"Megállapodtunk a halászati lehetőségekről az EU-brit kereskedelmi egyezmény alapján. Ezzel kiszámíthatóvá válik az, hogy a halászflották milyen zsákmányra számíthatnak 2021-ben. Ez jó a halászoknak, a kikötőknek, a tengerparti településeknek és a tengeri erőforrások fenntartható kihasználásának is. Ez azt is bizonyítja, hogy a felek a csatorna két partján meg tudnak állapodni, ha akarnak" - jelentette ki az Európai Unió halászati biztosa.

Virginijus Sinkevicius biztos elmondta, hogy ez 75 teljes halászzsákmányt jelent, melyet a felek megosztanak. Az egyezmény szabályozza a mélytengeri halászatot is. A tárgyalások január óta tartottak, és csak most vezettek eredményre.

A brit kereskedelmi miniszter építi a kapcsolatokat Brüsszellel. Greg Hands nem olyan, mint ahogy a brit minisztereket elképzelik - írja a brüsszeli Politico. Először is nemcsak angolul beszél, hanem franciául és németül is. Ezenkívül csehül és szlovákul is megérteti magát. Erre szükség is van, mert szépen sorban tárgyal mind a 27 uniós tagállam kereskedelmi miniszterével.

"Nemcsak a kereskedelmi egyezményekről van szó. Kellenek a személyes kapcsolatok is. Sohasem lehet tudni, hogy mikor kell beszélnem Németország kereskedelmi miniszterével" - mondta Greg Hands a Politico munkatársának.

"Nagy-Britanniának olyan országnak kell maradnia, amely pártolja az üzleti életet" - tette hozzá. A kínaiak már megtalálták az utat a britek felé: Németországot megelőzve Kína lett Nagy-Britannia első számú kereskedelmi partnere, miután 66%-kal növelte exportját a brexit után Nagy Britanniába.