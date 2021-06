Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"81aa7510-c252-4e5d-88a3-0169f0e069b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vakáció beköszöntével megható sorokkal üzentek tanáruknak az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola szeptembertől már felső tagozatos tanulói.","shortLead":"A vakáció beköszöntével megható sorokkal üzentek tanáruknak az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola...","id":"20210611_Koszonjuk_Zsuzsi_neni_hogy_mindig_meghallgattal_minket__plakaton_uzentek_a_diakok_kedvenc_tanaruknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81aa7510-c252-4e5d-88a3-0169f0e069b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813a5116-c420-405a-aea4-0b55c6c79e81","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Koszonjuk_Zsuzsi_neni_hogy_mindig_meghallgattal_minket__plakaton_uzentek_a_diakok_kedvenc_tanaruknak","timestamp":"2021. június. 11. 10:49","title":"\"Köszönjük, Zsuzsi néni, hogy mindig meghallgattál minket!\" - plakáton búcsúznak kedvenc tanáruktól a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dba2742-fea9-48d4-97a1-ebe2396e91a2","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210611_Marabu_Feknyuz_Berbol_es_fizetesbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dba2742-fea9-48d4-97a1-ebe2396e91a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e811b87f-b8f1-429d-bcb6-34ca4d0d765f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210611_Marabu_Feknyuz_Berbol_es_fizetesbol","timestamp":"2021. június. 11. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Bérből és fizetésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c5fc40a-a7b8-40e0-afbe-4779c0fb3dfd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már egy rózsa is emlékeztet rá a Windsor-kastélyban.","shortLead":"Most már egy rózsa is emlékeztet rá a Windsor-kastélyban.","id":"20210610_Ma_lenne_100_eves_Fulop_herceg_a_kiralyno_meghato_gesztussal_emlekezett_ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c5fc40a-a7b8-40e0-afbe-4779c0fb3dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa5d75c-cd8f-47e2-a6bb-0d642bc7e011","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Ma_lenne_100_eves_Fulop_herceg_a_kiralyno_meghato_gesztussal_emlekezett_ra","timestamp":"2021. június. 10. 11:26","title":"Ma lenne 100 éves Fülöp herceg, a királynő megható gesztussal emlékezett rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c42f80b-66bd-4bb9-bc89-1f573c99d7dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő érvelése szerint azért a gyereket nevelőknek adják vissza a pénzt, mert a járvány őket rángatta meg a legjobban. Ezzel a reménnyel indították el a BillKiller nevű szolgáltatást, amely kitalálói szerint mindenkinek hasznos lesz, aki elégedetlen a jelenlegi tarifájával.

