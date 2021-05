Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság hatalmas erőbedobással készített jogállamisági jelentése reflektorfénybe helyezi a problémákat, de megoldási javaslatot nem kínál. Jogálom című cikksorozatunk 4. része.","shortLead":"Az Európai Bizottság hatalmas erőbedobással készített jogállamisági jelentése reflektorfénybe helyezi a problémákat, de...","id":"20210525_Jogalom_4_jogallamisagi_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a318f5-936d-4579-8510-ddffd7449e0d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210525_Jogalom_4_jogallamisagi_jelentes","timestamp":"2021. május. 25. 11:00","title":"PR-fogásnak pont jó lesz: júliusban jelenik meg a második jogállamisági jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceaed8-f48e-41d5-8976-c7cf98a4cf2d","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Fenekestül felforgatta a munka világát (is) a Covid. A járvány alatt a dolgozók és a vezetők is olyan változásokon estek át, ami némely esetben még a sokat látott szakembereket is meglepte. ","shortLead":"Fenekestül felforgatta a munka világát (is) a Covid. A járvány alatt a dolgozók és a vezetők is olyan változásokon...","id":"202120__vezetoi_mentalitas__ember_es_ceg__kifizetodo_empatia__humanus_uzemmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceaed8-f48e-41d5-8976-c7cf98a4cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976fdb4d-eb85-4f85-ae22-c0bab7c3166f","keywords":null,"link":"/360/202120__vezetoi_mentalitas__ember_es_ceg__kifizetodo_empatia__humanus_uzemmod","timestamp":"2021. május. 25. 15:00","title":"Jobb lett azok párkapcsolata, akikkel home office idején humánusan bánt a főnökük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a343112-03d9-4c33-bea9-4063f2dc2a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A privát mobilhálózatokon a megrendelők egyedi, helyi igényei alapján kiépített hálózat a nyilvános mobil hálózatoknál még megbízhatóbb, és magasabb minőségű szolgáltatások biztosíthatók. A megoldást hazánkban elsőként bevezető Magyar Telekom szerint az ilyen hálózatok megjelenése jelentősen felgyorsíthatja az ipar 4.0 megoldások terjedését, de irodai és egyetemi campusok is hasznosítani tudják.","shortLead":"A privát mobilhálózatokon a megrendelők egyedi, helyi igényei alapján kiépített hálózat a nyilvános mobil hálózatoknál...","id":"20210526_privat_mobilhalozat_campus_network_telekom_tsystems","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a343112-03d9-4c33-bea9-4063f2dc2a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf08468-4514-47c0-a98c-b46a30f5d2fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_privat_mobilhalozat_campus_network_telekom_tsystems","timestamp":"2021. május. 26. 12:03","title":"Magyarországon először nem nyilvános mobilhálózatot kínál ügyfeleinek a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trükkös tüntetésre készülnek a Fudan egyetem ellen, püspökké szentelték az egykori humánminisztert, Európa-bajnok lett a sportlövők botrányának egyik szereplője. ","shortLead":"Trükkös tüntetésre készülnek a Fudan egyetem ellen, püspökké szentelték az egykori humánminisztert, Európa-bajnok lett...","id":"20210525_Radar360_Gyors_EUszankciok_Feheroroszorszag_ellen_visszafogott_magyar_diplomacia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169473b7-1410-4c67-9764-1d867f09d163","keywords":null,"link":"/360/20210525_Radar360_Gyors_EUszankciok_Feheroroszorszag_ellen_visszafogott_magyar_diplomacia","timestamp":"2021. május. 25. 08:00","title":"Radar360: Gyors EU-szankciók Fehéroroszország ellen, visszafogott magyar diplomácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c0d410-8b2d-4235-99e7-f23791383a75","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó ezúttal semmit sem finomkodott el, a merész vonalvezetés mellé minőségi utasteret és modern technikát csomagolt. De vajon milyen a gyakorlatban az elsőtől az utolsó csavarig teljesen új Hyundai Tucson?","shortLead":"A dél-koreai gyártó ezúttal semmit sem finomkodott el, a merész vonalvezetés mellé minőségi utasteret és modern...","id":"20210525_berugja_az_ajtot_teszten_az_uj_hibrid_hyundai_tucson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1c0d410-8b2d-4235-99e7-f23791383a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c2b3cd-db8a-4122-af39-62b8dc7a0e72","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_berugja_az_ajtot_teszten_az_uj_hibrid_hyundai_tucson","timestamp":"2021. május. 25. 06:41","title":"Berúgja az ajtót: teszten az új hibrid Hyundai Tucson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Véget ért az Európai Unió állam- és kormányfőinek kétnapos rendkívüli csúcstalálkozója, a második napon a koronavírus-járványról és a klímaváltozásról volt szó. Utóbbival kapcsolatban még nagy viták várhatók – a magyar kormány a rezsicsökkentés miatt aggódik.","shortLead":"Véget ért az Európai Unió állam- és kormányfőinek kétnapos rendkívüli csúcstalálkozója, a második napon...","id":"20210525_Magyarorszag_unios_szintre_emeli_a_rezsiharcot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1c12b9-f37d-486e-8e19-10d8c6e6aa87","keywords":null,"link":"/eurologus/20210525_Magyarorszag_unios_szintre_emeli_a_rezsiharcot","timestamp":"2021. május. 25. 17:48","title":"Magyarország uniós szintre emeli a rezsiharcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e8b91b-5bef-4891-9a76-84acde94265f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ezzel pótolnák az elveszett tavalyi fesztiválélményeket.","shortLead":"Ezzel pótolnák az elveszett tavalyi fesztiválélményeket.","id":"20210525_fishing_on_orfu_minifishing_fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57e8b91b-5bef-4891-9a76-84acde94265f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbb7a69-9aff-4509-a12d-c4afb845221a","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_fishing_on_orfu_minifishing_fesztival","timestamp":"2021. május. 25. 18:52","title":"Rádupláznak a szervezők a Fishing On Orfűre, megszervezik a fesztivál kisebb változatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK miniszterelnök-jelöltje elmondta, hogy az ellenzéki pártok hamarosan bemutatják a közös minimumprogramot.","shortLead":"A DK miniszterelnök-jelöltje elmondta, hogy az ellenzéki pártok hamarosan bemutatják a közös minimumprogramot.","id":"20210525_Dobrev_Klara_ellenzeki_kormany_Fidesz_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11314ee-a384-48d3-a72a-5f032b35a63d","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Dobrev_Klara_ellenzeki_kormany_Fidesz_DK","timestamp":"2021. május. 25. 09:09","title":"Dobrev Klára: Arra kérünk felhatalmazást, hogy az elrabolt vagyont visszavegyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]