Mészáros Lőrinc megszólalt az Indexnek. Az élő beszédre – különösen Mészáros élő beszédére – egyáltalán nem emlékeztető interjúban pedig több olyan kijelentést is tett, amellyel megpróbálja megmagyarázni, miért is van rendben az, hogy 10 év alatt a semmiből ő, Orbán Viktor földije lett a leggazdagabb magyar. Az interjúban több olyan állítás is elhangzott, amely egyfajta érv arra, miért nincs igazuk azoknak, akik Mészárost "támadják". Sok ebből csak hosszas kutatás után cáfolható vagy árnyalható, néhány azonban azonnal – ezekből szemezgettünk.

"Távolodjon el" – Mészáros Lőrinc utoljára a hvg.hu-nak szólalt meg olyan interjúhelyzetben, amely nem írásban történt, tehát mind a stílusáról, mind kommunikációs képességeiről pontos képet kaphattak az olvasók, hallgatók. A hvg.hu kérdései óta a leggazdagabb magyar nem beszélt élőben sem újságnak, sem tévének, írásos interjút viszont az utóbbi időben gyors egymásutánban kettőt is adott: egyet a Nemzeti Sportnak, egyet pedig most az Indexnek. Ezekben egy egészen új Mészáros Lőrincet ismerhetünk meg.

Az Index interjúja péntek reggel jelent meg, benne több olyan ténnyel, amellyel az elmúlt évtized különböző ügyeire reagál az üzletember. Ilyen részletességgel és érveléssel még egyszer sem próbálta meggyőzni az olvasókat, nézőket, az interjúban számos olyan témakör előkerült, amelyre eddig Mészáros vagy nem mondott semmit, vagy amit mondott, azt nem lehetett értelmezni.

Mindenki a maga sikere kovács, ez bárki legyen, azt gondolom, tehát mindenki, mindenki, tehát kell hozzá, hogy valamire vigye, vagy valamire ne vigye, ahhoz is kell ám nagyon sok minden, tehát ez lehet pozitív vagy negatív

– mondta egyszer például a 444 kérdésére, amikor a lap többek között a gazdagodásáról, Simicska Lajosról és az akkor megvásárolt Echo TV-ről kérdezte.

© Stiller Ákos

Most a gazdagodásáról, arról, hogy már a gazdaglista elején van, egészen másképp fogalmazott, már nem a nehezen érthető, "valamire vigye vagy ne vigye" érveléstechnikát hozta elé, hanem azt mondta:

aki egy kicsit is járatos az üzleti életben, az tudja, ezek vagyonbecslések, nem készpénzállományról van szó.

Az interjúban emellett részletes válasszal szolgált arra is, vajon miért "támadják" őt gyakran a gyors gazdagodása miatt. Mészáros szerint emögött az áll, hogy sokaknak nem tetszik az ő elkötelezett jobboldali kiállása. Ezzel például nehéz vitatkozni, hiszen az általa elmondott érv inkább egy érzést testesít meg, így nem is cáfolható, vannak viszont az interjúban olyan állítások, amelyeket egy gyors kereséssel vagy cáfolni, vagy árnyalni lehet.

1. Mészáros és a 2010 előtti élet

Mészáros az interjúban például arra a kérdésre, pontosabban felvetésre, hogy "amit felrónak önnel szemben, hogy politikai hátszéllel jut ezekhez a munkákhoz, a közbeszerzések tekintetében pedig a legtöbbet hangoztatott vád, hogy Mészáros mindent visz", azt feleli, a közbeszerzési eljárások kevesebb mint 10 százalékát nyerték el. Ennek ellenőrzéséhez külön, nagyívű, akár hónapokig tartó kutatások szükségesek, beleértve azt is, hogy mennyire lehet darab-darab összevetni egy néhány milliós és egy több tízmilliárdos tendert. Azt viszont elég könnyű leellenőrizni, amit ezután állít, nevezetesen, hogy 2008-ban, tehát még barátja kormányra kerülése előtt is komoly teljesítményt tudtak lerakni az asztalra.

Mészáros fő cége ebben az időszakban a Mészáros és Mészáros Kft. volt, gyakorlatilag az egyetlen. A cég 2007-ben majdnem csődbe ment, mindössze 1,7 millió forint bevétele volt, ám a 2008-as eredmény se lett sokkal jobb: a társaság alig 5,299 millió forint profitot hozott össze, osztalékként pedig a tulajdonosok 5 millió forintot vettek ki – ezt nevezte Mészáros "komoly teljesítménynek".

2. Mészáros és a Hunguest Hotels munkavállalóinak jó megélhetése

Az interjúban szó esik a Hunguest Hotels szállodaláncról is. Mint ismert, a válság alatt a Hunguest több mint 17 milliárd forintot kapott felújításra. Mészáros ezzel kapcsolatban úgy érvel, "azok a szállodák, amelyek a felújítás miatt nem zártak be, a koronavírus mindhárom hulláma és az üzemszünetek alatt is csaknem ezer munkatársnak biztosították a megélhetését egy rendkívül válságos időszakban."

