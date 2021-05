Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9c7f32c8-45cd-41f8-8510-aec438f5d5d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videó is van arról, ahogyan egy ember csüng a Lánchídról. Többen is felkapaszkodtak, de vissza tudtak ugrani a hajóra.","shortLead":"Videó is van arról, ahogyan egy ember csüng a Lánchídról. Többen is felkapaszkodtak, de vissza tudtak ugrani a hajóra.","id":"20210531_lanchid_duna_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c7f32c8-45cd-41f8-8510-aec438f5d5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3431ed3-90fe-4546-a79a-b8fb7b9fd85b","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_lanchid_duna_baleset","timestamp":"2021. május. 31. 20:05","title":"A szemtanú szerint többen is felcsimpaszkodtak a Lánchídra a rendezvényhajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221c43bd-cea2-41ae-a6aa-e8a5a0c5120c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valaki nem ért egyet a kormány intézkedéseivel.","shortLead":"Valaki nem ért egyet a kormány intézkedéseivel.","id":"20210530_Nincs_meg_a_rongalo_de_letakaritottak_az_allatkerti_elefantot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=221c43bd-cea2-41ae-a6aa-e8a5a0c5120c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3698fe5d-4a95-428d-ba71-fbaab52060b7","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Nincs_meg_a_rongalo_de_letakaritottak_az_allatkerti_elefantot","timestamp":"2021. május. 30. 10:48","title":"Nincs meg a rongáló, de letakarították az állatkerti elefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","shortLead":"Azokat, akik most kapták volna meg a koronavírus-fertőzés elleni vakcina második adagját, későbbre hívják vissza.","id":"20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=783926a7-d16a-4c29-bc91-941678ed2a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14846ff4-7c35-41d8-abbf-47fa2ca54940","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_kutvolgyi_korhaz_astrazeneca_vedooltas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 31. 11:53","title":"Index: Nem adnak be második oltásokat a Kútvölgyi úti oltóponton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miniszterek válaszoltak gyerekek kérdéseire.","shortLead":"Miniszterek válaszoltak gyerekek kérdéseire.","id":"20210530_Novak_Katalin_Aki_csufolodik_az_csak_fel_valamitol__itt_a_gyereknapi_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82f11a65-0d1b-4359-b125-40e2821bdc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56a1a5a-1784-49a1-9ac9-71aaba306954","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Novak_Katalin_Aki_csufolodik_az_csak_fel_valamitol__itt_a_gyereknapi_kormanyinfo","timestamp":"2021. május. 30. 10:19","title":"Novák Katalin: „Aki csúfolódik, az csak fél valamitől” - itt a gyereknapi kormányinfó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f521c948-a016-44d2-8928-2f97b9760e5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Naomi Oszaka a mentális egészsége érdekében tartja távol magát az újságíróktól.","shortLead":"Naomi Oszaka a mentális egészsége érdekében tartja távol magát az újságíróktól.","id":"20210531_Nem_hajlando_szoba_allni_a_mediaval_kitehetik_a_Roland_Garrosrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f521c948-a016-44d2-8928-2f97b9760e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b5c75c-706f-43fc-add3-2458c4f47e6a","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Nem_hajlando_szoba_allni_a_mediaval_kitehetik_a_Roland_Garrosrol","timestamp":"2021. május. 31. 10:00","title":"Nem hajlandó szóba állni a médiával, kitehetik a Roland Garrosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ba958b-13d4-4d4b-8679-a91807f3c438","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Hawaii körüli vizek élővilágára súlyos fenyegetést jelentő és a partokat a beléjük gabalyodott állatok tetemeivel beterítő \"szellemhálók\" eredetének felkutatásába kezdtek helyi szakemberek. ","shortLead":"A Hawaii körüli vizek élővilágára súlyos fenyegetést jelentő és a partokat a beléjük gabalyodott állatok tetemeivel...","id":"20210530_hawaii_szellemhalok_eredete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31ba958b-13d4-4d4b-8679-a91807f3c438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149bd7e7-8630-4b79-ada3-150f64db8e95","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_hawaii_szellemhalok_eredete","timestamp":"2021. május. 30. 10:03","title":"Megelégelték az állatgyilkos \"szellemhálókat\", elkezdik kinyomozni, honnan vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b52d7dbb-2742-4d08-ac42-84bb33a7de05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dohányzó nőknél a tüdőrák mellett más daganatos megbetegedések is gyakoribbak.","shortLead":"A dohányzó nőknél a tüdőrák mellett más daganatos megbetegedések is gyakoribbak.","id":"20210531_tudorak_nok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b52d7dbb-2742-4d08-ac42-84bb33a7de05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c84ec0-42be-4c05-b0fc-bcda2f603e5e","keywords":null,"link":"/elet/20210531_tudorak_nok","timestamp":"2021. május. 31. 19:45","title":"Negyven százalékkal nőtt a tüdőrák a nőknél az elmúlt években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1053f8-c426-4a1c-a1d6-934a9e173bec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy mikrobuszba rángathatták be egy hírportál főszerkesztőjét.","shortLead":"Egy mikrobuszba rángathatták be egy hírportál főszerkesztőjét.","id":"20210530_Ujabb_ujsagirot_vettek_orizetbe_Feheroroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f1053f8-c426-4a1c-a1d6-934a9e173bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac3854d-a70c-4101-9679-f40e7d28facf","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Ujabb_ujsagirot_vettek_orizetbe_Feheroroszorszagban","timestamp":"2021. május. 30. 16:55","title":"Újabb újságírót vettek őrizetbe Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]