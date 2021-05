Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cf95c357-2f9a-4b74-b372-9689fd5df874","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A sportlövő a fegyelmije és egy korábbi versenyből való kizárása miatt keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre. ","shortLead":"A sportlövő a fegyelmije és egy korábbi versenyből való kizárása miatt keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre. ","id":"20210520_sidi_peter_kozlemeny_peni_istvan_fegyelmi_kizaras_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf95c357-2f9a-4b74-b372-9689fd5df874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33e0fa7-7f61-407c-b4e9-c999a50abdea","keywords":null,"link":"/sport/20210520_sidi_peter_kozlemeny_peni_istvan_fegyelmi_kizaras_targyalas","timestamp":"2021. május. 20. 15:05","title":"Sidi Péter szerint szabályellenesen indítottak fegyelmit ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2c5e16-fda1-4762-8425-af1cab804917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az asztaliteniszező egyéniben, párosban és csapatban is nyert világbajnokságot.","shortLead":"Az asztaliteniszező egyéniben, párosban és csapatban is nyert világbajnokságot.","id":"20210520_Jonyer_Istvan_Nemzet_Sportoloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe2c5e16-fda1-4762-8425-af1cab804917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8de742-d23a-4ded-9df6-0344acfb70cb","keywords":null,"link":"/sport/20210520_Jonyer_Istvan_Nemzet_Sportoloja","timestamp":"2021. május. 20. 14:56","title":"Jónyer Istvánt javasolják a Nemzet Sportolójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 1995-ben sugárzott beszélgetés miatt vizsgálat indult, most nyilvánosságra hozták a jelentést.","shortLead":"Az 1995-ben sugárzott beszélgetés miatt vizsgálat indult, most nyilvánosságra hozták a jelentést.","id":"20210520_Kinos_reszletek_derultek_ki_a_BBC_Dianainterjujarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8414099-5862-4ff4-b0d8-c3ccff459634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5c0e5a-8884-489c-bf84-ed00177eae3b","keywords":null,"link":"/elet/20210520_Kinos_reszletek_derultek_ki_a_BBC_Dianainterjujarol","timestamp":"2021. május. 20. 17:24","title":"Kínos részletek derültek ki a BBC Diana-interjújáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4187c671-0572-4159-ac0a-eabf9faa6804","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A környezetkímélő, 3D-nyomtatható zacclámpa csak a kezdet, Borsodi Eszter és Tamási Kinga egy sor más konyhai hulladékot is újrahasznosítana.","shortLead":"A környezetkímélő, 3D-nyomtatható zacclámpa csak a kezdet, Borsodi Eszter és Tamási Kinga egy sor más konyhai...","id":"20210520_kavezacc_muanyag_lampabura_miskolci_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4187c671-0572-4159-ac0a-eabf9faa6804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6fe458-ea02-40a5-97ed-04d050389c67","keywords":null,"link":"/zhvg/20210520_kavezacc_muanyag_lampabura_miskolci_egyetem","timestamp":"2021. május. 20. 13:01","title":"Kávézaccból és műanyagból készített lámpát két miskolci mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19fc6dc-f74e-44a4-bb4c-7963d5ec223c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csupán elemzés készült az aluljáró megépítésére, tervek még nem. A TEK továbbra sem javasolja a létrehozását.","shortLead":"Csupán elemzés készült az aluljáró megépítésére, tervek még nem. A TEK továbbra sem javasolja a létrehozását.","id":"20210520_tek_puskas_arena_alagut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a19fc6dc-f74e-44a4-bb4c-7963d5ec223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae7f1d6-b01e-4fa3-b472-dd9f35474df7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210520_tek_puskas_arena_alagut","timestamp":"2021. május. 20. 16:09","title":"A TEK sem támogatta a Puskás Arénába tervezett VIP-alagút ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3ff54a-274e-47ed-bf31-6881f6c696c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210520_Marabu_Feknyuz_Orban_gyanuja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e3ff54a-274e-47ed-bf31-6881f6c696c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fceb5543-e353-461b-9bc9-ab38ea007e06","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_Marabu_Feknyuz_Orban_gyanuja","timestamp":"2021. május. 20. 12:30","title":"Marabu Féknyúz: Orbán gyanúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a880395e-4315-4bfd-9614-09d6991174ce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több jég olvad el a Föld \"harmadik pólusa\", vagyis a Tibeti-fennsíkot körülvevő magashegységek gleccserein, mint amennyi telente képződik.","shortLead":"Több jég olvad el a Föld \"harmadik pólusa\", vagyis a Tibeti-fennsíkot körülvevő magashegységek gleccserein, mint...","id":"20210522_azsia_magashegyi_gleccserek_jegolvadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a880395e-4315-4bfd-9614-09d6991174ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0a222f-d987-45de-80db-53faf4c76a40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_azsia_magashegyi_gleccserek_jegolvadas","timestamp":"2021. május. 22. 11:03","title":"Van már olyan, ahol több jég olvad el, mint amennyi képződik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fba4c96-c974-4344-9b28-f1641925316c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátsókerék-hajtású legolcsóbb kivitel mozgatásáról egy 170 lóerős villanymotor gondoskodik.","shortLead":"A hátsókerék-hajtású legolcsóbb kivitel mozgatásáról egy 170 lóerős villanymotor gondoskodik.","id":"20210521_magyarorszagon_a_kia_585_loeros_uj_villanyautoja_az_ev6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fba4c96-c974-4344-9b28-f1641925316c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b077c2-520f-4a7d-96dc-c7276c5ce2f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_magyarorszagon_a_kia_585_loeros_uj_villanyautoja_az_ev6","timestamp":"2021. május. 21. 09:21","title":"Magyarországon is kapható már a Kia akár 585 lóerős új villanyautója, az EV6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]