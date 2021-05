Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Április első heteiben még lezárások voltak, a hónap végén beindult újranyitás ellenére is rossz volt a helyzet a munkaerőpiacon.","shortLead":"Április első heteiben még lezárások voltak, a hónap végén beindult újranyitás ellenére is rossz volt a helyzet...","id":"20210527_munka_foglalkoztatottsag_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b449ccda-fbb2-485d-b7f4-ce34c4933258","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210527_munka_foglalkoztatottsag_ksh","timestamp":"2021. május. 27. 09:00","title":"57 ezren vesztették el a munkájukat áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horváth Péter szerint a pedagógusok fizetése nem követte a minimálbér növekedését.","shortLead":"Horváth Péter szerint a pedagógusok fizetése nem követte a minimálbér növekedését.","id":"20210526_nemzeti_pedagogus_kar_beremeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff55c87-b7f2-44ac-ab2d-ff0a5eed1add","keywords":null,"link":"/elet/20210526_nemzeti_pedagogus_kar_beremeles","timestamp":"2021. május. 26. 19:40","title":"Nemzeti Pedagógus Kar elnöke: 65 százalékos pedagógusbér-emelésre lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf6f321-e19f-4c47-a3e9-52bcc7572853","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nagy többség a pénz miatt spórol a vízen, de a környezettudatosság is egyre fontosabb szempont.","shortLead":"A nagy többség a pénz miatt spórol a vízen, de a környezettudatosság is egyre fontosabb szempont.","id":"20210527_viz_fogyasztas_kornyezettudatossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edf6f321-e19f-4c47-a3e9-52bcc7572853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d774c4-1067-498d-aeea-2fe8c116e8e8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210527_viz_fogyasztas_kornyezettudatossag","timestamp":"2021. május. 27. 11:56","title":"Negyven felett jön rá a legtöbb magyar, hogy érdemes spórolni a vízfogyasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17162f65-9345-4d9f-b573-606de84320cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc párt és mozgalom állt be Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely konzultációs kezdeményezése mögé, amelyben a budapestiek véleményét kérik ki a Fudan-beruházásról, remélve, hogy sikerül lelassítani a kormány elköteleződését a kínai elitegyetem felé.","shortLead":"Nyolc párt és mozgalom állt be Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely konzultációs kezdeményezése mögé, amelyben...","id":"20210526_Baranyi_Krisztina_bejelentette_a_negynemes_konzultacio_reszleteit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17162f65-9345-4d9f-b573-606de84320cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa092c55-ced6-47a3-acda-a2dddd1b6b48","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Baranyi_Krisztina_bejelentette_a_negynemes_konzultacio_reszleteit","timestamp":"2021. május. 26. 11:13","title":"Baranyi Krisztina bejelentette a Fudanról szóló, „négynemes\" konzultáció részleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0983-056d-438c-9103-91d2a67f1c31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Aki szeretné a társasági adója egy részét a sportra költeni, annak még öt napja van erre.","shortLead":"Aki szeretné a társasági adója egy részét a sportra költeni, annak még öt napja van erre.","id":"20210527_Tallai_foci_sport_tao","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0983-056d-438c-9103-91d2a67f1c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5054548-0f31-4fd2-82b1-328ebd130ae2","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_Tallai_foci_sport_tao","timestamp":"2021. május. 27. 06:58","title":"Tállai: Tíz év alatt 220 százalékkal nőtt a magyar focisták száma a tao-rendszer bevezetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy egykori beosztottját, vádlott-társát kérte meg a volt rendőr arra, hogy vállaljon magára több bűncselekményt is.","shortLead":"Egy egykori beosztottját, vádlott-társát kérte meg a volt rendőr arra, hogy vállaljon magára több bűncselekményt is.","id":"20210527_rendor_vadlott_ugyeszseg_vizoviczki_ugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d0bf6d-876b-46ed-a93a-c6600747649a","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_rendor_vadlott_ugyeszseg_vizoviczki_ugy","timestamp":"2021. május. 27. 12:31","title":"Hamis vallomásért cserébe pénzt ajánlott a Vizoviczki-ügy egyik volt rendőr vádlottja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8638a33-0974-4729-a207-7d6bd0a97f4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig egyetlen, az új módszert alkalmazó vizsgálat költségeinek kifizetésére sem mondott nemet az állam.","shortLead":"Eddig egyetlen, az új módszert alkalmazó vizsgálat költségeinek kifizetésére sem mondott nemet az állam.","id":"20210526_prosztatarak_diagnosztikai_eljaras_pontos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8638a33-0974-4729-a207-7d6bd0a97f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6de6cca-10ba-4da1-9173-dd4ea2d3772b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_prosztatarak_diagnosztikai_eljaras_pontos","timestamp":"2021. május. 26. 21:48","title":"Magyar találmány mentheti meg prosztatarákos betegek ezreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett érdeklődött Kozma Ákosnál nem okoz-e alapjogi visszásságot a fizetős teszt a műtétre várók esetén.","shortLead":"Szél Bernadett érdeklődött Kozma Ákosnál nem okoz-e alapjogi visszásságot a fizetős teszt a műtétre várók esetén.","id":"20210527_ombudsman_egeszsegugyi_ellatasok_vedettsegi_igazolvany_pcr_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bed56c-ec8e-416b-83ee-c29835087312","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_ombudsman_egeszsegugyi_ellatasok_vedettsegi_igazolvany_pcr_teszt","timestamp":"2021. május. 27. 13:49","title":"Ombudsman: Aggályos lehet az egészségügyi ellátások védettségi igazolványhoz kötése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]