egy kicsit is megért a vakcinák működéséből, az pontosan tudja, hogy nem mindegyik ugyanolyan jó, óriási különbség...","id":"20210521_duda_erno_koronavirus_jarvany_negyedik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=343a7e34-4104-4a9d-8a56-beb958186ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64f811b-f05c-4f68-9b99-2081ed445673","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_duda_erno_koronavirus_jarvany_negyedik_hullam","timestamp":"2021. május. 21. 08:03","title":"Duda Ernő: Ha keményen dolgozunk rajta, akkor jó esély van a járvány 4. hullámára Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c65cf-1056-44ef-98fd-46b7f9f7a3dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenséget nagyjából hét másodpercig lehetett látni.","shortLead":"A jelenséget nagyjából hét másodpercig lehetett látni.","id":"20210519_Tuzgomb_tunt_fel_Magyarorszag_felett_az_ejszaka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a28c65cf-1056-44ef-98fd-46b7f9f7a3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d19dcee-ab0e-4f0a-a49d-3cd426bd617b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_Tuzgomb_tunt_fel_Magyarorszag_felett_az_ejszaka","timestamp":"2021. május. 19. 16:53","title":"Tűzgömb tűnt fel Magyarország felett az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház megszavazta a kétpárti bizottság létrehozását, most a szenátusnak kell döntenie.","shortLead":"Az amerikai képviselőház megszavazta a kétpárti bizottság létrehozását, most a szenátusnak kell döntenie.","id":"20210520_capitolium_vizsgalobizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd6a3fc-31cc-46f4-9263-e928fc842e3a","keywords":null,"link":"/vilag/20210520_capitolium_vizsgalobizottsag","timestamp":"2021. május. 20. 08:25","title":"Hatból egy republikánus a demokratákkal szavazott a Capitolium ostromát vizsgáló bizottság létrehozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95175639-a609-4830-a7bb-70bbb696f983","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy többkomponensű oltóanyagot terveznek, most az állatkísérletek jönnek.","shortLead":"Egy többkomponensű oltóanyagot terveznek, most az állatkísérletek jönnek.","id":"20210519_jakab_ferenc_allatkiserlet_osztrakmagyar_vakcina_fejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95175639-a609-4830-a7bb-70bbb696f983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a20032d-5c3b-400d-95c4-7d4b6b70ab08","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_jakab_ferenc_allatkiserlet_osztrakmagyar_vakcina_fejlesztes","timestamp":"2021. május. 19. 18:54","title":"Jakab Ferenc: Lezárult a laboratóriumi fázisa az osztrák–magyar vakcinafejlesztésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad0c73b-4e76-4199-975b-c440b498011e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a képek után egy videót is közölt arról, hogyan néznének ki az újfajta összecsukható kijelzők használat közben.","shortLead":"A Samsung a képek után egy videót is közölt arról, hogyan néznének ki az újfajta összecsukható kijelzők használat...","id":"20210519_samsung_display_osszecsukhato_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ad0c73b-4e76-4199-975b-c440b498011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e24a7a4-ebf4-4e2b-b9ec-8fd6417b2edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_samsung_display_osszecsukhato_kijelzo","timestamp":"2021. május. 19. 15:13","title":"Videón is megmutatta új kijelzőit a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e299d4c-c5d4-46a1-9de9-c4149c8f502a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly a koronavírus-járvány miatt kilőtt az online kiskereskedelem, 12 hónap alatt 3 évet ugrottak előre a fejlődésben.","shortLead":"Tavaly a koronavírus-járvány miatt kilőtt az online kiskereskedelem, 12 hónap alatt 3 évet ugrottak előre a fejlődésben.","id":"20210520_ekereskedelem_toplista_online_kereskedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e299d4c-c5d4-46a1-9de9-c4149c8f502a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95fedf0-5b81-4c5f-b22e-b1abf7c7a4c8","keywords":null,"link":"/kkv/20210520_ekereskedelem_toplista_online_kereskedelem","timestamp":"2021. május. 20. 11:05","title":"Kiderült, hol költött el százmilliárdokat online a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]