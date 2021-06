Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"69ce7a50-e7b6-4f74-b16e-e260045161f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2020 novemberében jegyezték el egymást.","shortLead":"2020 novemberében jegyezték el egymást.","id":"20210602_Matthew_Perry_es_a_menyasszonya_szakitottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ce7a50-e7b6-4f74-b16e-e260045161f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d588e152-650a-413d-828a-bf5231a1d370","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Matthew_Perry_es_a_menyasszonya_szakitottak","timestamp":"2021. június. 02. 11:13","title":"Matthew Perry és a menyasszonya szakítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már Orbán Viktornak és Müller Cecíliának is írtak annak a lassan kétezres Facebook-csoportnak a tagjai, akiknél az antitestvizsgálat alapján nem alakult ki a védettség.","shortLead":"Már Orbán Viktornak és Müller Cecíliának is írtak annak a lassan kétezres Facebook-csoportnak a tagjai, akiknél...","id":"20210602_sinopharm_ujraoltas_facebook_szerologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d8a7c7-b1c1-4429-9e57-333ef7bbe056","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_sinopharm_ujraoltas_facebook_szerologia","timestamp":"2021. június. 02. 14:39","title":"Petícióval küzdenek az újraoltásért azok, akiknél nem termelődött antitest a Sinopharm-vakcina után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c6bf1b-57e2-4fa3-9c65-34c6f21df92a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több mint ezer speciális mobil és taktikai óvóhelyet gyártunk le, amelyeket Izraelben fognak használni a rakétatámadásokkal szembeni védekezésben.","shortLead":"Több mint ezer speciális mobil és taktikai óvóhelyet gyártunk le, amelyeket Izraelben fognak használni...","id":"20210601_Magyarorszag_ovohelyeket_gyart_Izraelnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1c6bf1b-57e2-4fa3-9c65-34c6f21df92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cec8eb-3983-41d3-b4b1-a7c651a05605","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Magyarorszag_ovohelyeket_gyart_Izraelnek","timestamp":"2021. június. 01. 17:33","title":"Magyarország óvóhelyeket gyárt Izraelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az FBI megnevezte azt a hackergárdát, amely szerintük erőteljes kibertámadást indított a brazil JBS óriásvállalat ellen. Az incidens húshiányt és emelkedő árakat hozhat.","shortLead":"Az FBI megnevezte azt a hackergárdát, amely szerintük erőteljes kibertámadást indított a brazil JBS óriásvállalat...","id":"20210603_hackertamadas_hackerek_husfeldolgozo_fbi_revil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b7d54d-d8c5-4916-91f7-a0bf1a563510","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_hackertamadas_hackerek_husfeldolgozo_fbi_revil","timestamp":"2021. június. 03. 11:05","title":"Megvan, melyik csoport hackelte meg a világ legnagyobb húsipari cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd46c9-d685-4f96-af10-b2a9a9c483b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar a Facebookon jelentette be, hogy felfüggeszti a működését.



","shortLead":"A zenekar a Facebookon jelentette be, hogy felfüggeszti a működését.



","id":"20210601_Megszunik_az_Intim_Torna_Illegal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd46c9-d685-4f96-af10-b2a9a9c483b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f753f86-b6c4-48f0-92ec-3c2ba0391a88","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_Megszunik_az_Intim_Torna_Illegal","timestamp":"2021. június. 01. 12:36","title":"Megszűnik az Intim Torna Illegál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95704105-1213-4ed4-9b17-af7a1f13acf6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatottnak ez lesz az első világbajnoksága. Eredetileg tavaly tavasszal kellett volna megtartani. ","shortLead":"A magyar válogatottnak ez lesz az első világbajnoksága. Eredetileg tavaly tavasszal kellett volna megtartani. ","id":"20210602_kanada_calgary_noi_jegkorong_hoki_vb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95704105-1213-4ed4-9b17-af7a1f13acf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0c2949-1615-4bad-a587-4fcb41165a1b","keywords":null,"link":"/sport/20210602_kanada_calgary_noi_jegkorong_hoki_vb","timestamp":"2021. június. 02. 20:48","title":"Másfél év alatt háromszor fut neki Kanada a női hokivébé megrendezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b23429-293c-41d9-a0f4-0b53762a4e01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A lakosságot arra figyelmeztették, hogy ne nyúljanak a mérgező anyagot tartalmazó hulladékhoz.","shortLead":"A lakosságot arra figyelmeztették, hogy ne nyúljanak a mérgező anyagot tartalmazó hulladékhoz.","id":"20210602_sri_lanka_hajo_vegyi_anyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11b23429-293c-41d9-a0f4-0b53762a4e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeabeee-265a-452f-b60c-14a4f0bd7f70","keywords":null,"link":"/zhvg/20210602_sri_lanka_hajo_vegyi_anyag","timestamp":"2021. június. 02. 15:21","title":"Környezeti katasztrófától tartanak, miután süllyedni kezdett egy veszélyes vegyi anyagokat szállító hajó Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949bc543-218b-4d3c-ba3f-fef9ea1b1a14","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Edit kutatása sikerrel jár: újabb részleteket tudnak meg nagyapjának, Lili apjának tetteiről. De vajon a múlt feltárása segíti-e majd a közös újrakezdést vagy tovább nehezíti azt? Lili negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Edit kutatása sikerrel jár: újabb részleteket tudnak meg nagyapjának, Lili apjának tetteiről. De vajon a múlt feltárása...","id":"20210601_Doku360_Lili_negyedik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949bc543-218b-4d3c-ba3f-fef9ea1b1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1138194-26eb-416b-b2a6-c32f9a14b90e","keywords":null,"link":"/360/20210601_Doku360_Lili_negyedik_resz","timestamp":"2021. június. 01. 19:00","title":"Doku360: Az ő tragédiája aztán mindent beárnyékolt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]