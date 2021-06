Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"43bf7e63-3ee6-4463-836f-679443cd0b15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter Praiából üzente meg, hogy az ajándékba vitt oltóanyagokkal a migráció ellen is küzdhetnek.","shortLead":"Szijjártó Péter Praiából üzente meg, hogy az ajándékba vitt oltóanyagokkal a migráció ellen is küzdhetnek.","id":"20210608_vakcina_magyar_kormany_astrazeneca_zold_foki_koztarsasg_szijjarto_peter_migracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43bf7e63-3ee6-4463-836f-679443cd0b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a7b507-6eb1-457b-8cf0-ca8b062a2229","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_vakcina_magyar_kormany_astrazeneca_zold_foki_koztarsasg_szijjarto_peter_migracio","timestamp":"2021. június. 08. 15:04","title":"A kormány 100 ezer vakcinát küldött a Zöld-foki Köztársaságba, de nem csak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Patek Philippe Nautilusról van szó, mélyen kell a zsebbe nyúlni, annak, aki ilyet szeretne.\r

\r

","shortLead":"Egy Patek Philippe Nautilusról van szó, mélyen kell a zsebbe nyúlni, annak, aki ilyet szeretne.\r

\r

","id":"20210609_habony_arpat_patek_philip_toszkana_vitorlasverseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b07752-cd3b-49ba-867c-6e5c660c5ec1","keywords":null,"link":"/elet/20210609_habony_arpat_patek_philip_toszkana_vitorlasverseny","timestamp":"2021. június. 09. 21:44","title":"Felbecsülték, mennyit érhet Habony Árpád órája, amit a toszkánai vitorlásversenyen viselt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","shortLead":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","id":"20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babf75e6-23b6-447b-9967-11b5b5d3c973","keywords":null,"link":"/sport/20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","timestamp":"2021. június. 09. 11:43","title":"Nem bíznak a japánok az olimpiára érkező újságírókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznek 78 évesen is tökéletesen áll az ikonikus szett. ","shortLead":"A színésznek 78 évesen is tökéletesen áll az ikonikus szett. ","id":"20210608_Indiana_Jones_Harrison_Ford","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7670f4c8-bde5-4918-a85f-9a7d353887da","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_Indiana_Jones_Harrison_Ford","timestamp":"2021. június. 08. 15:30","title":"Elindult a forgatás, Indiana Jones-jelmezben fotózták Harrison Fordot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ebae23-037e-4d46-9bb4-c17d8b8aaf8e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Rekord nagyságú összeget, csaknem 300 millió eurót fizet a Volkswagen (VW) csoport dízelbotrányával okozott károk miatt a német autógyártó társaságnak Martin Winterkorn volt vezérigazgató és három társa - jelentették szerdán német hírportálok.","shortLead":"Rekord nagyságú összeget, csaknem 300 millió eurót fizet a Volkswagen (VW) csoport dízelbotrányával okozott károk miatt...","id":"20210609_Tobb_szazmillio_euro_karteritest_fizetnek_a_Volkswagen_csoport_volt_vezetoi_a_cegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16ebae23-037e-4d46-9bb4-c17d8b8aaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e80f0c-e272-4e99-8ec8-a34c277c9986","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_Tobb_szazmillio_euro_karteritest_fizetnek_a_Volkswagen_csoport_volt_vezetoi_a_cegnek","timestamp":"2021. június. 10. 07:34","title":"Közel 300 millió eurós kártérítést fizetnek volt cégünek a Volkswagen csoport korábbi vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2a324e-0e28-418b-b1c3-af31dae5fa5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint könnyen lehet, hogy szükség lesz harmadik oltásra. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint könnyen lehet, hogy szükség lesz harmadik oltásra. ","id":"20210608_Muller_Cecilia_vakcina_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f2a324e-0e28-418b-b1c3-af31dae5fa5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e53769-3c16-4b80-9ad5-257705699882","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Muller_Cecilia_vakcina_operativ_torzs","timestamp":"2021. június. 08. 15:08","title":"Müller Cecília: Orvosi javaslatra kaphat másik típusú vakcinát, akinek az első adag után súlyos reakciója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157ee09a-67be-4e53-9036-7ee174e2b1c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez az eddigi leghosszabb hibernáció, ami egy kerekesféreggel történt, és a mikroszkopikus állatka túl is élte azt.","shortLead":"Ez az eddigi leghosszabb hibernáció, ami egy kerekesféreggel történt, és a mikroszkopikus állatka túl is élte azt.","id":"20210608_fereg_permafroszt_kerekesfereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=157ee09a-67be-4e53-9036-7ee174e2b1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f080787-b83f-4964-97b2-749ba6f9a041","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_fereg_permafroszt_kerekesfereg","timestamp":"2021. június. 08. 16:03","title":"24 ezer évig a jég alatt volt, de kutatók visszahozták az életbe ezt a parányi állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott védője Gulácsi Péternél is több szavazatot kapott.","shortLead":"A magyar válogatott védője Gulácsi Péternél is több szavazatot kapott.","id":"20210609_Willi_orban_lipcse_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4b1cf0-fd2e-4dd2-8bff-cf6fbf2d4110","keywords":null,"link":"/sport/20210609_Willi_orban_lipcse_foci","timestamp":"2021. június. 09. 11:28","title":"Orbán lett a szezon legjobbja Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]