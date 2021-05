Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Óriási a globális hiány a koronavírus elleni védőoltásokból, de a vakcinák előállítói nem kívánják megosztani a szabadalmat más gyógyszergyárakkal, pedig a világ legnagyobb generikus gyógyszergyártója, az izraeli Teva is tett erre ajánlatot. ","shortLead":"Óriási a globális hiány a koronavírus elleni védőoltásokból, de a vakcinák előállítói nem kívánják megosztani...","id":"20210520_A_nagy_gyogyszergyarak_egyelore_nem_adjak_at_a_koronavirus_elleni_vakcinak_technologiat_masoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91f55a7-9603-4065-b695-96c3cd2c4695","keywords":null,"link":"/kkv/20210520_A_nagy_gyogyszergyarak_egyelore_nem_adjak_at_a_koronavirus_elleni_vakcinak_technologiat_masoknak","timestamp":"2021. május. 20. 17:48","title":"A nagy gyógyszergyárak egyelőre nem adják át a koronavírus elleni vakcinák technológiáit másoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google ismét bevezetné az RSS-olvasót, ezúttal a Chrome böngésző részévé téve azt. A tesztelés a következő hetekben indulhat meg.","shortLead":"A Google ismét bevezetné az RSS-olvasót, ezúttal a Chrome böngésző részévé téve azt. A tesztelés a következő hetekben...","id":"20210520_google_chrome_rss_hircsatorna_weboldalak_kovetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d769af2-948e-4d58-a9cc-b83dbdb77800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130895f2-ec8d-4bbb-ae0c-7b0de61c1963","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_google_chrome_rss_hircsatorna_weboldalak_kovetese","timestamp":"2021. május. 20. 14:13","title":"Új funkciót tesztel a Google a Chrome böngészőben, kényelmesebb lesz a híreket olvasni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b313b007-bae8-4765-bc33-83dfbd649dd2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban élő Karikót arról is kérdezték a diákok, hogyan lehet valakiből sikeres kutató.","shortLead":"Az Egyesült Államokban élő Karikót arról is kérdezték a diákok, hogyan lehet valakiből sikeres kutató.","id":"20210520_kariko_katalin_szeged","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b313b007-bae8-4765-bc33-83dfbd649dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf96109-4369-4066-a385-bd8cf2bbe246","keywords":null,"link":"/elet/20210520_kariko_katalin_szeged","timestamp":"2021. május. 20. 15:39","title":"Biológia tagozatos diákokkal találkozott Szegeden Karikó Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c337e6b-d65a-4e27-913f-ef4b82f1e5c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalomba állították a megújított Mol Bubit.","shortLead":"Forgalomba állították a megújított Mol Bubit.","id":"20210520_bubi_atadas_bicikli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c337e6b-d65a-4e27-913f-ef4b82f1e5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a689b4-e588-4be7-90e4-b1eded4c79fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_bubi_atadas_bicikli","timestamp":"2021. május. 20. 16:02","title":"Könnyebb biciklikkel, a kauciót eltörölve indítják újra a Bubit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81491fa8-2754-4193-9424-5cf31cd7507e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi évek egyik legvitatottabb kísérletét vitte végig a brit Oxitec: genetikailag módosított szúnyogokat terjesztettek el Floridában, hogy így vessenek véget egy veszélyes helyi populációnak.","shortLead":"Az utóbbi évek egyik legvitatottabb kísérletét vitte végig a brit Oxitec: genetikailag módosított szúnyogokat...","id":"20210521_genmodositas_szunyog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81491fa8-2754-4193-9424-5cf31cd7507e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c9ac62-4a3e-4662-a24b-d21dba72e97d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_genmodositas_szunyog","timestamp":"2021. május. 21. 12:03","title":"Megnőttek, így repülhetnek a génmódosított szúnyogok, melyekre komoly feladat vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3d8505-b0c5-477e-b408-a2c334907572","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az illiberális demokrácia eljövetelét évtizedekkel korábban megjósoló amerikai elemző szerint az ellenségeskedésnek sem politikai, sem katonai úton nem lehet véget vetni, pedig addig nem lesz béke, amíg a palesztinoknak nem lesz állama.","shortLead":"Az illiberális demokrácia eljövetelét évtizedekkel korábban megjósoló amerikai elemző szerint az ellenségeskedésnek sem...","id":"20210522_Fareed_Zakaria_Izrael_palesztinok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3d8505-b0c5-477e-b408-a2c334907572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d674970c-7157-4d69-b0af-cb7e6b913062","keywords":null,"link":"/360/20210522_Fareed_Zakaria_Izrael_palesztinok","timestamp":"2021. május. 22. 09:30","title":"Fareed Zakaria: Az izraeli-palesztin konfliktus csak erkölcsi alapon oldható meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b16837b-db6c-4258-a417-55203dd72fee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A világhírű természettudós és állatvédő kapja idén a Templeton-díjat.\r

\r

","shortLead":"A világhírű természettudós és állatvédő kapja idén a Templeton-díjat.\r

\r

","id":"20210521_Egyesek_azt_hiszik_hogy_elhetunk_a_termeszettol_elkulonulve_pedig_nem__dijaztak_Jane_Goodallt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b16837b-db6c-4258-a417-55203dd72fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec1a7e6-2610-4ae8-bd9c-481dbb1c3dd7","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Egyesek_azt_hiszik_hogy_elhetunk_a_termeszettol_elkulonulve_pedig_nem__dijaztak_Jane_Goodallt","timestamp":"2021. május. 21. 09:34","title":"„Egyesek azt hiszik, hogy élhetünk a természettől elkülönülve, pedig nem” – díjazták Jane Goodallt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c195ca-7713-4e40-a016-b7aed8f54a8e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Állítása szerint hónapokig bántalmazta egy producer az énekesnőt, amikor 19 éves volt.","shortLead":"Állítása szerint hónapokig bántalmazta egy producer az énekesnőt, amikor 19 éves volt.","id":"20210521_lady_gaga_eroszak_zaklatas_terhesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73c195ca-7713-4e40-a016-b7aed8f54a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32c3e44-3a2a-4ba5-b3c1-272938b849a1","keywords":null,"link":"/kultura/20210521_lady_gaga_eroszak_zaklatas_terhesseg","timestamp":"2021. május. 21. 15:58","title":"Lady Gaga: Megerőszakoltak, aztán terhesen kidobtak egy utcasarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]