Ami tény, hogy a Hunguest Hotelsnek nem is csaknem ezer, hanem több mint ezer munkavállalója volt ebben az időszakban, ugyanakkor, mint a hvg360 néhány nappal ezelőtti cikkéből kiderül, a szállodalánc egy komoly elbocsátáshullámon is átesett. Az már nem került be az interjúba, hogy a szállodalánc mintegy 500 dolgozótól vált meg. Ahogy cikkünk írja, a Hunguest Hotels 1826 dolgozójából az év végére csak 1318 maradt, holott a szállodalánc 471 millió forint támogatást kapott az államtól, hogy könnyebben átvészelje a járvány miatti lezárásokat. Az állam ezzel a Hunguest éves bérköltségének 12 százalékát állta.

© Fazekas István

3. Mészáros és a tisztes megélhetés nyújtása

Mészáros nemcsak a Hunguest Hotels kapcsán, hanem általában is tisztes megélhetést említ a cégcsoportjánál dolgozó munkavállalóknál. Mint mondja, "csaknem 30 ezer dolgozó tagja van ennek a közösségnek, ennyi családnak nyújtunk tisztes megélhetést, munkán alapuló biztonságot".

A bankoknál viszont nem egészen ez a helyzet. Bár az MKB és a Takarékbank együttesen több százmilliárd forinttal finanszírozzák a kormányhoz közeli befektetőket, ezek tulajdonosai és egyben kedvezményezettjei, például Mészáros Lőrinc az átlagtól leszakadó vagy azt éppen csak elérő bérekkel honorálják a banktitkokat őrző tisztviselők munkáját – írtuk szintén ugyanabban a cikkben.

© Túry Gergely

4. Mészáros és az Opusnál nem létező napi befolyása

Az interjúban rákérdeztek az Opusra is, nevezetesen arra, hogy a cég bár jól teljesített, ez nem tükröződik a részvényárfolyamban, ami miatt Mészáros több kritikát is kapott. A kérdés az volt, hogy "miben látja ennek okát", amire azt feleli a milliárdos: "Noha az ellenzék és a sajtó egy része szeret mindent a nevemhez kötni, szeretném jelezni, ahogyan utalt is rá, az Opus egy tőzsdei cég, én pedig egy vagyok csak a részvényesek között. Jóllehet a részvények többségével én rendelkezem, befolyásom a napi ügymenetre nincs."

A BÉT honlapján is elérhető információk szerint az Opus részvényeinek 62,5 százaléka köthető valamilyen formában Mészároshoz, gyakorlatilag ő az egyetlen nagy tulajdonos ezzel, a maradék 37,5 százalékról pedig semmit nem tudni, az 5 százaléknál kevesebb részesedéssel bíró felek kezében van. Közben a céget, ha nem is Mészáros Lőrinc maga, de a lánya, Mészáros Beatrix vezeti, az igazgatóság másik tagja pedig Mészáros régi barátja, Vida József. Formailag tehát valóban nincs befolyása a napi ügymenetre, ám azt nehéz elképzelni, hogy a lánya és barátai döntései tőle teljesen függetlenek lennének.

Vida József és Mészáros Lőrinc © Túry Gergely

5. Mészáros és a korrekt válás

Az interjúban természetesen szó esik Mészáros válásáról is, amelyet úgy kommentál: "a volt feleségemmel nagyon korrektül megoldottuk ezt a kérdést." Bár ebbe valóban nem láthat bele a nagyérdemű, az viszont tény: Mészáros volt feleségénél a sok százmilliárd forintot érő cégállományból egy, azaz egyetlen cég maradt a Media Vivantis, amely Life TV-t üzemelteti. Ezt nevezi Mészáros korrektnek.

Az üzletember egyébként mindemellett arról is beszélt, neki egy új kormány esetén sincs félnivalója, és az szerinte egy balliberális tévhit, hogy a munkákat odaadják a vállalkozóknak. Annak pedig, aki nem Mészáros írásos kommunikációjára kíváncsi, esetleg szeretné összehasonlítani a mostani és a korábbi mondatait, ezt a cikket ajánljuk, az Átlátszón jelent meg egy gyűjtés korábban a felcsúti milliárdos legemlékezetesebb megszólalásairól, közte a fent említett okfejtéséről, de meghallgathatja Ferenczi Krisztina legendás, "Szarok rá, hogy más mit mond" című Mészáros-interjúját is.

Aki pedig azt hiányolná az Index interjújából, hogy Mészáros Lőrinc mesés vagyongyarapodásának vajon mi a titka, ajánljuk a hvg.hu 2017-es videóinterjúját. Ebben arra a kérdésre, hogy volt képes még a Facebook-alapító Mark Zuckerbergnél is gyorsabb növekedésre, az üzletember szerényen ennyit válaszolt: