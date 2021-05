Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"162987f6-f646-4ce8-a744-b9f048c4c357","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A már kihalt fekete, más néven King-szigeti emu eddig feltárt első és csaknem teljesen ép tojását fedezte fel egy helyi történész és a brit Természettudományi Múzeum egyik kutatója","shortLead":"A már kihalt fekete, más néven King-szigeti emu eddig feltárt első és csaknem teljesen ép tojását fedezte fel egy helyi...","id":"20210530_kihalt_fekete_emu_ep_tojasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=162987f6-f646-4ce8-a744-b9f048c4c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98a545f-7d22-40c7-9839-0cc8c21d326e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_kihalt_fekete_emu_ep_tojasa","timestamp":"2021. május. 30. 16:03","title":"Megtalálták a már kihalt fekete emu egy csaknem teljesen ép tojását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"156 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"156 új fertőzöttet találtak.","id":"20210531_fertozott_elhunyt_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd14071-41f6-42f0-b05d-faeeb992c80b","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_fertozott_elhunyt_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2021. május. 31. 09:02","title":"Öt áldozata volt a koronavírusnak az elmúlt 24 órában Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9eeb2f6-c190-409c-a76b-2468e466be79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a nagyobb teljesítményű laptopok áramellátása sem okozhat majd gondot az USB Type-C legfrissebb változatával.","shortLead":"Még a nagyobb teljesítményű laptopok áramellátása sem okozhat majd gondot az USB Type-C legfrissebb változatával.","id":"20210531_usb_c_2_1_szabvany_240_watt_toltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9eeb2f6-c190-409c-a76b-2468e466be79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1124078f-f7c2-473a-aa35-cf99110de651","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_usb_c_2_1_szabvany_240_watt_toltes","timestamp":"2021. május. 31. 11:03","title":"Jön az újfajta USB, ez már 240 W-os töltésre is képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9c62c1-2431-4cef-95c3-c832c3a2e1c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mínuszba ment át a Sziget Kulturális Menedzser Iroda saját tőkéje, akkora anyagi bukást hozott a járvány.","shortLead":"Mínuszba ment át a Sziget Kulturális Menedzser Iroda saját tőkéje, akkora anyagi bukást hozott a járvány.","id":"20210531_sziget_fesztival_veszteseg_jarvany_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b9c62c1-2431-4cef-95c3-c832c3a2e1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b790fb04-0c86-4628-891d-8b4152a8b383","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_sziget_fesztival_veszteseg_jarvany_beszamolo","timestamp":"2021. május. 31. 16:39","title":"Közel másfél milliárd forint volt a Sziget szervezőcégének vesztesége 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af085dbb-e0a6-4ae4-a1f7-ecf94b5f235f","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"A járvány harmadik hullámának kezdetén, illetve az arról szóló intenzív kormányzati kommunikációs offenzíva idején regisztráltak legtöbben oltásért. A Kabinetiroda titkolja, mikor hány e-mail-címre küldtek ki a regisztráltaknak \"tájékoztató\" e-mailt.","shortLead":"A járvány harmadik hullámának kezdetén, illetve az arról szóló intenzív kormányzati kommunikációs offenzíva idején...","id":"20210530_Volt_egy_kiugro_het_amikor_432_ezren_jelentkeztek_oltasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af085dbb-e0a6-4ae4-a1f7-ecf94b5f235f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997ace9e-2a5c-4db0-9486-65c20b213b13","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Volt_egy_kiugro_het_amikor_432_ezren_jelentkeztek_oltasert","timestamp":"2021. május. 30. 14:00","title":"Volt egy hét, amikor majdnem félmillióan jelentkeztek oltásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a820f3c-1406-41a7-ac68-0cf76fbce2a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar Never Ending Blues című számának videója első alkalommal a hvg.hu-n látható.","shortLead":"A zenekar Never Ending Blues című számának videója első alkalommal a hvg.hu-n látható.","id":"20210531_A_Soroksari_ut_is_lehet_Amerika__Woodstock_Barbie_klippremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a820f3c-1406-41a7-ac68-0cf76fbce2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a179b36f-bf8f-4382-b6f2-d0c99f6c4f99","keywords":null,"link":"/kultura/20210531_A_Soroksari_ut_is_lehet_Amerika__Woodstock_Barbie_klippremier","timestamp":"2021. május. 31. 14:00","title":"A Soroksári út is lehet Amerika – Woodstock Barbie-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20c2fe22-93ba-42dc-832d-4c0f455d72d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat.

","shortLead":"Zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai...","id":"20210530_Zivataros_vasarnapunk_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20c2fe22-93ba-42dc-832d-4c0f455d72d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2807a2d5-0bcd-41c5-9e6e-2ec149983664","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Zivataros_vasarnapunk_lesz","timestamp":"2021. május. 30. 08:37","title":"Zivataros vasárnapunk lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd872dce-a46f-4d95-bdf5-9b013acc32ed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lili hangüzenetet kap évtizedekkel ezelőtt elhagyott gyermekétől. Közben másik lánya, Edit kutatásba kezd a nagyszüleivel kapcsolatban. Lehetett-e hatással az ő történetük a család későbbi életére? Lili, harmadik rész. ","shortLead":"Lili hangüzenetet kap évtizedekkel ezelőtt elhagyott gyermekétől. Közben másik lánya, Edit kutatásba kezd...","id":"20210529_Doku360_Lili_harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd872dce-a46f-4d95-bdf5-9b013acc32ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f76fe0-d126-4eeb-bc36-b777800739da","keywords":null,"link":"/360/20210529_Doku360_Lili_harmadik_resz","timestamp":"2021. május. 29. 19:00","title":"Doku360: Mi lehet a génjeikben, hogy mindez ismétlődik? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]