Tagadta Pákh Imre, a legnagyobb Munkácsy-magángyűjtemény tulajdonosa, hogy képei megvásárlásáról tárgyalna Mészáros Lőrinccel, ahogy azt Magyarország leggazdagabb embere állította az Indexen megjelent interjújában. Mészáros azt mondta, a közelmúltban megvásárolt Andrássy úti Kogart Házat szeretné a továbbiakban is kiállítóteremként működtetni, és a közelmúltban többször tárgyalt a Munkácsy-képek megvásárlásáról, “de Pákh Imrével egyelőre még nem tudtunk megállapodni”.

A hvg.hu elérte a milliárdos műgyűjtőt, aki türelmet kért, mert nem olvasta még az interjút, majd miután megtette, úgy kommentálta: “ez azért nem egészen így volt”. Mint mondta, őt kiállítóhelyként régóta érdekelte a Kogart Ház, így amikor megtudta, hogy új tulajdonosa lett, megkereste Mészáros Lőrincet, akivel valóban többször is találkoztak. “De arról, hogy ő megveszi a Munkácsy-gyűjteményemet, nem volt szó, már csak azért sem, mert nem is volt eladó” – mondta. Állítása szerint

a téma nem festményvásárlás volt, hanem egy önálló Munkácsy-múzeum létrehozása, ebben a közös vállalkozásban pedig fele-fele részben lettek volna tulajdonosok.

Pákh szerint azonban a közös üzlet nem jött létre, több ok miatt is, ezek közül az egyik és talán legfontosabb az volt, hogy ő ragaszkodott egy saját, önálló Munkácsy-múzeumhoz, míg Mészáros Lőrinc más célú hasznosításra is fenntartotta volna a Kogart Házat, tehát az épület nem lett volna kizárólagosan Munkácsy műveinek otthona. “Én azt gondolom, hogy tartozunk Munkácsynak egy saját múzeummal, ő máshogy gondolta, és mivel ő az ingatlan tulajdonosa, én ezt tiszteletben tartom” – fogalmazott a műgyűjtő, hozzátéve: “nem minden üzlet siker, van ez így”.

Pákh Imre elmondta azt is, hogy miután Mészárossal nem tudtak megegyezni, megkereste Debrecen önkormányzatát, és most Papp László polgármesterrel tárgyal egy debreceni Munkácsy-múzeum lehetőségéről. “Ez egy saját intézmény lenne, nem a Déry Múzeum, ahol Munkácsy trilógiája látható, de mivel emiatt Debrecenben már be van vezetve Munkácsy, a város kitűnő választás” – fogalmazott. Hozzátette: ötletét jól fogadta a polgármester, a komoly tárgyalások jelenleg is zajlanak. “Előbb-utóbb lesz valahol saját múzeuma Munkácsynak” – tette hozzá Pákh, aki arról is beszélt: az intézmény nemcsak múzeum, hanem oktatási színtér és kutatóműhely is lenne egyszerre a tervei szerint.

A műgyűjtő megjegyezte, nem is 60 körüli tételből áll a Munkácsy-gyűjteménye, ahogy azt Mészáros Lőrinc mondta az interjúban, mert “most már 70 képem van tőle, az elmúlt 3 hétben is vettem kettőt vagy hármat”. Úgy van vele, hogy “ha megjelenik egy jó Munkácsy a piacon, akkor azt megveszem, főleg Amerikában sok képe lappang, és mivel ma már sokat érnek, egyre többen leakasztják otthon a falról és eladják”. A 70 festmény mellett Pákh Imrének körülbelül 50 Munkácsy-grafikája is van, ezek is az állandó gyűjtemény résztér képeznék, “folyamatosan vásárolnék hozzá, frissíteném, ez egy élő, állandóan bővülő gyűjtemény lenne”. Szerinte

Mozarthoz, Klimthez hasonlóan egy brand lehetne Munkácsy, aki egyet jelent a minőséggel.

Pákh Imre legutóbb 2019 elején került a hírekbe azzal, hogy eladta a magyar államnak Munkácsy Mihály Golgota című festményét, a Debrecenben látható trilógia utolsó darabját 3 milliárd forintért.