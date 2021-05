Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d42eaf75-8870-4e88-b9ab-390e7fcab62a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az érintett termékeket a vásárlás helyén visszaveszik.","shortLead":"Az érintett termékeket a vásárlás helyén visszaveszik.","id":"20210526_nebih_visszahivas_babakeksz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d42eaf75-8870-4e88-b9ab-390e7fcab62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058c154c-ef64-45f9-8741-8d9cf6a042a3","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_nebih_visszahivas_babakeksz","timestamp":"2021. május. 26. 15:05","title":"Visszahívtak két babakekszet, mert műanyagszál lehet bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kelet-madridi Vicálvaro kerületben található az utca, amely a magyar legenda nevét viseli.","shortLead":"A kelet-madridi Vicálvaro kerületben található az utca, amely a magyar legenda nevét viseli.","id":"20210526_puskas_ferenc_utca_madrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d65b9b6-353e-4666-9b56-54293adaef85","keywords":null,"link":"/sport/20210526_puskas_ferenc_utca_madrid","timestamp":"2021. május. 26. 19:21","title":"Puskás Ferencről neveztek el utcát Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13155d3d-0fc6-4cc2-b5a7-e3da0afcfe37","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvan az első Grand Tour szakaszgyőzelme az olasz Alberto Bettiolnak. Valter Attila a 15. helyen áll az összetettben az idei leghosszabb, 231 kilométeres etap után.","shortLead":"Megvan az első Grand Tour szakaszgyőzelme az olasz Alberto Bettiolnak. Valter Attila a 15. helyen áll az összetettben...","id":"20210527_giro_ditalia_Alberto_Bettiol_Valter_Attila_kerekparos_korverseny_18_szakasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13155d3d-0fc6-4cc2-b5a7-e3da0afcfe37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a409dfd0-6308-48b0-8b97-b5d91290c4e6","keywords":null,"link":"/sport/20210527_giro_ditalia_Alberto_Bettiol_Valter_Attila_kerekparos_korverseny_18_szakasz","timestamp":"2021. május. 27. 18:56","title":"Alberto Bettiol szökésből nyerte a Giro d’Italia 18. szakaszát, Valter Attila tartja a helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17162f65-9345-4d9f-b573-606de84320cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc párt és mozgalom állt be Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely konzultációs kezdeményezése mögé, amelyben a budapestiek véleményét kérik ki a Fudan-beruházásról, remélve, hogy sikerül lelassítani a kormány elköteleződését a kínai elitegyetem felé.","shortLead":"Nyolc párt és mozgalom állt be Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely konzultációs kezdeményezése mögé, amelyben...","id":"20210526_Baranyi_Krisztina_bejelentette_a_negynemes_konzultacio_reszleteit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17162f65-9345-4d9f-b573-606de84320cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa092c55-ced6-47a3-acda-a2dddd1b6b48","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Baranyi_Krisztina_bejelentette_a_negynemes_konzultacio_reszleteit","timestamp":"2021. május. 26. 11:13","title":"Baranyi Krisztina bejelentette a Fudanról szóló, „négynemes\" konzultáció részleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A londoni Great Ormond Street Gyermekkórház szakemberei szerint nagyon ritka, hogy a gyerekeknél többszervi elégtelenség jelentkezik.","shortLead":"A londoni Great Ormond Street Gyermekkórház szakemberei szerint nagyon ritka, hogy a gyerekeknél többszervi...","id":"20210525_koronavirus_gyerekek_fertozes_gyulladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68e2d65-6ebb-4611-acc8-b06cb71e3c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_koronavirus_gyerekek_fertozes_gyulladas","timestamp":"2021. május. 25. 20:03","title":"Hat hónapon belül felépülnek a gyerekek a Covid-19 utáni sokszervi gyulladásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén megtartják az EFOTT-ot, kiderült, kik lesznek a fő fellépők. Oltási igazolványra szükségük lesz a fesztiválozóknak.","shortLead":"Idén megtartják az EFOTT-ot, kiderült, kik lesznek a fő fellépők. Oltási igazolványra szükségük lesz a fesztiválozóknak.","id":"20210527_majka_halott_penz_vedettsegi_igazolvany_efott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15587b7-1f29-476d-9644-3b2ca3abb9fb","keywords":null,"link":"/kultura/20210527_majka_halott_penz_vedettsegi_igazolvany_efott","timestamp":"2021. május. 27. 10:31","title":"Majka és a Halott Pénz biztosan ott lesz az EFOTT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca6e62d-7708-4d4b-961c-2a5ea9c96ef0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ángel Guerra spanyol tervező is megalkotta a Ferrari F40 21. századi változatát.","shortLead":"Ángel Guerra spanyol tervező is megalkotta a Ferrari F40 21. századi változatát.","id":"20210526_Az_egyik_legnagyobb_Ferrari_legenda_az_F40","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca6e62d-7708-4d4b-961c-2a5ea9c96ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86254f0-5edb-4d1d-a9ca-b5b6cb408cb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_Az_egyik_legnagyobb_Ferrari_legenda_az_F40","timestamp":"2021. május. 27. 04:23","title":"Az egyik legnagyobb Ferrari legenda az F40, amit sokan feltámasztanának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az erős szél is gondot okozhat, a napsütést a felhők zavarhatják meg.","shortLead":"Az erős szél is gondot okozhat, a napsütést a felhők zavarhatják meg.","id":"20210527_Az_utolso_tavaszi_hetvegen_is_leszakad_az_eg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9faa441-1163-46af-aee3-a91f0b43397e","keywords":null,"link":"/elet/20210527_Az_utolso_tavaszi_hetvegen_is_leszakad_az_eg","timestamp":"2021. május. 27. 17:59","title":"Az utolsó tavaszi hétvégén is leszakad az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]