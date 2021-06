Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d97151c2-ea82-429c-944f-07115717f422","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy 200 fős falunál kell ehhez egy kis üzleti érzék, és a jelek szerint talán meg is van.","shortLead":"Egy 200 fős falunál kell ehhez egy kis üzleti érzék, és a jelek szerint talán meg is van.","id":"202122_vigantpetendert_apro_uzletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d97151c2-ea82-429c-944f-07115717f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac082a4-1db9-4f44-b4e3-e945eebd894e","keywords":null,"link":"/360/202122_vigantpetendert_apro_uzletek","timestamp":"2021. június. 07. 12:30","title":"Kreatívan pótolja Vigántpetend a kormányzati elvonásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c473eb-3235-40d3-bcf1-1bb2dbc2745f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia női csapata osztályzón győzte le szegedi ellenfelét és szerzett tagságot az NB I-be.","shortLead":"A Puskás Akadémia női csapata osztályzón győzte le szegedi ellenfelét és szerzett tagságot az NB I-be.","id":"20210607_Felcsut_noi_focicsapat_elso_osztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1c473eb-3235-40d3-bcf1-1bb2dbc2745f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490e43da-4cda-43a9-b185-7c13e22703d6","keywords":null,"link":"/sport/20210607_Felcsut_noi_focicsapat_elso_osztaly","timestamp":"2021. június. 07. 11:37","title":"Egy éve alakult, máris feljutott az első osztályba a Felcsút női focicsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Későn bizonyosodott be, hogy a koronavírus elsősorban a levegőben terjed. Az utólag már indokolatlanul szigorúnak tűnő védelmi javaslatok – például a gyakoribb kézmosásra és a nélkülözhető érintések kerülésére – két dologra azonban biztosan jók voltak. Egyrészt legalább olyanok is rászoktak a kézmosásra, akiknek korábban az ilyesmi igen ritkán jutott csak eszükbe. Másrészt tömegesen szokott le a társadalom az amúgy is régóta ósdinak számító készpénzről.","shortLead":"Későn bizonyosodott be, hogy a koronavírus elsősorban a levegőben terjed. Az utólag már indokolatlanul szigorúnak tűnő...","id":"20210607_bankkartyas_fizetes_mobilfizetes_trendek_magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ea912b0-d80f-4031-8af2-7bd5e91dbd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f94a0e6-7eaf-40e0-8aca-ff85198f6e53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_bankkartyas_fizetes_mobilfizetes_trendek_magyarorszagon","timestamp":"2021. június. 07. 13:20","title":"Két dolog jól került ki a járványból: a kezünk és a bankkártyánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235794fa-0a35-4c27-9add-a7aefa561d60","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Amilyen elánnal ment neki a kormány a fóti gyermekváros felszámolásának, olyan csendesen zajlik a megvalósítás. A gyerekeket – a tervekkel ellentétben – még nem szórták szét az ország különböző részeire. A kiürítés egyelőre ott tart, hogy az ingatlanon működő más, főleg oktatási intézmények távozóban vannak.","shortLead":"Amilyen elánnal ment neki a kormány a fóti gyermekváros felszámolásának, olyan csendesen zajlik a megvalósítás...","id":"202122__foti_gyermekvaros__einstand_utan__meszaros__bujocska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=235794fa-0a35-4c27-9add-a7aefa561d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be701cbf-2403-4eeb-b2e5-31a5b00d6b4c","keywords":null,"link":"/360/202122__foti_gyermekvaros__einstand_utan__meszaros__bujocska","timestamp":"2021. június. 07. 07:00","title":"Hétpecsétes titok, mit akar a kormány a két éve kiürítésre ítélt fóti gyermekvárossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405037aa-5c9d-4e53-ab2c-558be6fccc39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lezárultak az utómunkálatai Tolvaly Ferenc Szent Ignác útja – Camino Ignaciano című új dokumentumfilmjének. A spanyol jezsuita lélek-útikalauz főszereplőnek Hegedűs D. Géza kölcsönözte a hangját. A mozikba szeptemberben kerül, de már nyáron is feltűnik néhány rendezvényen.



","shortLead":"Lezárultak az utómunkálatai Tolvaly Ferenc Szent Ignác útja – Camino Ignaciano című új dokumentumfilmjének. A spanyol...","id":"20210607_Mar_juniusban_bemutatjak_az_El_Caminofilmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405037aa-5c9d-4e53-ab2c-558be6fccc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15dc17b-fe57-4ef8-af92-2fb9d2e62ad4","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_Mar_juniusban_bemutatjak_az_El_Caminofilmet","timestamp":"2021. június. 07. 11:29","title":"Mit tesz az emberrel egy zarándoklat? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A balatoni strandok nagyrésze védettségi igazolvány nélkül is látogatható.","shortLead":"A balatoni strandok nagyrésze védettségi igazolvány nélkül is látogatható.","id":"20210606_Hetvegen_6_ezer_forint_a_belepo_a_legdragabb_balatoni_strandra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72fb7a2c-62fe-49d0-bfbb-4c14c969263b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da78e6e-9a57-4d49-a78c-501cb8b07616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Hetvegen_6_ezer_forint_a_belepo_a_legdragabb_balatoni_strandra","timestamp":"2021. június. 06. 10:31","title":"Hétvégén 6 ezer forint a belépő a legdrágább balatoni strandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afce9bec-8b5b-4c90-929b-b85130020f0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 108 éve született Gobbi Hilda, legendás magyar színésznő önéletrajzi könyvében írta meg, hogy szexuálisan zaklatták.","shortLead":"A 108 éve született Gobbi Hilda, legendás magyar színésznő önéletrajzi könyvében írta meg, hogy szexuálisan zaklatták.","id":"20210606_Fiatal_koraban_szexualisan_zaklattak_Gobbi_Hildat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afce9bec-8b5b-4c90-929b-b85130020f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb545d66-aee5-4b3c-9675-2cef7a7276cf","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Fiatal_koraban_szexualisan_zaklattak_Gobbi_Hildat","timestamp":"2021. június. 06. 08:22","title":"Fiatal korában szexuálisan zaklatták Gobbi Hildát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f9a685-2c01-4320-9a74-5ee6b9436542","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis a lengyel lapokban erről írnak.","shortLead":"Legalábbis a lengyel lapokban erről írnak.","id":"20210607_ferenc_papa_budapest_orban_viktor_talalkozo_menekultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2f9a685-2c01-4320-9a74-5ee6b9436542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9841db6e-141d-42ee-9f26-ac997360dc07","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_ferenc_papa_budapest_orban_viktor_talalkozo_menekultek","timestamp":"2021. június. 07. 07:45","title":"Ferenc pápa állítólag azért nem akar találkozni Orbánnal, mert nem tetszik neki a menekültpolitikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]