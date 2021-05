Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház megszavazta a kétpárti bizottság létrehozását, most a szenátusnak kell döntenie.","shortLead":"Az amerikai képviselőház megszavazta a kétpárti bizottság létrehozását, most a szenátusnak kell döntenie.","id":"20210520_capitolium_vizsgalobizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd6a3fc-31cc-46f4-9263-e928fc842e3a","keywords":null,"link":"/vilag/20210520_capitolium_vizsgalobizottsag","timestamp":"2021. május. 20. 08:25","title":"Hatból egy republikánus a demokratákkal szavazott a Capitolium ostromát vizsgáló bizottság létrehozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335c6f4b-2a67-41e4-bc3e-ebaf3b65339b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Nemzetközi Energiaügynökség egy 400 lépésből álló javaslattal állt elő, amelyek betartása a szakértők szerint szükséges lenne ahhoz, hogy elérjük a párizsi klímaegyezmény célját, és kordában tartsuk a globális felmelegedést.","shortLead":"A Nemzetközi Energiaügynökség egy 400 lépésből álló javaslattal állt elő, amelyek betartása a szakértők szerint...","id":"20210520_nemzetkozi_energiaugynokseg_tanulmany_gazkazan_arusitasa_2025_szendioxid_kibocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=335c6f4b-2a67-41e4-bc3e-ebaf3b65339b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1767cc1-4df1-43cd-9202-a2350e7770a3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210520_nemzetkozi_energiaugynokseg_tanulmany_gazkazan_arusitasa_2025_szendioxid_kibocsatas","timestamp":"2021. május. 20. 08:03","title":"Betiltanák 2025-től a gázkazánok értékesítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főszervező Varga Judit igazságügyi miniszter lesz.","shortLead":"A főszervező Varga Judit igazságügyi miniszter lesz.","id":"20210521_Unnepseg_kormany_Alaptorveny_elfogadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b1fc30-0b65-4bed-bd1b-fe6f3f4ec0b7","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Unnepseg_kormany_Alaptorveny_elfogadas","timestamp":"2021. május. 21. 07:52","title":"Közel 60 millió forintból ünnepli meg a kormány az Alaptörvény elfogadásának tizedik évfordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tömeges előállítás három héten belül megkezdődik.","shortLead":"A tömeges előállítás három héten belül megkezdődik.","id":"20210520_szerbia_szputnyik_gyartas_minoseg_megfelel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736381fa-78f0-4f9b-a6b0-5e7af6dd1b12","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_szerbia_szputnyik_gyartas_minoseg_megfelel","timestamp":"2021. május. 20. 12:14","title":"Megfelelt az oroszoknak a szerb Szputnyik V, kezdődhet a tömeggyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c90abcf-3f97-4555-b975-330ea6adcb37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210521_Marabu_Feknyuz_Palkovics_Fudanja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c90abcf-3f97-4555-b975-330ea6adcb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e94ce05-c690-4d5f-8bcf-29d9b9d06156","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Marabu_Feknyuz_Palkovics_Fudanja","timestamp":"2021. május. 21. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Palkovics Fudanja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6662dc0f-65d0-434f-862c-9d8690e75e62","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat zuhant a fontosabb kriptopénzek árfolyama az elmúlt napokban. Ebben egyszeri jelenségek (értsd: Elon Musk) is szerepet játszottak, de inkább arról van szó: ezek a devizák még mindig úgy mozognak, mint egy vidámparki hullámvasúton.","shortLead":"Hatalmasat zuhant a fontosabb kriptopénzek árfolyama az elmúlt napokban. Ebben egyszeri jelenségek (értsd: Elon Musk...","id":"20210520_kriptopenz_bitcoin_musk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6662dc0f-65d0-434f-862c-9d8690e75e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ecec65-e1d5-4f6a-a860-fec0753ad180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_kriptopenz_bitcoin_musk","timestamp":"2021. május. 20. 17:00","title":"Három magyarországnyi pénz esett bitjeire pár nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b54bd37-6ff0-4885-8897-d1425cad0a8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintegy százmillió forintot szerzett két nő és egy férfi egy 64 éves férfitól. A rendőrök elkapták őket.","shortLead":"Mintegy százmillió forintot szerzett két nő és egy férfi egy 64 éves férfitól. A rendőrök elkapták őket.","id":"20210521_zsarolas_csalas_elfogas_ujpest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b54bd37-6ff0-4885-8897-d1425cad0a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85e6a3a-5ec3-4839-8399-bdfe981cb585","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_zsarolas_csalas_elfogas_ujpest","timestamp":"2021. május. 21. 10:55","title":"Négy éven át több mint százmillió forintot csaltak ki egy idős férfitől, többek közt álterhességre és álműtétekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2c5e16-fda1-4762-8425-af1cab804917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az asztaliteniszező egyéniben, párosban és csapatban is nyert világbajnokságot.","shortLead":"Az asztaliteniszező egyéniben, párosban és csapatban is nyert világbajnokságot.","id":"20210520_Jonyer_Istvan_Nemzet_Sportoloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe2c5e16-fda1-4762-8425-af1cab804917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8de742-d23a-4ded-9df6-0344acfb70cb","keywords":null,"link":"/sport/20210520_Jonyer_Istvan_Nemzet_Sportoloja","timestamp":"2021. május. 20. 14:56","title":"Jónyer Istvánt javasolják a Nemzet Sportolójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]