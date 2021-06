Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"A lap szerint a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20210607_rendorseg_ugyeszseg_letartoztatas_nyomozas_garazdasag_gyanusitott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf80cdde-2bf8-4eba-9ce6-c8ec7c546ec5","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_rendorseg_ugyeszseg_letartoztatas_nyomozas_garazdasag_gyanusitott","timestamp":"2021. június. 07. 18:23","title":"Telex: Letartóztattak három rendőrt, mert bántalmaztak egy garázdasággal gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A gépkocsiban egy ember megsérült, a vonaton senkinek nem történt baja.","shortLead":"A gépkocsiban egy ember megsérült, a vonaton senkinek nem történt baja.","id":"20210606_Vonattal_utkozott_egy_auto_Zalaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f238f8-0c87-4332-8b7a-ef1970b98ef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210606_Vonattal_utkozott_egy_auto_Zalaban","timestamp":"2021. június. 06. 21:10","title":"Vonattal ütközött, majd árokba borult egy autós Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945f66fd-8cb1-470b-b05e-8f07dd9a98c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglátogatták az újszülöttet, aki a segítségükkel jött világra. ","shortLead":"Meglátogatták az újszülöttet, aki a segítségükkel jött világra. ","id":"20210607_A_rendorseg_elore_figyelmeztetett_hogy_robbanni_fog_a_cukisagbomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=945f66fd-8cb1-470b-b05e-8f07dd9a98c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a280da-b403-4245-811c-5330b614bce7","keywords":null,"link":"/elet/20210607_A_rendorseg_elore_figyelmeztetett_hogy_robbanni_fog_a_cukisagbomba","timestamp":"2021. június. 07. 16:11","title":"A rendőrség előre figyelmeztetett, hogy robbanni fog a cukiságbomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359c9afa-9143-47d7-a0e6-140ca2a3a569","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2020-ban 130 filmmel kevesebb film került a mozikba.","shortLead":"2020-ban 130 filmmel kevesebb film került a mozikba.","id":"20210607_mozi_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=359c9afa-9143-47d7-a0e6-140ca2a3a569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6316d8-de71-410e-8c31-9e4e4fe3d075","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_mozi_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. június. 07. 15:37","title":"A jegybevételük több mint kétharmadát bukták el tavaly a magyar mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f39e612-0e44-468b-92a9-bf7bdcae7a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég meglepő, hogy éppen az a vállalat tesz lépéseket az alkalmazáskövetés ellen, amelyik maga is nagyrészt a hirdetésekből él. Pedig tényleg megváltoznak a Google ezzel kapcsolatos irányelvei.","shortLead":"Elég meglepő, hogy éppen az a vállalat tesz lépéseket az alkalmazáskövetés ellen, amelyik maga is nagyrészt...","id":"20210607_google_alkalmazaskovetes_android_12_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f39e612-0e44-468b-92a9-bf7bdcae7a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d5307b-f5fb-4c22-91fa-196254d2159a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_google_alkalmazaskovetes_android_12_apple","timestamp":"2021. június. 07. 19:03","title":"Lép a Google, az androidos telefonokon is megoldható lesz, hogy ne kövessék a hirdetők a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad82cf1-2a80-4f33-b93f-46afea52efee","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Floyd Mayweather egy YouTube-sztárral, Logan Paullal bokszolt hétfő hajnalban, de az elmúlt években nem ő az első internet-celeb, aki a profi ökölvívószakma figyelmébe került: 2018 óta különböző YouTuberek és kiöregedett világsztárok szállnak ringbe őrületes pénzekért. Kulcskérdés előtt áll a szakma: jót tesz-e egy sportnak, ha az amatőrök a profik rivaldafényét élvezhetik, vagy az \"elseggfejesedés\" a kamerák színe előtt öli meg a boksz hagyatékát?","shortLead":"Floyd Mayweather egy YouTube-sztárral, Logan Paullal bokszolt hétfő hajnalban, de az elmúlt években nem ő az első...","id":"20210607_boksz_mayweather_logan_paul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ad82cf1-2a80-4f33-b93f-46afea52efee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27702168-4ff9-4473-b8ff-14cf480c6678","keywords":null,"link":"/sport/20210607_boksz_mayweather_logan_paul","timestamp":"2021. június. 07. 20:00","title":"A szemünk láttára válik viccé a profi boksz, de ez nem feltétlen baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323086ab-89ae-4ca8-8b5c-474801681443","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Békés együttélést és toleranciát szorgalmaznak a muszlim jogvédők, és kérik a hatóságokat, vegyék elejét az esetleges iszlamofób támadásoknak. ","shortLead":"Békés együttélést és toleranciát szorgalmaznak a muszlim jogvédők, és kérik a hatóságokat, vegyék elejét az esetleges...","id":"20210606_iszlam_terrorista_kecskemet_TEK_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323086ab-89ae-4ca8-8b5c-474801681443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a961bf-4994-4fb0-b4bd-9c4eb1da3005","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_iszlam_terrorista_kecskemet_TEK_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet","timestamp":"2021. június. 06. 18:40","title":"Iszlámellenes támadásoktól óv a kecskeméti akció után a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg nem hagyományosan királyi keresztnevet kap majd az érkező kislány. ","shortLead":"Valószínűleg nem hagyományosan királyi keresztnevet kap majd az érkező kislány. ","id":"20210606_Kiszivargott_hogyan_neveznek_Harry_es_Meghan_masodik_gyermeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b452fb9-20e3-44dc-bb1f-4dde84921161","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Kiszivargott_hogyan_neveznek_Harry_es_Meghan_masodik_gyermeket","timestamp":"2021. június. 06. 12:03","title":"Kiszivárgott, hogyan neveznék Harry és Meghan második gyermekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]