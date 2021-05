Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. ","shortLead":"Az új szabályok az ötmilliomodik oltás beadásának másnapjától lesznek érvényesek, de már ez alól is van kivétel. ","id":"20210521_koronavirus_5_millio_beoltott_uj_szabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aabf2d6-7481-48c1-bf3a-b20dd36ec9ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c721a437-5b5f-400e-b71c-ecce0fc4929b","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_koronavirus_5_millio_beoltott_uj_szabalyok","timestamp":"2021. május. 21. 19:50","title":"Spontán tüntetni tilos – a kormány azért kicsit pontosította az ötmilliomodik oltás beadása utáni jogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfbc7db-74d0-4998-9a89-307b52f60f95","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha nincs méh, nem csak méz nincs, hanem számtalan növény termése függ ezektől a kis rovaroktól. Világszerte egyre több ország nagyvárosa indít olyan kezdeményezéseket, amik a városokat a méhek számára is minél élhetőbbé teszik. ","shortLead":"Ha nincs méh, nem csak méz nincs, hanem számtalan növény termése függ ezektől a kis rovaroktól. Világszerte egyre több...","id":"20210522_mehlegelo_biologiai_sokszinuseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dfbc7db-74d0-4998-9a89-307b52f60f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed9a510-c4ae-4eba-b3fe-c74d73757071","keywords":null,"link":"/zhvg/20210522_mehlegelo_biologiai_sokszinuseg","timestamp":"2021. május. 22. 14:00","title":"Miért is van óriási szükség városi méhlegelőkre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf55ebb-317e-4218-af0f-39b0867de2fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csetlik-botlik, de hangoskodni nagyon tud.","shortLead":"Csetlik-botlik, de hangoskodni nagyon tud.","id":"20210523_farkaskolyok_video_vonyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bf55ebb-317e-4218-af0f-39b0867de2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65af0fed-042a-41f0-8298-44c9040ce667","keywords":null,"link":"/elet/20210523_farkaskolyok_video_vonyitas","timestamp":"2021. május. 23. 11:39","title":"Ez az éles hangon vonyító farkaskölyök még a rossz időt is képes feledtetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec7d639-70c2-4c0f-9a05-99f0012f1056","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az a jelenség, amikor az autó abroncsai nem tudják kiszorítani a vizet maguk alatt és a kocsi egy pillanat alatt irányíthatatlanná válik.","shortLead":"Az a jelenség, amikor az autó abroncsai nem tudják kiszorítani a vizet maguk alatt és a kocsi egy pillanat alatt...","id":"20210522_veszelyes_aquaplaning_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eec7d639-70c2-4c0f-9a05-99f0012f1056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c267551f-d7a5-4270-b7a2-de6af9ca4f3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210522_veszelyes_aquaplaning_video","timestamp":"2021. május. 22. 18:33","title":"Az M3-ason történt balesettel mutatta meg a Magyar Közút, milyen veszélyes az „aquaplaning\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f983dc63-51c2-451f-8fae-f1846e4899c1","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A kalandorok századának egyik leghíresebb kalandora volt a magyar-szlovák-lengyel Benyovszky Móric, aki első magyarként (szlovákként, lengyelként) járt a Föld sok eldugott helyén, melyet az ő emlékirataiból ismert meg a világ. Könyvek, kutatások, műalkotások és kommersz darabok tömege szól az életéről, amely mégis tele van máig megoldatlan rejtélyekkel. Már a neve is 33 változatban szerepel a Deutsche Nationalbibliothek katalógusában. Vannak, akik szabadságharcosként őrzik emlékét, aki korát messze megelőzve, első fehér emberként adta életét a gyarmati népek szabadságáért, és vannak, akik notórius hazudozóként, rabszolgakereskedőként, szerencsevadászként tartják őt nyilván. A Magyar-Madagaszkári Társaság Benyovszky-évnek hirdette ki az ideit születésének 280. évfordulója alkalmából. Holott nem is akkor született. Az viszont biztos, hogy 235 évvel ezelőtt, 1786. május 23-án halt meg (vagy 24-én).","shortLead":"A kalandorok századának egyik leghíresebb kalandora volt a magyar-szlovák-lengyel Benyovszky Móric, aki első magyarként...","id":"20210522_Benyovszky_Moric","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f983dc63-51c2-451f-8fae-f1846e4899c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f10eb0-2b6d-4ef1-82a8-0c670ee89418","keywords":null,"link":"/360/20210522_Benyovszky_Moric","timestamp":"2021. május. 22. 15:00","title":"A sztorija akkor is király, ha csak hazudta, hogy ő az – 235 éve halt meg Benyovszky Móric","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végül a háromszorosa volt a vételár annak, mint amire az aukció múltheti indulásakor számítani lehetett.","shortLead":"Végül a háromszorosa volt a vételár annak, mint amire az aukció múltheti indulásakor számítani lehetett.","id":"20210521_einstein_emc2_arveres_millio_dollar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc524a93-2f92-4462-9ff7-b233fb1c8de2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_einstein_emc2_arveres_millio_dollar","timestamp":"2021. május. 21. 21:49","title":"1,2 millió dollárért kelt el a levél, amiben Einstein leírta, hogy E=mc²","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410ae6a7-280e-41dc-8339-8535c69233e4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újságíróként indult, majd fotósként Franciaországban vált híressé Paul Almásy, akinek az életműkiállítását június elejéig tekinthetjük meg Budapesten.","shortLead":"Újságíróként indult, majd fotósként Franciaországban vált híressé Paul Almásy, akinek az életműkiállítását június...","id":"202120_tarlat__diszkret_es_visszafogott_paul_almasy__akepiras_mestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=410ae6a7-280e-41dc-8339-8535c69233e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b61804-61e0-4994-9c43-1359d2513f8e","keywords":null,"link":"/360/202120_tarlat__diszkret_es_visszafogott_paul_almasy__akepiras_mestere","timestamp":"2021. május. 22. 11:10","title":"Eldugott falvakban és előkelőségek között is otthonosan mozgott a pillanat művésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a880395e-4315-4bfd-9614-09d6991174ce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több jég olvad el a Föld \"harmadik pólusa\", vagyis a Tibeti-fennsíkot körülvevő magashegységek gleccserein, mint amennyi telente képződik.","shortLead":"Több jég olvad el a Föld \"harmadik pólusa\", vagyis a Tibeti-fennsíkot körülvevő magashegységek gleccserein, mint...","id":"20210522_azsia_magashegyi_gleccserek_jegolvadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a880395e-4315-4bfd-9614-09d6991174ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0a222f-d987-45de-80db-53faf4c76a40","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_azsia_magashegyi_gleccserek_jegolvadas","timestamp":"2021. május. 22. 11:03","title":"Van már olyan, ahol több jég olvad el, mint amennyi képződik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]