Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"509f1c87-dbc4-4660-9951-86d346539447","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy év alatt 3,6 millió kilowattóra energiát termelt a Solar Park.","shortLead":"Egy év alatt 3,6 millió kilowattóra energiát termelt a Solar Park.","id":"20210527_Eves_aramfelhasznalas_napelempark_Cerbona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=509f1c87-dbc4-4660-9951-86d346539447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531e7e4d-057a-4aea-925d-e116f3e03143","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_Eves_aramfelhasznalas_napelempark_Cerbona","timestamp":"2021. május. 27. 18:20","title":"Annyi áramot termelt a Cerbona napelemparkja, amennyi elég az egész gyárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2af7e0-8f2d-4672-82b0-d19b42ad559f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel töltik a munkavállalók valójában az idejüket? A munkanap nagyobb részét tényleg a közösségimédia-felületek böngészése és az informális beszélgetések teszik ki? Lehet-e objektíven mérni az alkalmazottak, és így a szervezet produktivitását, vagy ez már kémkedésnek számít? És hogyan viszonyulnak ehhez a munkavállalók?","shortLead":"Mivel töltik a munkavállalók valójában az idejüket? A munkanap nagyobb részét tényleg a közösségimédia-felületek...","id":"20210527_tavmunka_home_office_munkavallalo_monitorozasa_etm_szoftverek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc2af7e0-8f2d-4672-82b0-d19b42ad559f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db1c507-81f8-4513-8943-eb1a20822a25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_tavmunka_home_office_munkavallalo_monitorozasa_etm_szoftverek","timestamp":"2021. május. 27. 10:03","title":"Munkavállalók megfigyelése home office-ban – Ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efc8693-23c4-4a4f-a652-efe3d9ccefb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Új Világ Néppárt közgyűlésén nem volt ellenszavazat.","shortLead":"Az Új Világ Néppárt közgyűlésén nem volt ellenszavazat.","id":"20210526_palinkas_jozsef_uj_vilag_neppart_elovalasztas_jelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9efc8693-23c4-4a4f-a652-efe3d9ccefb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216e0900-01e1-4f89-bd95-c6887ab53128","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_palinkas_jozsef_uj_vilag_neppart_elovalasztas_jelolt","timestamp":"2021. május. 26. 20:28","title":"Pálinkás József lett a pártjának miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f3d1d8-b77f-4853-b1f3-9d23e50d5906","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A hazai szakirodalomban egyedülálló módon állított egymás mellé három vagyonkezelésre alkalmas jogintézményt a „Vagyontervezési labirintus” című könyv. A szerzők szerint a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítvány és a magántőkealap alkalmazása egyelőre egzotikus ritkaság a magyar üzleti élet szereplőinél. Előző cikkünkben a könyv elkészültének részleteit mutattuk be, ezúttal pedig a szabályozás részleteit ismerhetjük meg.","shortLead":"A hazai szakirodalomban egyedülálló módon állított egymás mellé három vagyonkezelésre alkalmas jogintézményt...","id":"crystalgroup_20210527_Okos_vagyonkezelessel_lehet_megelozni_a_marakodast_CWW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9f3d1d8-b77f-4853-b1f3-9d23e50d5906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8358cd3f-ae6d-433d-a77b-f2d34a0b5bb6","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20210527_Okos_vagyonkezelessel_lehet_megelozni_a_marakodast_CWW","timestamp":"2021. május. 27. 12:30","title":"Okos vagyonkezeléssel lehet megelőzni a marakodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Digitális Fizetési Index néven új mérőszámot vezetett be Magyarországon a Mastercard. A vállalat szerint a 45 mutatóból kalkulált index célja, hogy erre alapozva a bankok és más szolgáltatók megismerjék a fogyasztókat annak érdekében, hogy újfajta fizetési megoldásokat találhassanak ki.","shortLead":"Digitális Fizetési Index néven új mérőszámot vezetett be Magyarországon a Mastercard. A vállalat szerint a 45 mutatóból...","id":"20210526_mastercard_digitalis_fizetesi_index_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2dd619-7321-41e0-8230-dfc0d618703d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_mastercard_digitalis_fizetesi_index_2020","timestamp":"2021. május. 26. 22:55","title":"Most először számolták ki Magyarországon a Digitális Fizetési Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán: Az oltás nem kedv kérdése. Új információk a Ryanair-gép ügyében. Rástartolt a magyar állam Ferihegyre. Megállapodott a védettségi igazolványok ügyében Szlovákia és Magyarország. Minden út Sesztákhoz vezet \"kelet Felcsútján\". Változtat szabályozásán a Facebook. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán: Az oltás nem kedv kérdése. Új információk a Ryanair-gép ügyében. Rástartolt a magyar állam Ferihegyre...","id":"20210528_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd84b1e2-f581-49e3-8303-11dbdf41f3f3","keywords":null,"link":"/360/20210528_Radar360","timestamp":"2021. május. 28. 08:10","title":"Radar360: Keleti vakcinákkal is utazhatunk majd Orbán szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac90854-85ea-4721-8b3f-87069756340f","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Jogi értelemben véve kettős államot hozott létre a NER: míg az alapvető jogállami keretek valóban léteznek, ezekhez kénye és kedve szerint bármikor hozzányúlhat a hatalom. A rendszer megváltoztatásához viszont nem elég a kormányváltás, társadalmi fejlődésre is szükség van - hangzott el az Eötvös Csoport szerdai konferenciáján.","shortLead":"Jogi értelemben véve kettős államot hozott létre a NER: míg az alapvető jogállami keretek valóban léteznek, ezekhez...","id":"20210526_Nehezkes_es_hosszu_ut_vezet_kifele_Magyarorszag_hibrid_berendezkedesebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ac90854-85ea-4721-8b3f-87069756340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0feb9d54-2897-416d-b858-8721b2ae8268","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Nehezkes_es_hosszu_ut_vezet_kifele_Magyarorszag_hibrid_berendezkedesebol","timestamp":"2021. május. 26. 20:17","title":"Nehézkes és hosszú út vezet kifelé Magyarország hibrid berendezkedéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ea9fd1-5144-4bd6-907d-f244b1e5eeca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azt nem mondta ki a projekt vezetője, hogy ejtenék a nagykovácsi szállodaépítés tervét, de azt megerősítette, hogy újragondolják a projektet.","shortLead":"Azt nem mondta ki a projekt vezetője, hogy ejtenék a nagykovácsi szállodaépítés tervét, de azt megerősítette...","id":"20210527_cserkesz_nagykovacsi_hotel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1ea9fd1-5144-4bd6-907d-f244b1e5eeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d394d50-2abc-4cef-854f-babc5f5ace72","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210527_cserkesz_nagykovacsi_hotel","timestamp":"2021. május. 27. 08:14","title":"A helyiek tiltakozása miatt újragondolja a Cserkészszövetség a nagykovácsi hotelberuházását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]